Год смерти искусственного интеллекта и осторожных инвестиций. Шесть прогнозов для технологического сектора на 2024 год

2023-й став роком надмірної пропозиції капіталу. Це було спричинено збільшенням кількості венчурних фондів, завищеними оцінками стартапів у сфері генеративного штучного інтелекту (ШІ) та гіперочікуваннями від провідних індустрій. Загалом, за даними Pitchbook, через завищені оцінки та нежиттєздатні бізнес-моделі у 2023 році припинили роботу понад 3 200 венчурних стартапів.

ЕП проаналізувала два десятки прогнозів провідних очільників венчурних фондів щодо інвестиційного клімату в tech-індустрії у 2024 році. Ключове, у чому всі вони сходяться, – інвестувати, керуючись FOMO (страхом втрачених можливостей), – погана ідея.

У 2024 році венчурні фонди стануть прискіпливішими та уважнішими до життєздатності бізнес-моделей стартапів (особливо ШІ), відмовляться від інвестицій навіть з мінімальними ризиками для себе і двічі перевірятимуть, здатен стартап створити інноваційний продукт чи засновники просто бажають зберігати компанію на хвилі тренду.

Прогнози взяті з публікацій TechCrunch+, Bloomberg та eSoftSkills Finance.

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Найгарячіші сектори для інвестування – ШІ та оборонні технології

У 2024 році венчурні фонди обиратимуть для капіталовкладень передусім стартапи у сфері штучного інтелекту та оборонних технологій, зокрема military tech. Хоча штучний інтелект став одним з глобальних трендів 2023 року, інвестори не поспішатимуть робити завищені оцінки ШІ-стартапам і швидко закривати угоди.

Керівний директор американської інвестиційної компанії Tola Capital Шейла Гулаті вказує на такі критерії відбору ШІ-стартапів до портфоліо: венчурні фонди мають надати своїм інвесторам інструменти захисту активів, презентувати стратегію підвищення їх ліквідності, гарантувати, що проєкт не порушує права інтелектуальної власності в галузі ШІ.

Саме тому стартапи у сфері ШІ мають бути готові до подвійної і прискіпливої перевірки бізнес-моделі, зокрема, життєздатності продукту. Серед сотні стартапів фонди обиратимуть той, що впровадив ШІ за допомогою автоматизації, аналізу даних та персоналізованому досвіду. При цьому продукт має бути прибутковим.

Крім того, продукт компанії має бути унікальним і не порушувати права інтелектуальної власності. Останню умову може бути складно виконати, враховуючи, що в секторі ШІ оперує велика кількість подібних стартапів.

Індійський EdTech-стартап ZuAI залучив 484 тис дол у початковому раунді. Однак з виходом у Series A можуть виникнути складнощі через неідеальну здатність моделі ChatGPT вирішувати математичні задачі. Джерело: Inc42

У коментарі для eSoftSkills Finance, Марк Томпсон, інвестиційний директор DEF Ventures, зазначає: "У 2024 інвестори придивлятимуться до стартапів з оборонної індустрії через геополітичну напругу, що зростає". Сектор привабить інвесторів не лише інноваціями, а й можливістю закривати глобальні державні контракти.

У 2024 році очікується висока конкурентоспроможність military tech сектору – стартапи змагатимуться між собою за капітал, запускаючи на ринок все більш інноваційні продукти. Найбільші шанси залучити кошти матимуть оборонні технології нового покоління: кібербезпека, безпілотні системи та передове озброєння.

При відборі стартапів, фонди керуватимуться перевіреними партнерськими стосунками та співпрацею кандидатів з оборонними підрядниками чи державними установами.

Окрім ШІ та military tech, венчурні фонди зацікавлять нові ринки, що стрімко зростають: блокчейн, інтернет речей (IoT), відновлювальна енергетика, біотехнології. Зокрема, перевага надаватиметься стартапам, які вирішують такі глобальні виклики як зміна клімату та дефіцит ресурсів.

Найбільше інвестори звертатимуть увагу на ті інноваційні продукти, в яких вже сформована ціннісна пропозиція, підтверджений попит на ринку та наявний потенціал для подальшого масштабування.

Pre-Seed та Seed стартапи можуть провалити Series A без виправданої бізнес-моделі

Керуючі венчурних фондів вважають привабливим інвестиційний клімат в технологічному секторі. Щодо інтенсивності вкладень за останні роки висловився Джордж Ізлі, керівник в Outsiders Fund: "У 2021 ми інвестували досить повільно, у 2022 – стабільно, 2023-й став роком прискорення, і у 2024-му ми не плануємо уповільнюватися".

Коментуючи тенденції оцінки стартапів у 2024 році, Джай Дас, співзасновник Sapphire Ventures, наголошує: цьогоріч інвестори усю свою увагу зосередять на аналітиці показників ефективності проєктів, в які плануватимуть капіталовкладення. Стартапи, що мають високі ризики через неефективні чи невиправдані бізнес-моделі – швидко підуть з ринку, або будуть поглинені задешево.

У 2024-му стартапам не рекомендується фокусуватися виключно на оцінці Джерело: LinkedIn

Через посилення умов до вибору спрямування коштів, компаніям, що знаходяться на ранніх стадіях розвитку буде складніше отримати фінансування на з раунду Series A (інвестиції у капітал стартапів, що активно зростають).

Переможцями бою за інвестиції стануть ті стартапи, що постійно змагаються за свої продукти і створюють цінність власного бізнесу.

Середовище для IPO у 2024-му оцінюється інвесторами як суперечливе

На думку інвесторів, цьогоріч середовище для виходу на IPO буде "суперечливим" та "складним". На це впливають висока процентна ставка ФРС, геополітична криза, війни в Україні та Ізраїлі, непередбачувані вибори в США.

Джай Дас прогнозує: у разі зниження ставки ФРС, в певних технологічних стартапів є шанс провести IPO раніше, ніж очікувалось. Але ради директорів далеко не всіх компаній зможуть ухвалити рішення про вихід на біржу через високі вимоги: прибуток компанії має становити 400-500 млн дол, а темп зростання – 20%.

Тому багато технологічних стартапів відкладуть реалізацію планів про IPO, здійснять менші стратегічні придбання й уникатимуть великих угод через побоювання щодо регуляторних перешкод.

Середовище виходу на IPO стане більш сприятливим в разі зниження процентних ставок Джерело: Colonial Stock Transfer

Саме через тиск антимонопольних органів зірвалась угода про злиття між Adobe та Figma, – зазначає Ед Сім, засновник та керуючий партнер в Boldstart Ventures. Це негативно вплинуло на ринок. Багато фаундерів та інвесторів тепер розуміють, як складно закрити угоди на більш ніж 1 млрд дол й вважають за краще не ризикувати.

Втім, у разі масового відкладення IPO, може пожвавитися вторинний ринок акцій, – вважає Олена Мажуга, інвестиційний директор у Flyer One Ventures. Вона наводить приклад того, як фонди на ранній стадії існування експериментують та продають частину своїх акцій в стартапах, щоб отримати прибуток та продемонструвати ліквідність своїм інвесторам.

Stripe, Databricks та Shein очолюють рейтинг найімовірніших претендентів на IPO

Керуючі венчурних фондів виокремили три компанії, які є потенційними претендентами на IPO цьогоріч. Далі детальніше про кожну з них.

Фінтех-компанія Stripe на ринку вже 12 років, і останнім часом в колах інвесторів багато чуток, що вона врешті стане публічною. За даними Crunchbase, наразі вартість стартапу становить 50 млрд дол, зокрема, завдяки залученню 6,5 млрд дол у 2023 році для покриття перших витрат опціонів на акції для співробітників.

Натяк на намір Stripe вийти на біржу може критися у тому, що компанія найняла в якості CFO (фінансовий директор) Стефана Томлінсона, який раніше допоміг стати публічними компаніям Confluent та Palo Alto Neworks.

Databricks. ШІ-платформа з аналітики заснували у 2013 році. Наразі компанія має достатньо інвесторів, які готові підтримати її на приватному ринку. Стартап оцінюється у 43 млрд дол після залучення 685 млн дол у вересні 2023 року. Тоді ж Databricks придбала конкурента OpenAI, MosaicML, за 1,3 млрд дол.

Експерти позитивно оцінюють шанси Databricks на IPO у 2024 році, не лише через фінансову стабільність та позитивну репутацію, але й через високу зацікавленість інвесторів до компаній, що створюють продукти на основі ШІ та мають перевірені бізнес-моделі.

На думку інвестиційних експертів, фінтех-стартап Stripe стане публічним першим у 2024 році Джерело: The Wall Street Journal

Shein. Китайський fashion-рітейлер вже залучив близько 4,1 млрд дол від провідних інвестиційних фондів, зокрема – Sequoia Capital China, Tiger Global Management і General Atlantic. Crunchbase повідомляє, що в листопаді 2023 року стартап конфіденційно подав заявку на IPO у 2024-му в США.

Shein – один з піонерів нового тренду "швидкої моди". У 2022 році продажі компанії сягнули 23 млрд дол, і у тому ж році її частка на ринку становила майже 20%. Експерти прогнозують: якщо Shein розмістить акції у 2024-му, вона стане найбільшою китайською компанією на американській біржі, і проторує шлях для інших китайських стартапів.

Tesla та Meta можуть залишити "чудову сімку"

Термін "чудова сімка" розробив аналітик Bank of America, Майкл Хартнетт у 2023 році. На той час він позначив так сімку компаній з особливо високим рівнем прибутковості: Microsoft, Amazon, Meta, Apple, материнську компанію Google Alphabet, Nvidia і Tesla.

Учасники рейтингу "Чудової сімки" у 2023 році Джерело: Genuine Impact

Що очікує на "чудову сімку" у 2024 році? Схоже, деяким компаніям у списку доведеться поступитися місцем. Онлайн-видання Investors повідомляє, що акції компанії Уоррена Баффета Berkshire Hathaway можуть підскочити більше ніж на 12% протягом наступних 12 місяців.

У разі, якщо цей прогноз справдиться, компанія збільшить свою ринкову вартість на 94,9 млрд дол і перевищить Meta на 61,1 млрд дол. Отже, на думку аналітиків, Berkshire Баффета витіснить Meta з рейтингу "чудової сімки".

Нова версія "Чудової сімки" у 2024 році за версією S&P Global Market Intelligence, IBD Джерело: Investors

Окрім Meta, під загрозою опинилася й Tesla Ілона Маска. Прогнозується, що акції приватної нафтової корпорації Exxon Mobil злетять більше ніж на 24%, що приплюсує до ринкової вартість компанії 104 млрд дол.

Таким чином, Exxon Mobil позбавить місце у "чудовій сімці" виробника електрокарів Tesla. Акції компанії Маска впали на 1,4%, і її ринкова вартість понизилася на 42,7 млрд дол.

Інші п’ять учасників "чудової сімки" поки що не втратять місця у рейтингу, вважають аналітики. При цьому лідером серед них за ринковою вартістю стане Nvidia. Очікується, що акції виробника графічних процесорів підвищаться на майже на 33%, і вартість компанії підскочить на 400 млрд дол. Потенційно це додасть 9,8% до ринкової вартості індексу S&P 500.

ШІ може стати новою "великою бульбашкою"

Венчурні капіталісти прогнозують, що гіперочікування ринку від таких індустрій, як deep tech, ШІ, кліматичні та оборонні технології, можуть бути невиправданими. Наприклад, генеральний партнер Fiat Ventures, Дрю Гловер, називає 2024-й "роком смерті ШІ".

Зокрема, у 2024 році очікується великий процент закриття стартапів у сфері генеративного штучного інтелекту, які збирали капітал за завищеними оцінками через хайп навколо індустрії. Причина у тому, що вони не мали реального доходу та життєздатної бізнес-моделі.

На хвилі зацікавленості штучним інтелектом 2024 рік інвестори також називають "смертю ШІ" Джерело: Medium

Утім, і для них знайдеться вихід, – коментує Сайлеш Рамакрішнан, керівний партнер і співзасновник в Rocketship.vc. Ці стартапи мають переосмислити цінність свого бізнесу та скоротити витрати, щоб дати собі час для "півоту" (рivot – "віраж", "обертання") – зміни напрямку руху стартапу, що включає трансформацію його бізнес-моделі та growth-стратегії з метою зберегти життєздатність компанії.

Щодо кліматичних технологій, деякі інвестори вважають, що індустрія втрачає бізнесовість та стає все більш політизованою. Багато "зелених" меседжів можуть використовуватися стартапами в якості омани, щоб зробити свій продукт більш привабливим для капіталу.

Марен Беннон, співзасновниця і керуюча партнерка в January Ventures, вважає, що це підриває довіру до індустрії загалом.