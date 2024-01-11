Во что было выгодно вкладывать деньги в прошлом году и в чем их хранить в 2024-м

У 2023 році світ та Україну продовжувало лихоманити, але це не підкосило дохідність основних фінансових інструментів.

Акції деяких американських компаній за рік виросли у три-чотири рази, хоча більшість інвесторів чекали на рецесію в США. Заробити можна було навіть не маючи коштів на закордонних рахунках, а просто відкривши звичайний гривневий депозит: проценти сповна перекрили девальвацію та інфляцію української валюти.

Депозити в гривні

Для гривні 2023-й став роком стабілізації, яка перевершила усі очікування. Протягом року темп інфляції вдалося зменшити з 26% до 5,1%, тож депозити у національній валюті принесли реальну дохідність. Як свідчать дані порталу minfin.ua ставки за річними вкладами у гривні на початку 2023-ого становили в середньому 13,9% річних. Після сплати податків вкладник отримав би 11,2%.

Протягом року дохідність депозитів навіть зростала. У липні ставка за річним вкладом у гривні становила 15,6%, а за піврічним – 16%. Проте, з серпня розпочалось поступове їх зниження. Станом на 1 січня 2024 року середня дохідність гривневих депозитів становила 14,2% річних. Тобто, при запланованій цьогоріч інфляції на рівні 10-10,5%, зберігання коштів у банках ледве врятує заощадження від знецінення.

На зменшення дохідності депозитів, передусім, вплинула зміна монетарної політики НБУ. 27 липня регулятор розпочав цикл зниження облікової ставки – за менш ніж пів року її знизили з 25% до 15% річних. Це вплинуло не лише на дохідність депозитів, але й державних облігацій. Саме останній інструмент залишається набагато привабливішим за вклади у банках.

Інвестиції в ОВДП

На початку 2023-ого держава розміщувала річні ОВДП під 18,5% річних. Але на відміну від депозитів, з доходів від ОВДП не потрібно сплачувати податки. Відтак, минулого року дохідність держоблігацій в 3,5 раза перевищила рівень інфляції.

На початку 2024 року дохідність річних ОВДП у гривні становила 16,8%. Якщо очікування економістів щодо зростання цін справдяться, то інвестиції у гривневий держборг можуть принести 6,5-7% вище інфляції.

Орієнтир на 2024. Опитані ЕП аналітики не очікують значної зміни дохідностей гривневих інструментів. На рівень ставок за ОВДП та депозитами й надалі впливатиме облікова ставка НБУ, а регулятор триматиме її на рівні 15% до кінця року. Відтак дохідність гривневих інструментів найближчим часом змінюватися не буде.

"Минулі результати не обов’язково повторяться у майбутньому. Темпи зростання цін, найімовірніше, прискоряться, а керований курс гривні робить крен в сторону керованої девальвації. На сьогодні максимальна ставка за депозитами банків в гривні на 12 місяців становить 16-16,75%, в доларі – 2,5-3%", – застерігає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Депозити в доларах

Базовий економічний інстинкт українців – купувати валюту, у 2023 році зіграв з ними злий жарт. Попри просідання наприкінці року, гривня продемонструвала неабияку стійкість. На початку 2023 року готівковий долар купували в середньому за 40,8 грн, а наприкінці продавали за 38,45 грн. Тобто, чиста втрата 6% заощаджень.

Набагато вигідніше зберігати валютні заощадження у банку або ж інвестувати у державу. Так, депозит у доларі за рік міг принести чистими близько 2,3%. З них 1% – проценти за вирахуванням податків, а решта – ріст безготівкового курсу долара у банках (з 36,56/37,48 грн за долар на початку року до 38/38,5 грн – наприкінці).

Валютні ОВДП

Дещо більше можна було заробити на валютних ОВДП. На початку 2023 року уряд позичав долари під 4,5% річних. Якщо додати до цього 1,3% різниці між безготівковими курсами, то чиста дохідність валютних ОВДП у гривні становитиме 5,8%. На першому у 2024 році аукціоні Мінфін продав річні доларові папери з дохідністю 4,66%.

Низькі ставки пояснюються тим, що протягом більшої частини 2023 року в країні діяв режим фіксованого курсу. 2 жовтня НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості. Офіційний курс долара почав коливатися, а разом з ним і готівкові та безготівкові курси. І хоча розмір цих коливань обмежений, проте він може зробити валютні інструменти у 2024 році набагато привабливішими, аніж вони були торік.

Орієнтир на 2024. Аналітики переконані, що НБУ стримуватиме девальвацію гривні так, аби її темпи не перевищували дохідність депозитів. На кінець 2024 року вони очікують, що долар коштуватиме 39-44 грн.

Інвестиції в нерухомість

Один з традиційних для українців напрямків для інвестицій – нерухомість – наразі переживає далеко не найкращі часи. На початку великої війни цей ринок майже повністю зупинився.

"Минулий рік почався з низької активності через ракетні обстріли та відключення світла, що негативно позначилося на ринку. Тим не менше, кількість угод зростала, на 11-16% за квартал, з піком продажів у травні-липні, після чого відбулося незначне зниження. Наприкінці року темпи продажів у найбільш успішних житлових комплексах столиці стабілізувалися на рівні 65-70% від довоєнних", – зазначає директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

За його словами дохідність інвестицій у нерухомість залежить від розташування. У великих містах вона коливалась на рівні темпів економічного зростання – близько 5%. А ось в Одесі квадратні метри навіть дещо подешевшали на тлі постійних обстрілів.

На динаміку цін на нерухомість впливає й клас житла. Так, за даними порталу Lun, житло преміум-класу у столиці минулого року подешевшало на 9%, а квартири економкласу навпаки подорожчали на 14%.

Ключовим чинником зростання вартості житла є здорожчання собівартості будівництва, пояснює маркетинг-директор DIM.RIA Сергій Молдаховський. Цей же чинник впливатиме на ціну квадратного метра і у 2024 році.

"Зараз важко спрогнозувати, але якщо ціна на матеріали піде вгору, то разом із нею може бути зростання квадратного метра у новобудові. Щодо вторинного ринку, то тут, швидше за все, ми будемо бачити цінову динаміку, яка відображатиме поведінку українців: якщо буде посилений попит, тоді, ймовірно, будуть і цінові коливання", – відзначає він.

Орієнтир на 2024. За оцінками Герасимчука, вартість нерухомості на первинному ринку у 2024 році зросте на 7-8% (у доларовому еквіваленті).

Купівля землі

З літа 2021 року сільськогосподарська земля стала одним з можливих напрямків для інвестицій. А в умовах війни вона має свої переваги: на відміну від будинку, земельну ділянку неможливо знищити ракетою чи дроном.

У 2023 році ринок землі був не надто активним, проте ціни на ньому все одно зросли – в середньому на 10,4% у порівнянні з 2022 роком, каже координатор земельного комітету "Українського клубу аграрного бізнесу" Ігор Лісецький. Причини тому – підвищення попиту, зменшення пропозиції та інфляція.

На думку Лісецького, тренд до зростання цін може продовжитися і у 2024 році, особливо враховуючи початок нового етапу земельної реформи. Починаючи з 1 січня доступ на ринок отримали юридичні особи, а квоту на володіння підвищено зі 100 гектарів до 10 тис гектарів.

"Відкриття ринку землі для юридичних осіб в Україні є значною подією, яка має потенціал суттєво вплинути на розвиток аграрного сектору країни. Для юридичних осіб це відкриває нові можливості для інвестицій та розширення бізнесу, створення нових робочих місць, будівництво переробних комплексів тощо", – каже Лісецький.

Але війна може внести корективи. Попит на землю переважно створюють агрокомпанії, які намагаються придбати хоча б частину ділянок, на яких вони оперують. "Настрої в агрокомпаній очевидні – власні орендовані території вони будуть викупати, але в наступному році зосередяться на стратегічних для себе ділянках: поруч з елеваторами, навколо переробки, найкращі чорноземи або спірні ділянки з сусідами. Активної експансії в період виживання не планується", – вважає співвласник компанії "Ленд Клаб" Олександр Колотілін.

Наразі український агросектор перебуває у далеко не найкращій формі. Платоспроможність бізнесу підкосили як прямі втрати від російських обстрілів, замінювання земель та окупації, так і складнощі з логістикою.

"У 2022 і 2023 роках агроринок лихоманило, у тому числі – через високу вартість логістики та складнощі з експортом. Фінансові ресурси бізнесу обмежені, незрозумілі перспективи майбутнього врожаю та експорту. В умовах виживання компанії не готові інвестувати значні кошти у придбання землі", – зазначає генеральний директор агрохолдингу "ІМК" Алекс Ліссітса.

Він вважає, що найімовірніше пожвавлення на ринку у зв’язку з початком нового етапу земельної реформи, якщо і відбудеться, то відкладеться приблизно на пів року та розпочнеться після закінчення посівної у травні-червні.

Орієнтир на 2024. За оцінками Лісецького ціна гектара у 2024 році може зрости на 20-25%.

Інвестиції в золото

У часи невизначеності інвестори звертають більше уваги на так звані активи-"тихі гавані". Підвищений попит у 2023 році відчуло золото, вартість якого зросла на 13%. Особливо попит на цей метал зріс на тлі загострення військового конфлікту у Секторі Газа. Наприкінці року золото в окремі дні продавали за рекордні 2100 дол за унцію (31,1 грама).

Крім попиту роздрібних інвесторів, ціни на золото підживлювали й центральні банки, особливо підсанкційних (РФ) чи нейтральних (Індія) країн. На тлі замороження активів Центробанку РФ на 300 млрд дол, багато країн втрачають довіру до долара як до резервної валюти та віддають перевагу золоту.

Підвищений попит на золото, ймовірно, зберігатиметься й у 2024 році. Частково на це впливатиме рішення ФРС США, яка цьогоріч може розпочати цикл зниження облікової ставки. Це послабить долар, що зробить золото дешевшим для міжнародних інвесторів, а відповідно і підвищить попит на цей метал.

"Очікувані падіння як долара, так і процентних ставок протягом 2024 року є ключовими позитивними факторами для золота", – вважає голова відділу ринкової стратегії сінгапурського United Overseas Bank Хен Кун Хоу.

Орієнтир на 2024. Аналітики очікують, що дорогоцінний метал до кінця року подорожчає до 2200 дол за унцію (6-7%).

Акції іноземних компаній

Для тих українців, які мали можливість інвестувати у закордонні активи, минулий рік міг виявитися як дуже успішним, так і взагалі провальним. З одного боку західні фондові ринки у 2023 році зростали (наприклад S&P 500, Dow Jones та Nasdaq). З іншого – це зростання зумовили лише декілька компаній технологічного сектору.

"Однією з причин зростання фондових індексів можна назвати посилення окремого кластеру компаній мега-високої капіталізації. У 2023 році інвестиційне співтовариство почало називати їх "чудовою сімкою": Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Nvidia, Tesla, Microsoft. Ці компанії опинилися у вигідному становищі оскільки вони – основа технологічного прогресу", – пояснює керівник аналітичного спрямування Blackshield Capital Ілля Кислицький.

Найбільше заробили у 2023 році ті, хто інвестував в акції Nvidia (виробник чипів) та, як не дивно, компанії Duolingo (відомої завдяки застосунку для вивчення іноземних мов). Їхні акції подорожчали у 3-3,5 раза. А втратили ті, хто придбав акції компаній-виробників вакцин від COVID-19 – Moderna та Pfizer.

У 2024 році у США та ЄС, ймовірно, будуть відчуватися наслідки агресивної монетарної політики, а саме стрімкого підвищення ключових ставок центральними банками. Вже зараз невеликим компаніям стає дедалі складніше залучати кошти через високу вартість кредитів. Цей же чинник стримує і розширення бізнесу.

Орієнтир на 2024. "Майбутні вибори, а також приховані вливання ліквідності можуть надати істотну підтримку будь-якому "ведмежому" ринку, як ми це бачили на прикладі середини 2020 року", – вважає Кислицький.

Криптовалюта

Схоже, що у 2023 році "криптозима" закінчилася, адже ринок віртуальних валют показав позитивну динаміку. Курс Bitcoin за рік зріс у 2,5 раза, а Ethereum – майже вдвічі.

Ціни на криптоактиви дуже волатильні. Це означає, що вони схильні до значних коливань під впливом ситуативних факторів. Проте протягом минулого року на цьому ринку відбулося декілька важливих подій.

Зокрема, розпочався судовий процес над керівником збанкрутілої криптобіржі FTX Семом Бакманом Фрідом. У відмиванні грошей звинуватили й найбільшу криптобіржу – Binance.

Наприкінці 2023-ого крипторинок перебував під впливом потенційного погодження Комісією з цінних паперів США (SEC) запуску першого фонду, який спеціалізуватиметься виключно на інвестиціях у криптовалюту. 9 січня ціна Bitcoin підскочила до максимуму від квітня 2022 року – 47 тис дол.