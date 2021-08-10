Україна почала жити в борг у природи – Держекоінспекція

Слов'янський район, Донецька область olga subach, unsplash

З 8 серпня українці почали використовувати більше ресурсів, ніж навколишнє середовище країни може відновити за рік.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований на своїй сторінці в Facebook.

"Ця дата була розрахована дослідниками організації Global Footprint Network. Щорічно фахівці аналізують використання природних ресурсів в різних країнах і на планеті в цілому і визначають День екологічного боргу. Для всієї Землі він настав 29 липня", – написав Мальований.

За його словами, єдиний вихід для людства – змінити підхід до споживання ресурсів. Для цього кожен повинен зменшити свій екологічний слід – обсяг використаної енергії, води.

"Прості звички, як раціональне споживання водних і енергетичних ресурсів, зменшення генерування сміття, застосування принципу мінімалізму під час покупок – зможуть врятувати наше майбутнє", – стверджує голова Держекоінспекції.

Він додав, що якщо щороку День екологічного боргу буде зменшуватися на 5 днів, то вже в 2050 році обсяг споживання ресурсів дорівнюватиме обсягу їх відновлення.

"І зараз в Україні динаміка позитивна – минулого року ця дата настала 24 липня – на два тижні раніше. Сподіваюся, що весь світ також буде вживати заходів, щоб пересунути день боргу і гармонія з планетою буде досягнута", – підсумував Мальований.

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Економічна правда