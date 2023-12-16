Падіння криптокороля. Що сталось з Binance після скандалу з відмиванням грошей

У 2022 році після краху криптобіржі FTX Комісія з цінних паперів (SEC) США зацікавилася великими криптопроєктами, зокрема Tron, Coinbase, Gemini та Genesis. Комісія впевнена, що всі криптомонети є цінними паперами, тому кожен причетний до їх випуску чи продажу порушує американське законодавство.

На початку 2023 року після років розслідувань і повідомлень про порушення санкцій та інші зловживання SEC звернулася до суду щодо найбільшого гравця криптоіндустрії – Binance. До звинувачень у незаконній торгівлі цінними паперами додалися факти відмивання коштів, обслуговування підсанкційних клієнтів з Ірану та РФ, проведення трансакцій в інтересах терористів та кіберзлочинців.

Підсумком юридичної битви між SEC і Binance стала мирова угода, за якою біржа виплатить рекордні для галузі 4,3 млрд дол штрафу, а її засновник і CEO, "король криптоіндустрії" Чанпен Чжао, пішов у відставку.

Як Чжао за кілька років зробив Binance світовим лідером крипторинку? Чому регулятори США оголосили криптобіржі війну, як мирова угода вплине на індустрію і хто стане наступною жертвою SEC?

Хто такий Чанпен Чжао

Чанпен Чжао або просто CZ народився у 1977 році в китайському Цзянсу в родині вчителів. У 1984 році батько майбутнього короля криптоіндустрії вступив до Університету Британської Колумбії в канадському Ванкувері. Чанпену, його мамі та старшій сестрі довелося чекати пʼять років на візу, аби возз’єднатися з ним.

Уже після успіху Binance Чжао згадував, як після переїзду батько подарував йому перший комп’ютер та допоміг вивчити ази програмування. Згодом майбутній мільярдер пройшов кілька курсів програмування в школі. В університеті Макгілла він подав заявку на стажування в компанію в Монреалі, яка розробляла HTML.

На третьому курсі він вирушив на стажування до японської компанії, пов'язаної з трейдингом. "Мене приваблювало те, що робота була в Токіо, але потім я усвідомив, що, чорт забирай, через ці системи тече багато грошей, просто величезна кількість. І я залишився у цій індустрії назавжди", – згадував Чжао.

На шляху до успіху Чанпен об’їздив увесь світ, працював у Токіо і Нью-Йорку (зокрема в Bloomberg LP), а потім переїхав до Шанхаю, де захопився криптовалютою та згодом заснував Binance.

Чжао зацікавився Bitcoin, коли у 2013 році керівник BTC China Боббі Лі під час гри в покер порадив, щоб той конвертував 10% свого капіталу в цю криптовалюту. Чанпен вивчив ринок і купив трохи віртуальних монет, щоб "пограти".

У 2014 році він продав будинок у Шанхаї, щоб докупити Bitcoin. Тоді ж Чжао звільнився з роботи та приєднався до платформи Blockchain.info, а ще через рік почав працювати над запуском власної біржі, паралельно працюючи в компанії Blockchain LLC і провайдері біткоїн-гаманців та обміннику криптовалют OKCoin.

Binance він запустив у 2017 році. Через шість місяців платформа стала найбільшою криптовалютною біржею у світі. Чанпен згадував, що тоді вартість Bitcoin зростала, сайти бірж "ламалися", а майданчики не мали служб підтримки.

Чжао став мільярдером через рік після запуску Binance Getty Images

Чжао зібрав клієнтів і запропонував їм простий інтерфейс, менші комісії та власну цифрову валюту – BNB. За кілька днів до запуску біржа зібрала 15 млн дол, провівши емісію та продаж інвесторам BNB. Через рік Forbes включив Чанпена до переліку найбільш перспективних криптопідприємців із статками 1-2 млрд дол.

Відтоді Binance почала експансію, скуповуючи інших криптопровайдерів та запускаючи інші бізнес-напрямки: від фонду венчурного капіталу та операцій з майнінгу Bitcoin до платіжної системи Binance Pay.

Зараз Forbes оцінює статки Чжао 15 млрд дол.

Після стартового успіху Binance почала розширювати свою криптоімперію Getty Images

Проблеми "криптокороля": у чому звинувачують Binance

"Найвпливовіша людина в криптосекторі втратила корону і, цілком можливо, її свобода теж буде обмежена". Так Reuters писало про те, що Binance визнала провину у відмиванні грошей, недотриманні банківської таємниці та інших правопорушеннях. Біржі вдалося досягти угоди з SEC: вона зобов'язалася виплатити 4,3 млрд дол штрафів, а Чжао був змушений піти у відставку.

Крім найбільшого штрафу, який коли-небудь виплачували Мінфіну США, біржа зобов'язалася забезпечити безпрецедентну прозорість бізнесу: протягом п'яти років давати доступ FinCEN (Агентство з боротьби з фінансовими злочинами при Мінфіні США) до своїх даних. У випадку виявлення нових порушень біржу оштрафують на 150 млн дол і змусять припинити роботу з американцями.

Хоча питання до роботи Binance в американських регуляторів виникали й раніше, зокрема щодо обробки трансакцій підсанкційних іранських компаній та ймовірного передавання даних клієнтів спецслужбам РФ, справжні проблеми біржі почалися в березні 2023 року, коли Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала до суду на біржу та Чанпена через порушення законодавства США.

Регулятор заявив, що протягом 2017-2022 років Binance та її CEO "свідомо і навмисно" порушували американські правила торгівлі деривативами, працюючи без реєстрації. Залучивши значну кількість американських користувачів, Binance "засвоїла частку ринку і почала швидко отримувати прибуток", пояснювала CFTC.

За даними FinCEN, через платформу Binance.com біржа обслуговувала понад 1 млн клієнтів у США. Наприкінці 2021 року середній щомісячний обіг корпоративних клієнтів становив близько 650 тис BTC (понад 35 млн дол).

У листопаді, коли регулятори та біржа уклали мирову угоду, з’явилися деталі інших звинувачень. Крім неліцензованого бізнесу з цінними паперами, біржа сприяла проведенню транзакцій на мільярди доларів, у тому числі в США, без перевірок щодо відмивання коштів. У Binance визнали, що контроль за відмиванням грошей "був недостатнім і міг залучити злочинців на платформу".

Під час розслідування з’ясувалося, що біржа обробляла транзакції незаконних операторів, які використовуються для приховування походження криптовалют, і "відмивала доходи від операцій на ринку даркнету, хакерських атак, програм-вимагачів і шахрайства". Між гаманцями Binance.com і Hydra, російським даркнет-ринком, було відправлено Bitcoin щонайменше на 100 млн дол.

Підтвердилися дані про співпрацю Binance з Іраном. Регулятори заявили, що біржа має "значну клієнтську базу" з підсанкційних юрисдикцій. За пʼять років Binance обробила понад мільйон транзакцій між американцями та іранцями на 900 млн дол. Операції на мільйони доларів здійснювали також користувачі біржі на Кубі, у Сирії, в окупованому Росією Криму і в так званих ДНР-ЛНР.

Binance не звітувала про транзакції, пов’язані з угрупованням бойовиків ХАМАС. Регулятори виявили, що її криптогаманці взаємодіють з біткоїн-гаманцями, пов'язаними з ІДІЛ, ХАМАС, Аль-Каїдою та Ісламським джихадом у Палестині.

Після початку великої війни Binance пообіцяла відстежувати підозрілу активність, пов'язану з РФ, однак FinCEN встановило, що платформа далі обробляла транзакції на сотні мільйонів доларів для неназваного криптообмінника. Ним володіє росіянин, якого визнали винним у відмиванні грошей.

Чжао покидає залу суду після визнання провини у відмиванні грошей Getty Images

Транзакції на кілька мільйонів провели з ще одним криптообмінником, після чого гроші перевели в готівку в неназваному російському підсанкційному банку.

"Я зробив помилки і маю взяти на себе відповідальність", – написав Чжао, коментуючи свою відставку. Він заплатив заставу 175 млн дол і перебуває на волі, але американські прокурори проти його виїзду додому в ОАЕ. Бізнесмена зобов'язали залишитися в США до призначеного на 23 лютого 2024 року суду. Очікується, що за угодою Чжао отримає не більше 18 місяців ув’язнення.

"Прийдуть до всіх": наслідки для біржі та галузі

Клієнти біржі негативно відреагували на визнання Чжао провини і його відставку: за добу після цього з платформи вивели 1 млрд дол. Для біржі це невеликий відплив, оскільки загалом там активів приблизно на 65 млрд дол. Масштаб відпливу виявився меншим, ніж, наприклад, після краху криптобіржі FTX у грудні 2022 року. Тоді користувачі вивели з Binance близько 3 млрд дол.

"Після миттєвого шоку, викликаного оголошенням про угоду, не спостерігається значного впливу на більшість активів", – сказав аналітик інвесткомпанії Conotoxia Гжегож Дроздз. Він вважає, що для Binance врегулювання спору з владою США – позитивний момент з огляду на обіцянки біржі посилити заходи безпеки. Для індустрії це стане позитивом у довгостроковій перспективі, переконаний аналітик.

Попри масштаб покарання Binance, на котирування криптовалют ці події майже не вплинули. На 7,5% впала BNB, але згодом відіграла частину втрат. Bitcoin втратив 4%, проте наступного дня теж відіграв падіння. У грудні він уперше з травня 2022 року перетнув позначку 41 тис дол завдяки очікуванню зниження процентних ставок і перспективі збільшення попиту з боку біржових фондів.

За словами професора Університету Вандербільта Єши Ядава, попри штраф у 4,3 млрд дол, "смертельного удару" біржі це не завдасть з огляду на домінантне становище Binance у криптосистемі та обсяги щоденних торгів – понад 17 млрд дол. На платформу припадають 60% спотової торгівлі віртуальними валютами, тож Binance має всі шанси зберегти статус найбільшої біржі, припускає CNBC.

За словами Ядава, мета досудового врегулювання полягає в тому, аби компанія далі працювала і не витрачала сил на судові розгляди. Financial Times пише, що відсутність регуляції в індустрії не могла тривати вічно, особливо після краху FTX та звинувачень у шахрайстві проти її засновника Сема Бенкмана-Фріда.

Наступним об’єктом уваги регуляторів стала інша велика криптобіржа Kraken. Проти неї SEC подала до суду за тими ж звинуваченнями, що і проти Binance. Платформа з вересня 2018 року відмовляється реєструватися як біржа цінних паперів, клірингове агентство, брокер або дилер. За даними регулятора, у певні моменти на біржі перебували криптоактиви клієнтів на 33 млрд дол.

Крім того, Kraken підозрюють у змішуванні власних коштів з коштами клієнтів для оплати своїх операційних витрат. Керівництво криптобіржі висловило незгоду із скаргою SEC, підкресливши, що на біржі не котируються цінні папери.

Після мирової угоди з Binance SEC узялася за криптобіржу Kraken Getty Images

Уже очевидно, що після швидкого краху FTX та з огляду на обсяг ринку – 1 трлн дол – регулятори рано чи пізно "прийдуть узагалі до всіх" великих криптопроєктів.

Binance на тлі мирової з регуляторами США намагається оптимізувати свою структуру на інших ринках. Підрозділ біржі BV Investment Management відкликав заявку на отримання ліцензії в Абу-Дабі. ОАЕ є ключовим місцем для біржі на ринку Близького Сходу. У 2022 році Binance оголосила, що відкриває понад сто вакансій у Дубаї і допомагає формувати місцеве криптовалютне законодавство.

"Оцінюючи наші глобальні потреби в ліцензуванні, ми вирішили, що в цій заявці немає необхідності", – сказав представник Binance. Хоча представники біржі запевняють, що таке рішення не пов’язане з тиском регуляторів США, експерти їм не вірять. Тим паче, що Binance уже вийшла з процесу подання заявки на отримання ліцензії в Німеччині, пішла з Кіпру і збирається покинути Нідерланди.

Біржа пояснила, що з виходом з Кіпру планує зосередитися на "меншій кількості регульованих суб'єктів у ЄС", включаючи Францію, Італію та Іспанію, напередодні введення в дію законодавства ЄС щодо криптоактивів. Фінансові регулятори наказали біржі припинити діяльність у Бельгії, однак у серпні Binance оголосила про створення польської компанії для обслуговування бельгійських клієнтів.

Також біржа припинила приймати нових клієнтів у Великій Британії та оголосила, що продає свій російський бізнес. В Австралії регулятори анулювали ліцензію на надання фінансових послуг для деривативного бізнесу Binance, а регулятор на Філіппінах оголосив, що почав процес блокування біржі.

Філіппінська Комісія з цінних паперів та бірж висунула проти криптогіганта такі ж звинувачення, що і в США: біржа працювала без ліцензії та повноважень торгувати цінними паперами. Місцевим клієнтам біржі дали три місяці на виведення коштів і попросили Google та Meta не рекламувати платформи Binance у країні. Комісія попередила про кримінальну відповідальність за заклики інвестувати в платформу чи продавати через неї цінні папери.

У відповідь на такі дії регуляторів у криптобіржі заявляють, що продовжать співпрацювати з ними, "щоб і далі надавати послуги світового класу". Водночас у CFTC припускають, що дії регуляторів проти криптовалют, можливо, досягли максимуму після мирової угоди з Binance на 4,3 млрд дол, оскільки такі випадки надають іншим біржам "шаблон" того, як ними слід керувати.

"Регулятори США порушили кілька справ проти криптофірм, аби встановити "запобіжники", порядок і структуру на ринку. Сподіваюся, ці перші випадки перевірок стануть певним застереженням для компаній, які справді хочуть успішно працювати на цьому ринку", – пояснила комісар CFTC Крістін Джонсон.

За її словами, CFTC вивчає можливість вимагати кращого розкриття інформації від вертикально інтегрованих криптокомпаній, які об'єднують різні види діяльності. Попри наявність "шаблону", експерти прогнозують, що ясність з регуляторними правилами в США з’явиться не раніше, ніж через три роки.

Тимчасом світові ЗМІ визнають, що перед новим керівником біржі Річардом Тенгом, який замінив Чжао, постали нові виклики: від юридичних баталій з регуляторами до зростання витрат на комплаєнс. "Тенг повинен мати справу з роками нав'язливого фінансового моніторингу США та потенційною втратою свого домінування в секторі", – кажуть аналітики та колишні представники регуляторів.

Особливо складне завдання для Тенга – змінити культуру Binance та покращити її репутацію після заяви міністерки фінансів США Джанет Єллен, що біржа "заплющувала очі на свої юридичні зобов’язання в гонитві за прибутком" та "дозволила, аби гроші надходили до терористів, кіберзлочинців та насильників".

Заява глави Мінфіну США про "допомогу терористам і кіберзлочинцям" негативно впливає на імідж біржі Getty Images

Тенг заявив, що зосередиться на "забезпеченні фінансової міцності, надійності та безпеки Binance". "Новий керівник біржі сприймається як надійна рука", – вважає професорка фінансів в Університеті Сассексу Керол Александер, яка багато років відстежує роботу Binance. Проте, за її словами, керувати змінами у фірмі, яку Чжао створив за власними принципами і правилами, буде складно.

"Хоча мирова угода з регулятором США забороняє Чжао брати участь в управлінні Binance, він залишається її основним акціонером. А Ї Хе, співзасновниця Binance і мати дітей Чанпена, залишається топменеджером компанії", – пояснює Reuters майбутні труднощі для Тенга.

Ще один виклик для нового CEO – п’ятирічний фінансовий моніторинг біржі під наглядом FinCEN. Це незвично, складно та дорого навіть для великих фінансових конгломератів, які мають досвід роботи з регуляторами, кажуть експерти.

Новий CEO Річард Тенг буде керувати біржею під пильним наглядом регуляторів Фото Reuters

"Це справжнє завдання із зірочкою: усе, що ви робите, підлягає ретельній перевірці", – пояснив колишній представник SEC Джон Рід Старк. Зважаючи на такі вимоги SEC, Binance має бути готовою покривати як додаткові витрати на комплаєнс, так і нові штрафи, вважають учасники ринку.