Зеленський прокоментував перехід у власність держави "Мотор Січі", "Укрнафти" та інших компаній

Президент Володимир Зеленський заявив, що перехід у власність держави активів АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" допоможе забезпечувати нагальні потреби українського сектору оборони.

Про це Зеленський написав у Telegram.

"Наша відсіч ворогу має бути максимально ефективною та злагодженою. На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалено рішення про перехід у власність держави активів стратегічно важливих підприємств: АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта".

Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно чинних законів і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони. У ці важкі часи маємо направити всі сили задля звільнення нашої землі та людей, підтримки української армії", - написав Зеленський.

Нагадуємо:

Джерела ЕП повідомили, що компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.

НКЦПФР прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб, у власність держави.

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Активи компаній "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор" передали в управління Міністерства оборони.

П’ять відчужених до держави стратегічних підприємств – "Укрнафта", "Укртатнафта", "АвтоКрАЗ", "Мотор Січ" та "Запоріжтрансформатор" – працюватимуть для задоволення оборонних потреб держави у режимі 24/7.

Економічна правда