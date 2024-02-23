Рыночная капитализация Nvidia выросла за день на рекордные 277 миллиардов долларов
После выхода финансовой отчетности акции производителя ИИ-чипов Nvidia взлетели в четверг на 16,4%, а рост капитализации компании на 277 млрд долларов стал крупнейшим дневным ростом на Уолл-стрит в истории.
Об этом пишет Reuters.
Квартальный отчет компании превзошел ожидания и возобновил ралли, вызванное оптимизмом в отношении ИИ.
Акции взлетели на 16,4% до рекордных 785,38 долларов на закрытии, подняв рыночную капитализацию Nvidia до 1,96 триллиона долларов.
Квартальный отчет компании показал, что спрос на ИИ-чипы компании продолжает опережать и без того высокие ожидания аналитиков.
Однодневный рост рыночной капитализации Nvidia стал крупнейшим в истории Уолл-стрит, побив попенредний рекорд Meta Platforms с 196 млрд долл 2 февраля.
Акции Nvidia выросли на 58% в 2024 году, что составляет более четверти прироста S&P 500 с начала года. Это делает перспективы Nvidia чрезвычайно важными не только для акционеров, но и для владельцев индексных фондов, которые широко представлены на пенсионных накопительных счетах.
"Стремительный рост спроса на чипы Nvidia, используемые компаниями, которые спешат обновить свои предложения по искусственному интеллекту, помогло фирме из Кремниевой долины спрогнозировать колоссальный рост доходов в текущем квартале на 233%, что превысило ожидания рынка по росту на 208%.
Другие производители чипов также выросли: Advanced Micro Devices - на 11%, Broadcom - на 6,3%.
Индекс S&P 500 подскочил на 2,11% до рекордного максимума, а индекс Nasdaq подскочил почти на 3%.
Напомним:
Акции производителя чипов Nvidia заменили Tesla и стали самыми торгуемыми на Уолл-стрит.
Nvidia обогнала материнскую компанию Google - Alphabet - и стала третьей самой дорогой компанией США сразу после того, как накануне обогнала Amazon.
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Экономическая правда