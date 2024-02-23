Рыночная капитализация Nvidia выросла за день на рекордные 277 миллиардов долларов

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После выхода финансовой отчетности акции производителя ИИ-чипов Nvidia взлетели в четверг на 16,4%, а рост капитализации компании на 277 млрд долларов стал крупнейшим дневным ростом на Уолл-стрит в истории.

Об этом пишет Reuters.

Квартальный отчет компании превзошел ожидания и возобновил ралли, вызванное оптимизмом в отношении ИИ.

Акции взлетели на 16,4% до рекордных 785,38 долларов на закрытии, подняв рыночную капитализацию Nvidia до 1,96 триллиона долларов.

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Квартальный отчет компании показал, что спрос на ИИ-чипы компании продолжает опережать и без того высокие ожидания аналитиков.

Однодневный рост рыночной капитализации Nvidia стал крупнейшим в истории Уолл-стрит, побив попенредний рекорд Meta Platforms с 196 млрд долл 2 февраля.

Акции Nvidia выросли на 58% в 2024 году, что составляет более четверти прироста S&P 500 с начала года. Это делает перспективы Nvidia чрезвычайно важными не только для акционеров, но и для владельцев индексных фондов, которые широко представлены на пенсионных накопительных счетах.

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"Стремительный рост спроса на чипы Nvidia, используемые компаниями, которые спешат обновить свои предложения по искусственному интеллекту, помогло фирме из Кремниевой долины спрогнозировать колоссальный рост доходов в текущем квартале на 233%, что превысило ожидания рынка по росту на 208%.

Другие производители чипов также выросли: Advanced Micro Devices - на 11%, Broadcom - на 6,3%.

Индекс S&P 500 подскочил на 2,11% до рекордного максимума, а индекс Nasdaq подскочил почти на 3%.

Напомним:

Акции производителя чипов Nvidia заменили Tesla и стали самыми торгуемыми на Уолл-стрит.

Nvidia обогнала материнскую компанию Google - Alphabet - и стала третьей самой дорогой компанией США сразу после того, как накануне обогнала Amazon.

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Экономическая правда