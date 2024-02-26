Безос, Nvidia, Microsoft и другие инвестировали $675 миллионов в разработчика роботов-гуманоидов Figure AI

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Стартап Figure AI, который разрабатывает человекоподобных роботов, привлек около 675 миллионов долларов с оценкой в 2 млрд долл. Среди инвесторов - основатель Amazon Джефф Безос, Microsoft и Nvidia.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

Отмечается, что в стартап, который поддерживают OpenAI и Microsoft, Безос через свою фирму Explore Investments LLC инвестировал 100 млн долларов. Microsoft - 95 млн долларов, а Nvidia и фонд, связанный с Amazon, - по 50 млн долларов.

"Роботы стали новым критически важным рубежом для индустрии искусственного интеллекта, позволяющим применять передовые технологии для решения реальных задач.

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В компании Figure инженеры работают над роботом, который выглядит и двигается как человек. Компания надеется, что ее машина Figure 01 сможет выполнять опасные работы, которые не под силу людям, и что ее технология поможет уменьшить дефицит рабочей силы", - пишет агентство.

Другие технологические компании также присоединяются к финансированию проекта. Так, венчурное подразделение Intel Corp. инвестирует 25 миллионов долларов, а LG Innotek предоставляет 8,5 млн долларов. Инвестиционная группа Samsung выделила 5 миллионов долларов. Среди инвесторов также венчурные компании Parkway Venture Capital, которая инвестирует 100 млн долл, и Align Ventures, которая предоставляет 90 млн долл.

Венчурный фонд ARK Venture Fund инвестирует 2,5 миллиона долларов, а Aliya Capital Partners - 20 миллионов долларов. Среди других инвесторов - Tamarack (27 млн долл), Boscolo Intervest Ltd. (15 млн долл) и BOLD Capital Partners (2,5 млн долл).

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OpenAI, которая в какой-то момент рассматривала возможность приобретения Figure, инвестирует 5 млн долл.

В январе Bloomberg писал о раунде финансирования, который начался с Microsoft и OpenAI как первичных ведущих инвесторов.

"Эти большие имена помогли привлечь приток средств от других компаний. Привлеченные 675 миллионов долларов являются значительным увеличением по сравнению с 500 миллионами долларов, которые изначально хотела получить компания Figure.

Представители компании Figure и ее инвесторов отказались от комментариев или не сразу ответили на запросы о комментариях", - пишет Bloomberg.

Примерно 2 миллиарда долларов - это предварительная оценка, то есть она не учитывает капитал, который привлекает компания Figure.

В мае прошлого года Figure привлекла 70 миллионов долларов в раунде финансирования, возглавляемом компанией Parkway. Тогда главный исполнительный директор Бретт Адкок сказал: "Мы надеемся, что мы одна из первых групп, которые выведут на рынок гуманоида, который действительно может быть полезным и заниматься коммерческой деятельностью".

В начале этого года норвежский робототехнический стартап 1X Technologies AS, созданный при поддержке OpenAI, привлек 100 миллионов долларов. Ванкуверская компания Sanctuary AI разрабатывает человекоподобного робота под названием Phoenix. А компания Tesla работает над роботом под названием Optimus, и Илон Маск называет его одним из своих важнейших проектов, добавляет Bloomberg.

Между тем компания Agility Robotics, которую Amazon поддержал в 2022 году, тестирует ботов на одном из складов ритейлера.

Экономическая правда