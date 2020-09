С чистого листа: как работает и чем выгодна циркулярная экономика

Экономика замкнутого цикла (или циркулярная) приходит на смену традиционной линейной концепции экономики. В линейной модели продукты производят, используют и утилизируют (take-make-dispose). А циркулярный подход основан на принципе 3-R:

- Reduce: сокращают использование ресурсов и отдают приоритет возобновляемым материалам

- Reuse: максимально эффективно используют продукты

- Recycle: восстанавливают побочные продукты и отходы для дальнейшего использования в экономике

Путь к циркулярной экономике уже начали многие страны мира. Так, в Европейском Союзе принят План действий по циркулярной экономике.

А в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС наша страна взяла обязательства по гармонизации национального законодательства с европейским.

Это способствовало тому, что в 2017 году была принята Национальная стратегия управления отходами, которая предусматривает, в частности, внедрение принципов циркулярной экономики.

В циркулярной модели использованные материалы и отходы снова становятся сырьем для экономики. Это решает проблемы дефицита природных ресурсов, высоких цен на сырье и снижает зависимость от импортируемых материалов.

Последний пункт стал особенно актуальным в эпоху карантина и закрытых границ. Традиционные цепочки поставок оказались под угрозой и для многих бизнесов это стало серьезным испытанием или даже причиной остановки.

Стратегии циркулярной экономики могут помочь избежать негативного влияния изоляции, так как в рамках этой концепции цепочки поставок и каналы сбыта зачастую географически ближе к месту производства.

Преимущества циркулярной модели

На практике переход к циркулярной экономике длительный и трудоемкий процесс. По данным отчета The Circularity Gap, который ежегодно презентуют на Всемирном экономическом форуме в Давосе, всего 9% материалов в мировой экономике используется повторно.

Однако, многие бизнесы уже включились в трансформацию экономической модели. Так, из первой сотни списка Fortune Global 44% компаний выбрали стратегию циркулярной экономики.

Лидерами в этом являются сектор FMCG, а также автопром, в то время как нефтяная индустрия, финансовые услуги и здравоохранение пока не так широко практикуют замкнутый цикл.

При переходе к циркулярной модели экономики сокращаются расходы на сырье, появляются новые рынки сбыта, улучшается диалог с покупателями, повышается их лояльность, разрабатываются новые продукты, создается конкурентная бизнес-модель, улучшается репутация бренда, компания готовится к вызовам, которые принесут ей тенденции будущего.

7 ключевых инструментов циркулярной экономики

Компании воплощают общие принципы циркулярной экономики с помощью различных стратегий и инструментов.

1. Дизайн будущего – это создание продуктов, в которых традиционные материалы можно заменить возобновляемыми или переработанными.

Это оптимизирует использование ресурсов и уменьшает количество отходов в производственном процессе. Например, компания Adidas разработала беговые кроссовки из 100% переработанных материалов. В производстве используют один вид материала и не применяют клей.

Таким образом после использования обувь можно переработать для производства новой пары. А компания General Electric использует 3D печать при изготовлении запчастей, чтоб экономить количество материала.

2. Совместное пользование и виртуализация – уже привычные для многих бизнес-модели. Uber, BlaBlaCar, Airbnb, музыкальные стриминговые сервисы используют такой подход. Из украинских примеров бренд Oh My Look!, который трансформируется из сервиса аренды платьев в предложение виртуального гардероба по подписке.

Подобные сервисы успешно работают во многих странах мира. Среди примеров: американский Rent the Runway (его даже называют Netflix-ом платьев) и китайский YCloset.

3. Стратегия "товар как услуга" стремится заменить традиционные модели продажи товара продажей услуг. Классический пример здесь – концерн Rolls Royce, который предложил рынку подобный подход почти 60 лет назад.

С услугой "Power-by-the-Hour" компания предлагает клиентам из авиа индустрии вместо того, чтоб покупать авиационные двигатели – оплачивать их использование на основе фиксированной ставки за 1 час работы. За счет сервисного подхода на 25% увеличивается жизненный цикл двигателя.

Еще один пример – успешный запуск подписки на автомобили компанией Volvo. Клиент может выбрать модель через сайт и оформить подписку с фиксированным ежемесячным платежом. Такая модель является альтернативой лизингу или покупке авто.

4. Повторное использование в производстве, когда бывшие в употреблении продукты или компоненты становятся частью новых товаров. Так, компания Canon принимает обратно продукцию в конце жизненного цикла и использует компоненты в новых устройствах, без снижения функциональных характеристик материалов.

Такой же подход воплощает и корпорация Dell, используя б/у продукты для производства запчастей. А группа Michelin ежегодно возвращает в производственный процесс 17 млн тонн использованных автомобильных шин. Благодаря R&D разработкам они вновь становятся ценным материалом.

5. Повторное использование в потреблении, когда с помощью оптимизации обслуживания компании могут увеличить жизненный цикл продукта. Например, маркетплейс eBay предлагает восстановленные после повреждений или брака, но полностью функциональные девайсы, на специальном сайте по сниженным ценам.

Стратегия повторного использования также предлагает продавать и покупать бывшие в употреблении продукты. В Швеции работает целый супермаркет Retuna, ассортимент которого, от мебели до книг, состоит из секонд-хэнд вещей. А многие киевляне знают о проекте "Кураж базар", который популяризирует повторное использование.

6. Индустриальный симбиоз и переработка отходов производства могут значительно повысить эффективность бизнеса.

Первым примером симбиоза в концепции циркулярной экономики считают проект в городе Калундборг, Дания. Там компаний-участниц объединил принцип взаимодействия, когда отходы производства одного бизнеса становятся ресурсом для другого. И при этом сокращаются экономические затраты и выбросы СО2.

В состав консорциума входят крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Дании, которая принадлежит энергетическому гиганту Equinor, фармацевтическая компания Novo Nordisk, муниципальная компания по водо- и теплоснабжению жителям города, оператор по управлению отходами и другие участники.

В Украине также встречаются примеры эффективного использования ресурсов в производственном процессе. Так, компания "Мироновский хлебопробукт" строит биогазовые комплексы для переработки отходов птицефабрик и получения энергии.

Концерн "Оболонь" реализует агрокомпаниям побочные продукты пивного производства, которые становятся кормом для животных. А в сети супермаркетов "Сильпо" устанавливают специальные баки рекуперации тепла от холодильного оборудования для обеспечения потребности в горячем водоснабжении.

7. Привычный термин "переработка" также является стратегией циркулярной экономики. После окончания жизненного цикла продукта материалы перерабатывают безопасным способом.

Например, производитель спортивной обуви Nike почти 30 лет назад запустил инициативу Nike Grind. Старые кроссовки, собранные по всему миру, использовали как материал для изготовления покрытия для спортивных площадок. С момента запуска около 28 млн пар обуви были переработаны в поверхности для спортплощадок.

В Украине тема переработки стоит на повестке дня многих производителей в контексте принятия в первом чтении закона 2207-1д "Об управлении отходами". Закон является важным шагом на пути к функционированию систем расширенной ответственности производителей (РОП).

Механизм РОП позволит стимулировать развитие отрасли переработки в стране. Как и во всем мире, в Украине актуальна проблема переработки пластика и частный бизнес включается в ее решение. Так, например, бренд "Моршинская" обновил дизайн упаковки, уменьшив количество используемого пластика на 15%.

Фирма PwC разработала решение для компаний, производящих продукты в упаковке, по контролю показателей использования пластика. Интерактивные дашборды интегрируют внутренние и внешние данные для оценки стратегических KPI по снижению использования пластика.

В начале пути трансформации

С чего же начать путь к циркулярности в масштабах компании без значительных инвестиций на старте? Задайте себе такие вопросы.

Начните практическую трансформацию бизнеса со следующих инициатив:

Анализ функций продукта и того, что действительно ценят клиенты. Часто материалы можно заменить на возобновляемые без потери качества.

Логистика может работать в двустороннем режиме. Ценные материалы можно вернуть обратно в производство после того, как клиенты используют продукт.

Совместная с другими компаниями работа над инновациями может стать взаимовыгодной.

Поиск рынков вторичного использования. Новые рынки за пределами традиционного сектора деятельности могут существенно увеличить базу клиентов компании и обеспечить рост прибыли.

Постоянное общение с клиентами о продукте и меняющихся потребностях. Циркулярная экономика построена на непрерывной связи с потребителем и поиске новых возможностей.

Помните, что сегодня мир меняется, как никогда быстро. Успешная в условиях линейной экономики компания может оказаться аутсайдером в циркулярной парадигме завтра. Когда изменения на пороге, важно не упустить момент адаптироваться к новым условиям и в числе первых использовать возможности для роста, которые дает экономика замкнутого цикла. Э

то требует нового подхода к разработке стратегии, запуска процесса трансформации и построения эффективной системы менеджмента и отчетности.