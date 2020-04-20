Нові правила гри в публічних закупівлях

19 квітня 2020 року змінюються правила гри в публічних закупівлях, бо набуває чинності відповідний закон.

Деякі положення закону законодавець відтермінував. Нова процедура торгів з обмеженою участю, в яких братиме участь два учасника, запрацює з 19 жовтня 2020 року.

Тендерні комітети повністю будуть замінені уповноваженими особами на організацію та проведення публічних закупівель 1 січня 2022 року.

Антидемпінгова система в Prozorro

Часто задля перемоги чи усунення небажаних конкурентів учасники суттєво занижують ціну на аукціоні.

У результаті після перемоги такий учасник знімає свою кандидатуру і договір укладається з постачальником, що знаходився у змові з переможцем, і цінова пропозиція якого була значно вищою.

Закон запроваджує механізм протидії аномально низьким цінам.

Система Prozorro визначатиме ціну, що є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону та/або меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону, та сповіщатиме про це замовника.

Учасник з аномально низькою ціною впродовж дня повинен буде обґрунтувати запропоновану ціни та надати достатні гарантії належного виконання зобов’язань.

У разі недостатності обґрунтування від такого учасника, замовник вправі відхилити його пропозицію.

Спрощені закупівлі

Уже звичний поділ закупівель на понадпорогові та допорогові дещо змінюється.

Раніше при вартості закупівлі нижче 200 тис. грн замовники проводили допорогову закупівлю або укладали прямий договір з опублікуванням звіту про його укладення.

За статистичними даними Prozorro, лише 15% всіх закупівель складали понадпорогові, решта – допорогові закупівлі, з яких 69%, здійснені шляхом укладання прямих договорів.

Щоб зменшити тіньову зону, де здійснення контролю за закупівлями практично неможливе, та розширити конкурентний ринок для постачальників, введено процедуру спрощених закупівель.

Відтепер замовники зможуть проводити закупівлі шляхом укладення прямих договорів з подальшим оприлюдненням звіту про їх укладення лише, якщо їх вартість не перевищує 50 тис. грн.

Закупівлі від 50 тис. грн проводитимуться через процедуру спрощеної закупівлі, що триває до 10 днів, не передбачає тендерної документації та відбудеться за наявності хоча б одного учасника.

Електронний каталог Prozorro Market

Альтернативою проведення спрощеної закупівлі для замовників може стати придбання товарів в першому державному інтернет-магазині Prozorro Market.

Для постачальників електронний каталог – це можливість отримувати державні замовлення, не готуючи тендерні пропозиції.

Для того, щоб стати постачальником Prozorro Market, необхідно одноразово подати документи до ЦЗО (централізованої закупівельної організації) та пройти кваліфікацію.

У подальшому постачальники лише актуалізують вартість товарів. Недобросовісне виконання зобов’язань постачальником є підставою виключення його з електронного каталогу без права поновлення.

Критерій оцінки вартості життєвого циклу

Якщо раніше замовник повинен був орієнтуватися на учасника з найнижчою ціною пропозиції, то тепер за європейським прикладом можливим буде застосування критерію оцінки вартості життєвого циклу товару.

Тепер буде враховуватись не лише його початкова вартість, але й інші витрати, які замовник нестиме у зв’язку з використанням такого товару, його обслуговуванням та подальшою утилізацією.

Замовник зможе обрати того постачальника, чий товар в кінцевому результаті його використання буде економічно більш вигідним.

До прикладу, звичайні електролампи дешевші по закупівельній вартості, ніж енергозберігаючі, але строк їх служби коротший.

Тобто на той самий період необхідно закуповувати їх у більшій кількості, ніж енергозберігаючих.

Крім того, енергозберігаюча лампа споживає меншу кількість електричної енергії, що зменшує витрати з електропостачання.

У кінцевому результаті придбання дорожчих енергозберігаючих ламп є економічно більш вигідним для замовника.

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Щоб переконатися у фінансовій спроможності учасника виконати зобов’язання, що передбачаються умовами закупівлі, замовник може встановити кваліфікаційний критерій – наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Але замовник не може вимагати надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі.

Уповноважені особи на організацію та проведення закупівель

Тендерні комітети можуть здійснювати свою діяльність до 2022 року.

Відповідальними за організацію та проведення спрощених закупівель можуть бути визначені виключно уповноважені особи, які призначаються розпорядчим актом керівника замовника.

Організація та проведення закупівель не може здійснюватися за договором про надання послуг чи цивільно-правовою угодою, а також посадовими особами та представниками учасників, членами їхніх сімей, а також депутатами всіх рівнів.

Право на помилку

Задля зменшення нерезультативних торгів постачальникам (окрім учасників спрощених закупівель) надано 24 години на виправлення помилок у тендерній пропозиції, з моменту оприлюднення замовником в системі переліку таких недоліків.

Однак це стосується лише кваліфікаційних критеріїв та документів, що підтверджують повноваження на підписання тендерної пропозиції та/або договору.

Розмір плати за подання скарги

Плата за подання скарги диференціюватиметься залежно від вартості закупівлі, предмету та етапу оскарження та визначатиметься не законом, а постановою уряду про затвердження розміру плати за подання скарги до АМКУ.

Для порівняння, до цього розмір плати був фіксований: 5 тис. грн у разі оскарження процедури закупівлі товарів або послуг, та 15 тис. грн у разі оскарження процедури закупівлі робіт.

Порядок оплати за подання скарги

За попередньою процедурою необхідно було оплатити вартість скарги у банку та завантажити платіжне доручення разом із пакетом документів на оскарження.

Великий відсоток скарг подавався без підтвердження оплати.

Відтепер плата за подання скарги справлятиметься через електронну систему закупівель в день її подання.

Тільки після цього скарга автоматично вноситиметься до реєстру скарг і формуватиметься її реєстраційна картка.

Повернення плати за подання скарги

Законодавці врахували інтереси добросовісних скаржників.

Тепер у разі повного чи часткового задоволення скарги, винесення рішення про залишення скарги без розгляду або про припинення розгляду скарги у зв’язку із усуненням замовником оскаржуваних порушень, плата за подання скарги повертається скаржнику.

Строки при оскарженні

Документи, що долучаються до скарги, повинні бути завантажені через електронну систему Prozorro не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати розгляду скарги.

Датою початку розгляду скарги є дата оприлюднення реєстраційної картки скарги в електронній системі закупівель.

АМКУ розглядатиме скаргу впродовж 10 робочих днів з дати початку її розгляду та аргументовано може продовжити строк розгляду до 20 робочих днів.

Рішення, прийняте АМКУ за результатами розгляду скарги, має бути виконано не пізніше 30 днів (до 19 квітня строк виконання рішення АМКУ замовником не був визначений) з дня його прийняття або у той же строк оскаржене до суду.

Неможливість відкликання скарги

Подання скарги використовували як інструмент впливу на замовника чи конкурентів та штучного затягування торгів.

Це працювало, коли у замовника "горіли строки" замовлення товарів чи послуг або пропозиція конкурента суттєво залежала від часових рамок.

Досягнувши бажаних домовленостей, скаржник відкликав технічну скаргу.

Наразі, після внесення скарги до реєстру та формування реєстраційної картки, відкликати скаргу неможливо і вона розглядатиметься комітетом по суті.

Можливість оскарження відміни закупівлі та багатолотової закупівлі

При відхиленні всіх пропозицій і відміні торгів учасник, затративши час та кошти на підготовку тендерної пропозиції, не мав можливості оскаржити дії замовника.

Тепер у постачальника з’явилася можливість оскаржити не тільки свою дискваліфікацію чи неправомірне надання переваги конкуренту, але й відміну торгів.

Обмеження дій замовника при оскаржені

Зміни до закону унеможливлюють зловживання замовників під час оскарження закупівлі. Раніше, коли один з учасників подавав скаргу, замовник відміняв тендер та оголошував аналогічний.

У результаті скаржник втрачав не лише можливість відновити порушені права, а й кошти за подання скарги.

Часто траплялись випадки, коли під час розгляду скарги замовник укладав договір з іншим учасником, тим самим позбавляючи сенсу сам процес оскарження.

Відтепер після подання скарги замовнику заборонено приймати рішення про відміну тендера, визнання тендера таким, що не відбувся, відміняти переговорну процедуру закупівлі та укладати договір про закупівлю.

Штрафні санкції

Нова редакція ст.164-14 Кодексу про адміністративні правопорушення збільшує верхню межу штрафних санкцій у 6 разів, водночас у 7 разів зменшує нижню межу.

Співавтор – Марія Фельмецгер, старша юристка ЮК Legal House