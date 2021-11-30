Розкрадання 72 мільйонів "Аркади": справу скерували до суду

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Досудове розслідування щодо розкрадання 72 млн грн банку "Аркада" завершено, обвинувальний акт передали до суду.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Обвинувальний акт стосується ексголови правління АТ АКБ "Аркада" Костянтина Паливоди та 8 співучасників. Їх звинувачують у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва у сумі 72 млн гривень.

Згідно матеріалів досудового розслідування, Паливода разом зі спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика", управителем яких є АТ АКБ "АРКАДА".

Шляхом видачі кредиту та подальших операцій через компанії, не пов’язані з "Аркадою", але підконтрольні Паливоді, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн гривень.

За аналогічною схемою, під виглядом кредитування товариства під заставу неіснуючого майна із активів банку, було виведено ще 22 млн гривень. Таким чином банку заподіяно шкоди на загальну суму 72 млн гривень.

Паливоду та чотирьох співробітників банку звинувачують у привласнення чи розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або організованою групою. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Ще чотирьох звинувачують у тому ж злочині як пособників.

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Нагадуємо:

У квітні Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування розкрадання активів банку "Аркада", йдеться про привласнення 72 мільйонів гривень.

Меморандум щодо завершення будівництва об’єктів "Аркади" підписали 7 квітня – будинки "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" завершить забудовник "Столиця Груп".

Економічна правда