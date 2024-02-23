Команды инженеров SoftServe победили в хакатоне NATO

фото: SoftServe

Команды из инженеров ИТ-компании SoftServe победили в двух из трех соревнований NATO TIDE Hackathon 2024.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что участники нынешнего хакатона проходили испытания в трех соревнованиях: Wargaming LLM, Pharmaceutical Thesaurus и Noisy Speech to Text. Команды от SoftServe победили в первых двух.

Команда SoftServe - Valkyrie-1 одержала победу в Pharmaceutical Thesaurus. Его задачей было найти решение, которое позволило бы союзникам НАТО синхронизировать данные из разных систем в единую базу медикаментов, чтобы можно было быстро найти соответствия лекарств из разных стран.

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Для этого инженеры SoftServe создали мобильное приложение, в котором можно найти необходимый препарат по симптомам, названию или компонентам среди доступных лекарств союзников НАТО.

В Wargaming LLM команда Valkyrie-2, используя большие языковые модели, создала приложение для игры, которое союзники НАТО могут использовать для тренировки ведения мультидоменных операций в различных измерениях - на земле, в воздухе, на воде, в киберпространстве и тому подобное.

Всего в NATO TIDE Hackathon в Амстердаме соревновалось 34 команды из 21 страны, в основном - представители государственных и оборонных структур. Команд от частных компаний было пять, две из которых представляли инженеры из SoftServe.

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Напомним:

Мировая ИТ-компания с украинскими корнями SoftServe присоединяется к международной группе компаний, которая будет разрабатывать технологические решения для строительства на Луне, в рамках программы NASA.