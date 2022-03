Звернення українських економістів із закликом до економістів світу

Економічна правда публікує звернення провідних українських економістів до світової економічної спільноти із закликом підтримати Україну, ізолювати Росію та вжити заходів, щоб не допустити Третьої світової війни або ядерної катастрофи.

Станом на 05.03.2022 вже зібрано більше 250 підписів від відомих економістів, професорів економіки, економістів-практиків і урядовців в Україні і світу. Збір підписів триває.

Шановні економісти світу!

Закликаємо вас до дій.

Сьогодні під загрозою не тільки народ України, а й весь світовий порядок і доля демократії. Світова економіка, глобальна архітектура безпеки стикнулися з найбільшим викликом з часів Другої світової війни.

Ми, економісти України, прагнемо надати нашим колегам з усього світу достовірну та актуальну інформацію про події війни в Україні з боку Російської Федерації і особисто Володимира Путіна проти України.

Президент РФ погрожує Україні і світу ядерною зброєю. Самопроголошений президент Білорусі надав території Білорусі для ведення бойових дій військ РФ проти України (включно з обстрілами крилатими ракетами українських міст).

Але збройні сили, територіальні загони самооборони та громадяни України гідно й ефективно захищають світ ціною власних життів.

Проте більше мільйона українців уже змушені були виїхати за кордон. Кількість внутрішньо переміщених осіб сягає кількох мільйонів громадян. Інфраструктура й економіка України під загрозою руйнації.

Особливе занепокоєння світу має викликати ядерна безпека. Відбулося захоплення російськими військами Чорнобильської АЕС.

В ніч на 04.03.2022 російські війська обстріляли і підпалили найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію. У випадку подальшого руйнування АЕС можливе суттєве радіоактивне забруднення не лише України, а й більшої частини Європи.

Десятки країн запровадили санкції проти агресора. Разом з тим ми вважаємо, що в цій ситуації своє вагоме слово повинна сказати прогресивна світова економічна спільнота.

На наше переконання, безпрецедентний опір України віроломному агресору й відстоювання цивілізаційних цінностей ціною людських життів доводять готовність України до повноцінного і термінового вступу до ЄС і НАТО.

Згуртованість прогресивної частини світу є важливим запобіжником Третій Світовій війні.

Поточна економічна ситуація (04.03.2022)

Втрати України від військової агресії РФ вже понад 2000 цивільних осіб. І лише поточні економічні втрати обраховуються в понад $30 млрд (майже 20% ВВП), а до кінця року втрати можуть перевищити половину річного ВВП України. РФ втратила майже 10 000 військових, більше 1200 одиниць техніки. Економічні втрати Росії складають за різними оцінками від $8 млрд безпосередніх втрат (за даними Center for Economic Recovery) до $100 млрд включно з опосередкованими втратами. Капіталізація російських компаній скоротилася в середньому на 40%+. Ціна на нафту марки Brent сягнула $115,48. Bloomberg Commodity Index зріс на 10% за тиждень.

Наслідки для економіки України та світу

Україна вже стикається з гуманітарною катастрофою в оточених містах. Війська РФ обстрілюють житлові квартали, не дають змогу евакуювати дітей і поранених. Місцеві мешканці не отримують медичне забезпечення і їжу. Українська економіка отримує міжнародну допомогу, але не має достатнього ресурсу для відновлення зруйнованої інфраструктури. Модернізація економіки України (зокрема, залізно-дорожньої і дорожньої інфраструктури, забезпечення енергетичної безпеки і незалежності від імпорту з РФ і Білорусі, модернізації ЖКГ, промисловості та інших індустрій) вартуватиме орієнтовно $200 - $250 млрд. І ця сума зростає з кожним днем війни. Затягування російської агресії призведе до зриву аграрного циклу, що призведе до значного браку продовольства і зростання світових цін. Реінтеграція і відновлення інфраструктури окупованих Росією територій Донбасу вартуватиме близько $100 млрд. Вже 74% українських підприємств повністю або майже повністю зупинили власну діяльність (дослідження Advanter Group на 03.03.2022).

Категорично засуджуємо дії та методи окупаційних військ РФ, які спрямовані на знищення українського населення, цивільної інфраструктури, пам'яток історії та культури в Україні світового значення.

Отже, звертаємось до вас з великим проханням і впевненістю, що ви зробите все можливе, щоб донести до урядів ваших країн необхідність захистити Україну та, зрештою, увесь демократичний світ від агресії з боку Російської Федерації надати Україні можливості для швидкого відновлення від наслідків 8-річної війни з російським агресором.

Надати Україні економічну допомогу

Чіткий RECOVERY PLAN (новий План Маршалла) для України із Фондом Відновлення, обсяг якого, в оцінках на 03.03.2022 р, становить орієнтовно від $200 до $300 млрд для стабілізації економіки, відновлення інфраструктури, і ділової активності, макрофінансової підтримки.

Продовження допомоги в прийнятті біженців і подальшому їх поверненні в Україну після закінчення війни.

Економічну, політичну допомогу з реінтеграції окупованої території Донбасу та інших окупованих територій (Крим).

Вимагати репарацій та контрибуцій від РФ, що включають не тільки відновлення всієї пошкодженої та зруйнованої інфраструктури, але й відшкодування втраченого ВВП за 2014-2022 роки.

Посилити санкції, накладені на РФ та Білорусь для зупинення агресії

Введення повномасштабного ембарго на російську нафту та газ. Світ менш залежний від імпорту російських енергоносіїв, ніж РФ залежить від їх експорту. Впровадження ембарго може коштувати Росії до $140 млрд на рік.

Заборонити інші напрями міжнародної торгівлі для РФ та Білорусі, перш за все військовий експорт.

Максимізувати тиск через фінансові санкції:

Впровадження повномасштабного, а не точкового відключення російської фінансової системи від SWIFT;

Заблокувати активи банківської системи РФ за кордоном;

Повна заборона Visa та MasterCard;

Делістінг всіх російських цінних паперів з глобальних фондових бірж;

Вилучення РФ з усіх інвестиційних індексів та рейтингів;

Заборонити міжнародним кліринговим та брокерським компаніям з російськими цінними паперам;

Заморожування міжнародних активів Стабілізаційного фонду РФ.

Розширити блокування доступу до авіа, морських і залізничних перевезень з/до РФ.

Розповсюдити санкції на російських чиновників, олігархів та їх сім’ї. Всі існуючі активи повинні бути конфісковані.

Застосувати санкції до всіх членів Державної Думи РФ, що голосували за визнання так званих "ДНР" та "ЛНР", а також за надання дозволу на використання ЗС РФ за межами її території, та ТОП-100 бізнесменів РФ.

Конфіскувати майно санкціонованих росіян у ЄС, США, ВБ та по інших країнах світу.

Аргументовано переконати Китай, ОАЕ та інші країни приєднатися до санкцій, накладених на країну-агресора, з метою забезпечення всесвітнього дотримання режиму санкцій.

Підтримати зусилля бізнесу по світу, щоб замінити російських постачальників в першу чергу на українські компанії.

Блокувати трансфер чутливих технологій до РФ та Білорусі.

Блокувати російські та білоруські медійні канали та блогерів пропагандистів.

У сфері економічної науки:

заблокувати установам та громадянам РФ доступ до наукометричних баз даних;

унеможливити участь науковців та наукових установ РФ у міжнародних грантових програмах, що фінансуються міжнародними організаціями;

виключити науковців з РФ, які не виступили проти агресії РФ в Україні, зі складу редакційних колегій та рецензентів міжнародних видань;

призупинити участь дослідників та студентів з РФ, які не виступили проти агресії РФ в Україні, в програмах міжнародної академічної мобільності;

бойкотувати наукові конференції та інші заходи в РФ, а також відкликати запрошення науковців з РФ до наукових заходів в країнах світу;

ініціювати вилучення журналів, зареєстрованих на території РФ, з міжнародних наукометричних баз даних;

заборонити громадянам РФ, які не виступили проти агресії РФ в Україні, бути редакторами та рецензентами міжнародних видань.

В стратегічній перспективі Світ може скористатися перемогою України у війні з РФ

Створення нової архітектури безпеки в Європі, де Україна відіграватиме одну з провідних ролей. Створення полігону для нової армії НАТО.

Розміщення світових інституцій в Україні, що дасть можливість створення нової якості інституцій безпеки та сталого розвитку.

Створення зони продовольчої безпеки світу в Україні.

Створення зони енергетичної безпеки для країн Європи.

Перетворення України на країну-гаранта кібернетичної безпеки світу.

Створення в Україні території випереджаючого розвитку і економічного успіху, що стане прикладом для майбутньої демократизації Росії.

Переорієнтація ланцюгів доданої вартості із залученням України, що дасть можливість узгодити інтереси США, ЄС, Китаю та інших Азіатських країн і країн Близького Сходу та реалізувати особливість географічного розташування України.

Сьогодні першочергове завдання – зупинити російську агресію, змусити Росію звільнити окуповані території.

І ми вдячні за підтримку 141 країни світу (згідно з голосуванням в ООН 02.03.2022).

Будемо вдячні за підтримку світової спільноти економістів науковців та практиків у творенні Нового світу і відновленні України.

Серед підписантів:

Gerard Roland, E Morris Cox Distinguished Professor of Economics and of Political Science, UC Berkeley, USA

Krassen Stanchev, Associate Professor of Sofia University, Board Chairman of the IME

Keremidchiev Spartak, prof., ERI-BAS, Bulgaria

Андрій Длігач, співзасновник Центру економічного відновлення, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Юрій Єхануров, Прем’єр міністр (2005-2006), професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Михайло Кухар, провідний економіст, Ukraine Economic Outlook

Aurora Aragon, Esq. J.D. Seton Hall University

Василь Карпуша, ректор Сумського державного університету

Надія Гражевська, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Оксана Чернега, ректор Донецького Національного університету Економіки і торгівлі

Андрій Ставицький, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Олександр Дейнега, заступник ректора Рівненського Державного гуманітарного університету

Гліб Вишлинський, виконавчий директор Центру Економічних стратегій

Михайло Винницький, доцент Києво-Могилянської академії

Руслан Білоскурський, декан економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федковича

Тарас Козак, президент Інвестиційної групи "Універ"