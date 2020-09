З чистого аркуша: як працює і чим вигідна циркулярна економіка

Економіка замкнутого циклу (або циркулярна) приходить на зміну традиційної лінійної концепції економіки. У лінійної моделі продукти виробляють, використовують й утилізують (take-make-dispose). А циркулярний підхід заснований на принципі 3-R:

- Reduce: скорочують використання ресурсів і віддають перевагу відновлюваним матеріалам

- Reuse: максимально ефективно використовують продукти

- Recycle: відновлюють побічні продукти й відходи для подальшого використання в економіці

Шлях до циркулярної економіки вже почали багато країн світу. Так, у Європейському Союзі прийнято План дій з циркулярної економіки. А в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС наша країна взяла зобов'язання щодо гармонізації національного законодавства з європейським.

Це сприяло тому, що в 2017 році було прийнято Національну стратегію поводження з відходами, яка передбачає, зокрема, запровадження принципів циркулярної економіки.

У циркулярній моделі використані матеріали та відходи знову стають сировиною для економіки. Це вирішує проблеми дефіциту природних ресурсів, високих цін на сировину і знижує залежність від імпортованих матеріалів.

Останній пункт став особливо актуальним в епоху карантину й закритих кордонів. Традиційні ланцюжки поставок виявилися під загрозою і для багатьох бізнесів це стало серйозним випробуванням або навіть причиною зупинки.

Стратегії циркулярної економіки можуть допомогти уникнути негативного впливу ізоляції, оскільки в рамках цієї концепції ланцюжки поставок і канали збуту часто географічно ближчі до місця виробництва.

Переваги циркулярної моделі

На практиці перехід до циркулярної економіки — тривалий й трудомісткий процес. За даними звіту The Circularity Gap, який щорічно презентують на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, всього 9% матеріалів у світовій економіці використовується повторно.

Однак багато бізнесів вже включилися в трансформацію економічної моделі. Так, з першої сотні списку Fortune Global 44% компаній обрали стратегію циркулярної економіки.

Лідерами в цьому є сектори FMCG, а також автопром, в той час як нафтова індустрія, фінансові послуги та охорона здоров'я поки не так широко практикують замкнутий цикл.

При переході до циркулярної моделі економіки скорочуються витрати на сировину, з'являються нові ринки збуту, поліпшується діалог із покупцями, підвищується їх лояльність, розробляються нові продукти, створюється конкурентна бізнес-модель, поліпшується репутація бренду, компанія готується до викликів, які принесуть їй тенденції майбутнього.

7 ключових інструментів циркулярної економіки

Компанії втілюють спільні принципи циркулярної економіки за допомогою різних стратегій та інструментів.

1. Дизайн майбутнього — це виробництво товарів, в яких традиційні матеріали можна замінити поновлюваними або переробленими.

Це оптимізує використання ресурсів і зменшує кількість відходів у виробничому процесі.

Наприклад, компанія Adidas розробила бігові кросівки з 100% перероблених матеріалів. У виробництві використовують один вид матеріалу і не застосовують клей.

Таким чином після використання взуття можна переробити для виробництва нової пари. А компанія General Electric використовує 3D друк в процесі виготовлення запчастин, щоб економити кількість матеріалу.

2. Спільне користування й віртуалізація — вже звичні для багатьох бізнес-моделі. Uber, BlaBlaCar, Airbnb, музичні стрімінгові сервіси використовують такий підхід.

З українських прикладів — бренд Oh My Look!, який трансформується із сервісу оренди суконь у пропозицію віртуального гардеробу за передплатою.

Подібні сервіси успішно працюють у багатьох країнах світу. Серед прикладів: американський Rent the Runway (його навіть називають Netflix-ом суконь) і китайський YCloset.

3. Стратегія "товар як послуга" прагне замінити традиційні моделі продажу товару продажем послуг.

Класичний приклад тут — концерн Rolls Royce, який запропонував ринку подібний підхід майже 60 років тому.

З послугою "Power-by-the-Hour" компанія пропонує клієнтам з авіа індустрії замість того, щоб купувати авіаційні двигуни — оплачувати їх використання на основі фіксованої ставки за 1 годину роботи.

За рахунок сервісного підходу на 25% збільшується життєвий цикл двигуна. Ще один приклад — успішний запуск передплати на автомобілі компанією Volvo.

Клієнт може вибрати модель через сайт і оформити підписку з фіксованим щомісячним платежем. Така модель є альтернативою лізингу або купівлі авто.

4. Повторне використання у виробництві, коли вживані продукти або компоненти стають частиною нових товарів. Так, компанія Canon приймає назад продукцію в кінці життєвого циклу і використовує компоненти в нових пристроях, без зниження функціональних характеристик матеріалів.

Такий самий підхід втілює і корпорація Dell, використовуючи вживані продукти для виробництва запчастин. А група Michelin щорічно повертає у виробничий процес 17 млн ​​тонн використаних автомобільних шин. Завдяки R&D розробкам вони знову стають цінним матеріалом.

5. Повторне використання у споживанні, коли за допомогою оптимізації обслуговування компанії можуть збільшити життєвий цикл продукту.

Наприклад, маркетплейс eBay пропонує відновлені після ушкоджень або браку, але повністю функціональні девайси, на спеціальному сайті за зниженими цінами.

Стратегія повторного використання також пропонує продавати і купувати вживані продукти. У Швеції працює цілий супермаркет Retuna, асортимент якого, від меблів до книг, складається із секонд-хенд речей. А більшість киян знають про проект "Кураж базар", який популяризує повторне використання.

6. Індустріальний симбіоз і переробка відходів виробництва можуть значно підвищити ефективність бізнесу.

Першим прикладом симбіозу в концепції циркулярної економіки вважають проект в місті Калундборг, Данія. Там компаній-учасниць об'єднав принцип взаємодії, коли відходи виробництва одного бізнесу стають ресурсом для іншого. І при цьому скорочуються економічні витрати і викиди СО2.

До складу консорціуму входять найбільша нафтопереробна компанія Данії, яка належить енергетичному гіганту Equinor, фармацевтична компанія Novo Nordisk, муніципальна компанія з водо- і теплопостачання жителям міста, оператор з управління відходами та інші учасники.

В Україні також зустрічаються приклади ефективного використання ресурсів у виробничому процесі. Так, компанія "Миронівський хлібопробукт" будує біогазові комплекси для переробки відходів птахофабрик й отримання енергії.

Концерн "Оболонь" реалізує агрокомпаній побічні продукти пивного виробництва, які стають кормом для тварин. А в мережі супермаркетів "Сільпо" встановлюють спеціальні баки рекуперації тепла від холодильного обладнання для забезпечення потреби в гарячому водопостачанні.

7. Звичний термін "переробка" також є стратегією циркулярної економіки. Після закінчення життєвого циклу продукту матеріали переробляють безпечним способом.

Наприклад, виробник спортивного взуття Nike майже 30 років тому запустив ініціативу Nike Grind. Старі кросівки, зібрані по всьому світу, використовували як матеріал для виготовлення покриття для спортивних майданчиків.

З моменту запуску близько 28 млн пар взуття були перероблені в поверхні для спортмайданчиків. В Україні тема переробки стоїть на порядку денному багатьох виробників в контексті прийняття в першому читанні закону 2207-1д "Про управління відходами".

Закон є важливим кроком на шляху до функціонування систем розширеної відповідальності виробників (РВВ). Механізм РВВ дозволить стимулювати розвиток галузі переробки в країні.

Як і в усьому світі, в Україні актуальна проблема переробки пластику і приватний бізнес включається в її рішення. Так, наприклад, бренд "Моршинська" оновив дизайн упаковки, зменшивши кількість використовуваного пластику на 15%.

Фірма PwC розробила рішення для компаній, що виробляють продукти в упаковці, з контролю показників використання пластику. Інтерактивні дашборди інтегрують внутрішні і зовнішні дані для оцінки стратегічних KPI зі зниження використання пластику.

На початку шляху трансформації

З чого ж почати шлях до циркулярності в масштабах компанії без значних інвестицій на старті? Поставте собі такі питання.

Розпочніть практичну трансформацію бізнесу з таких ініціатив:

Аналіз функцій продукту в контексті того, що дійсно цінують клієнти. Часто матеріали можна замінити на відновлювані без втрати якості.

Логістика може працювати в двосторонньому режимі. Цінні матеріали можна повернути назад у виробництво після того, як клієнти використовують продукт.

Спільна з іншими компаніями робота над інноваціями може стати взаємовигідною.

Пошук ринків вторинного використання. Нові ринки за межами традиційного сектора діяльності можуть істотно збільшити базу клієнтів компанії і забезпечити зростання прибутку.

Постійне спілкування з клієнтами щодо продукту і потребах, що змінюються. Циркулярна економіка побудована на безперервному зв'язку зі споживачем та пошуку нових можливостей.

Пам'ятайте, що сьогодні світ змінюється, як ніколи швидко. Успішна в умовах лінійної економіки компанія може виявитися аутсайдером в циркулярній парадигмі завтрашнього дня.

Коли зміни на порозі, важливо не проґавити момент і адаптуватися до нових умов, серед перших скориставшись можливостями для росту, які дає економіка замкнутого циклу.

Це вимагає нового підходу до розробки стратегії, запуску процесу трансформації та побудови ефективної системи менеджменту й звітності.