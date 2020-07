Корпоративні конфлікти: причини та способи подолання

Кризис – это проверка на прочность.

Как и в семейных отношениях, в партнерстве кризис или укрепляет отношения между партнерами, объединяя их в борьбе за выживание бизнеса, или вскрывает проблемы, которые раньше не выходили наружу.

Прежде чем говорить о том, как избежать корпоративного конфликта, нужно понять, что может стать его причиной.

Оформление бизнеса на другое лицо (номинальный собственник)

Довольно часто бизнес оформляется юридически не на непосредственного собственника, а на близкого родственника, девушку, друга детства, водителя, на одного из партнеров.

Причины могут быть разными: государственная служба, политика, судебное или уголовное преследование, "нежелание светиться", невозможность заявиться собственником, поскольку есть некое несоответствие предъявляемым требованиям со стороны регулятора (финансовые компании, игровые компании) и проч.

Скажу сразу – это не самая лучшая идея. Как правило, такое оформление происходит без составления каких-либо документов, т.к. "мы доверяем друг другу" и даже не допускается мысль о том, что человек, "которому мы полностью доверяем" может в один прекрасный момент возомнить себя единоличным собственником и/или начать считать, что он также имеет право на долю, поскольку много сделал для развития компании.

Катализаторы такого поведения могут быть разными: ссора с бенефициаром, развод, смерть номинала и появившиеся наследники, которые начинают считать, что бизнес принадлежит усопшему, жадность, "тяжелые жизненные" обстоятельства номинального собственника.

Распределение долей в пропорции 50 на 50

Распределение долей 50 на 50 – это в 99% случаев путь к корпоративному конфликту. Несмотря на то, что изначально это не выглядит как корпоративный конфликт.

Ведь юридически – собственники равноправные и ни один из них не может принять решение без другого. А это тупиковая ситуация (англ. deadlock).

Пока партнеры понимают и уважают друг друга, ведут себя порядочно и честно по отношению друг к другу – это не проблема, проблема начинается после того, как они перестают договариваться.

Видение выхода из подобной ситуации у каждого из партнеров разное и находясь в конфликте слушать и услышать другого партнера становится сложно, практически невозможно, а это, в свою очередь, приводит к длительным и затяжным корпоративным войнам.

Они нередко заканчиваются существенными финансовыми потерями как для бизнеса, так и для каждого из партнеров, а иногда и вовсе банкротством

Неправильная первоначальная оценка вкладов партнеров в бизнесе

Вклад в бизнес должен в точности отображать долю каждого партнера. Неправильная оценка вклада приводит к разделению долей в компании заведомо несправедливо.

Часто партнеры при оценке доли/вклада каждого из них оценивают только то, что можно выразить в денежном эквиваленте, например: недвижимость, станки, оборудование, ценные бумаги.

Такие элементы как нематериальные активы: профессиональные способности, личные контакты, объекты интеллектуальной собственности (технологии, авторские права), базы клиентов, персональный бренд и проч. – не принимаются в расчет при формировании вклада партнера.

Недооценка вклада = неудовлетворенность партнера. Пусть эта неудовлетворенность не проявится в самом начале, но в совокупности с другими факторами сыграет в будущем плохую роль для бизнеса.

Неоправданные ожидания

В далеком 1992 году издание Inc. провело исследование, результаты которого были опубликованы в статье "Are Partners Bad for Business?".

Так вот, в соответствии с проведенным исследованием неоправданные ожидания стали причиной развала огромного количества партнерств, и, более того, опрошенные респонденты отказываются от партнеров как раз из-за "неоправданных ожиданий".

Не соответствовать ожиданиям партнера – предать доверие партнера. Причинами неоправданных ожиданий зачастую заключаются в том, что-либо один из партнеров обещает больше, чем может выполнить, либо партнеры не говорят об ожиданиях один от другого.

И если с первой причиной все понятно, то вторая причина – это большая проблема.

Проведенные исследования показывают, что партнеры или вообще не проговаривают о своих ожиданиях друг от друга или же считают, что все проговорили, хотя по сути затронули эти вопросы вскользь.

Поэтому важно на стадии оформления партнерства очень детально проговорить все, что каждый из партнеров ожидает от партнерства в целом и от каждого из партнеров.

Это поможет защитить партнёрство от "разрушительной силы неоправданных ожиданий".

Финансовые проблемы или финансовый успех

В партнерстве все то же, как и в браке: и в горе, и в радости. Испытание трудностями выдерживают далеко не все партнерства.

Практика показывает, что часто они приводят к разногласиям. Конфликт может возникнуть из-за того, что бизнес не приносит ожидаемую прибыль (или вовсе работает в убыток) либо не развивается так быстро, как хотелось бы.

Причинами неудач могут быть, например: несвоевременное финансирование; неквалифицированное управление; объективные трудности с захватом рынка; проблемы с выпускаемым товаром (который хуже, чем у конкурентов).

Финансовый успех – равно обратная финансовым проблемам причина, но имеющая такие же последствия. Партнеры могут не пройти испытание деньгами.

Зачастую у партнеров все хорошо пока не появляется первый миллион, который нужно поделить.

И тут всплывают наружу различные моменты: неправильная оценка вкладов, неоправданные ожидания, старые обиды, разногласия на почве "инвестировать в компанию или распределять прибыль?".

Нераспределенные роли партнеров в бизнесе

Важно распределить роли, зоны ответственности, степень участия и вовлеченности в бизнес каждого из партнеров.

Это может произойти на каждом этапе ведения бизнеса, в зависимости от потребностей бизнеса и, что очень важно, – квалификации партнера.

Если распределение произошло – партнеры не должны перебирать на себя функцию другого партнера.

Если партнер занимает роль пассивного инвестора, он не должен лезть в операционную деятельность, если эта функция закреплена за другим участником.

Грамотное распределение власти, выстроение корпоративного управления и роль в этом партнеров – важные элементы для нормального функционирования бизнеса.

Партнеры должны прагматично и честно оценить потребность в сотрудниках, квалификации сотрудников, их умения, а также то, насколько они подходят как сотрудники.

Честно ответить себе на вопрос готовы ли они/смогут ли они качественно выполнять взятые на себя функции.

Разные личностные ценности

Личные ценности представляют собой убеждения людей о жизни и приемлемом поведении.

В них выражаются цели, которые движут человеком, и соответствующие способы их достижения. Ценности являются указателям, по которым люди ориентируются в поисках выхода из каждодневных деликатных ситуаций.

При совместном управлении компанией личностные ценности проявляются по-разному – от подходов к уплате налогов, принципов и прозрачности ведения учета, расчета и выплаты заработной платы, до определения будущего и отношения к сотрудникам компании.

Очень часто расхождение на уровне ценностей приводит к корпоративным конфликтам и прекращению партнерства.

Недоверие

Важным элементом партнерских взаимоотношений является доверие. На доверии строится сотрудничество, а в сотрудничестве строится доверие – это замкнутый круг.

Опять же, партнерам проще доверять тем, кто разделяет их ценности.

Недоверие также возможно, как следствие полученного негативного опыта, принесенного одним из партнеров (всеми партнерами) из предыдущего бизнеса, где имело место мошенничество.

Как избежать корпоративного конфликта?

Не оформлять бизнес на доверенных лиц или на одного из партнеров. Неверное оформление бизнеса ведет к сложным, зачастую неразрешимым конфликтам.

Если по-другому нельзя и вы вынуждены воспользоваться услугами "номинального собственника", обязательно заключите с ним соответствующий договор, даже если это ваш близкий родственник.

Такой договор должен содержать положения, в которых указывается, что "номинальный" собственник владеет бизнесом в ваших интересах, получает за свои услуги оплату (пусть даже просто символическую), обязуется по первому требованию переоформить все корпоративные права на реального собственника.

Избегать разделения долей в пропорции 50 на 50. Разделение долей 50 на 50, как правило, простая уравниловка.

Нужно избегать такого разделения. Одним из способов, который применяется в мировой практике – передать минимальную долю третьему лицу, которое будет регулировать разногласия среди партнеров, которые возникают при голосовании по вопросам деятельности.

При этом такой посредник будет занимать позицию одного из партнеров, давая ему перевес перед вторым партерном и не заводя ситуацию в deadlock.

Проблема этого метода в том, что в украинских реалиях найти действительно независимого посредника практически невозможно.

Второй вариант – составить и подписать корпоративный договор, в котором прописать способы выхода из тупиковых ситуаций (deadlock).

Уделить особое внимание подготовке как учредительных документов, так и контрактов с ключевыми сотрудниками (СЕО, СFO, COO и проч.).

Особое внимание следует уделить таким процедурам:

- созыв и проведение собрания участников;

- процедура избрания, назначения, отстранения, увольнения руководителя.

При этом следует сразу оговорить минимальные требования, соответствовать которым должен кандидат на должность; прописать, кто не может быть руководителем (например, близкий родственник одного из партнеров);

- процедура выхода партнера из бизнеса, продажа доли третьему лицу, другие особенности отчуждения (мена, дарение, завещание и проч.);

- ограничения полномочий менеджмента, т.е. процедуру согласования существенных сделок, четко определить, какие сделки являются существенными;

- ввести обязательное утверждение стратегических документов.

Заключить корпоративный договор (соглашение). В Украине с 2018 года заключение корпоративных договоров урегулировано на законодательном уровне.

Ценность корпоративного договора в том, что он позволяет закрепить в нем все договоренности партнеров, которых они достигли до начала партнёрства, а также во время партнерства.

В корпоративном договоре может и должен быть прописан сценарий расставания "партнеров" в случае прекращения партнерства, обязанность сторон согласовывать приобретение или отчуждение доли по заранее определенной цене и/или в случае наступления определенных в договоре обстоятельств, обязанность воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных в договоре обстоятельств.

Что не маловажно, нужно прописать подход в определении стоимости доли (оценке доли), какая формула, метод будет использован, кто будет являться оценщиком и многое другое.

Таким образом, в корпоративных договорах можно урегулировать ряд потенциальных корпоративных конфликтов и "тупиковых ситуаций", которые могут возникать между участниками общества.

Очень важно знать ценности других людей, а особенно если эти люди ваши партнеры. Знание ценностей своих партнеров и понимание того, как они соотносятся с вашими, имеет большое значение.

Несмотря на то, что большинство ценностей приобретается в детстве, некоторые из них формируются позже под влиянием жизненного опыта уважаемых людей.

Одни ценности остаются неизменными на протяжении всей жизни, другие появляются и исчезают в результате смены жизненных обстоятельств или личностных изменений.

Партнерам следует открыто обсуждать различия в ценностях, обсуждать все аспекты работы, которые вызывают недоверие и, как следствие, договариваться обо всех нюансах совместной работы, чтобы различия, недомолвки, подозрения не встали у них на пути.