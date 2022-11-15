Хайп довкола продажу офісу банку "Аркада": факти VS маніпуляції

Банк "Аркада" знову у топ-темах обговорення. Цього разу підставою стала 26-та (!) спроба Фонду гарантування вкладів реалізувати на відкритих електронних торгах майнові права на будівлю, де знаходився головний офіс банку, визнаного неплатоспроможним більше двох років тому.

Попри те, що: актив виставлявся на продаж понад два десятки разів; ціна продажу стартувала із балансової вартості, що перевищує 900 млн грн; і щоразу участь в аукціоні міг взяти будь-який зацікавлений інвестор – Фонду закидають, мовляв, продали дешево і не тому, кому треба. Якою була б "нормальна ціна"?

Можливо, 260 млн грн? Нагадаю, за рік до банкрутства банку компанія-забудовник, пов’язана із акціонером "Аркади", взяла кредит у фізичної особи на суму 260 млн грн, а банк чомусь передав у заставу за цим кредитом цій фізичній особі свій найкращий актив — будівлю головного офісу та земельну ділянку на Ольгинській, вартість якого становила третину всіх активів банку.

Саме так, через, непогашення кредиту компанією, пов’язаною із акціонером "Аркади", банк втратив цей актив, став неплатоспроможним, а кредитори банку могли втратити всі свої кошти.

Щойно Фонд гарантування вкладів отримав контроль над банком, ми розпочали судові процеси з метою повернення активу на баланс "Аркади".

У тому числі із офіційними заявами та публічними закликами ми зверталися до правоохоронців та суддів не потурати діям шахраїв та захистити права кредиторів банку.

Фонд з першого дня заявляв – саме від повернення будівлі головного офісу у власність банку залежать перспективи повернення грошей кредиторам – фізичним та юридичним особам, що були клієнтами банку.

Результат? Позаду два роки безперервних процесів, але суди так і не стали на бік громадян та українського бізнесу. Шкода, що цей факт не викликає гідного обурення у суспільстві.

Саме тому лотом на аукціоні були не об’єкти нерухомості – будівля та земельна ділянка. А майнові права на них.

Простими словами на аукціон в систему Prozorro.Продажі було виставлено право переможця торгів продовжувати домагатися відновлення права власності на ці активи в судах.

Перший аукціон з продажу майнових прав на будівлю головного офісу банку "Аркада" було проведено на початку березня 2021 року. Відтоді відбулося ще 25 неуспішних раундів торгів.

Ринок добре знав про цей "дуже ласий" актив, утім охочих взяти участь у торгах не знаходилося.

Потенційні інвестори завжди враховують неоднозначні перспективи розвитку подій у судовій площині та можливе затягування процесу. Подібні фактори, власне, і формують ринкову вартість того чи іншого активу.

Що ж сталося 10 жовтня цього року? На аукціон, анонсований ще у вересні, в системі Prozorro.Продажі у 26-ий раз було виставлено той самий актив – "надію на повернення" — майнові права на будівлю головного офісу банку "Аркада" та майнові права на земельну ділянку під ним.

В голландському аукціоні змагалися три учасники, ставки яких збільшили ціну реалізації з 301 млн грн (перша ставка) до 351 млн грн. (переможна ставка).

Покупець розрахувався з банком, і після закриття угоди цих коштів буде достатньо для задоволення вимог кредиторів банку "Аркада" (окрім колишніх власників банку та пов’язаних з ними осіб - відповідно до законодавства).

І це, насправді, останній шанс розрахуватися із кредиторами банку. Адже, як показує практика, час не грає на їх користь.

Уже наступне рішення суду могло фінально узаконити виведення активів з банку. Це стало б справжнім подарунком тим, хто ці активи із "Аркади" вивів, а от кредитори банку не отримали б ані копійки.