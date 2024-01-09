Bitcoin різко підскочив до 21-місячного максимуму

Станом на 9 січня ціна Bitcoin піднялася вище 47 тис дол – вперше з квітня 2022 року. Регулятори США готові схвалити біржові фонди, які вперше інвестують безпосередньо в цифрові активи.

Про це пише Bloomberg.

Цифрова валюта зросла на 6,2% до 47 007 доларів, що є найбільшим внутрішньоденним зростанням з 15 листопада. Торік Bitcoin зріс майже на 160% в очікуванні, що Комісія з цінних паперів і бірж США схвалить заявки. У листопаді 2021 року токен досяг історичного максимуму в майже 69 тис дол.

"Посилення Bitcoin майже напевно є відповіддю на дуже високу ймовірність того, що ми побачимо спотове схвалення ETF цього тижня", – сказав співзасновник і головний операційний директор криптохедж-фонду Alt Tab Capital Грег Моріц.

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Інші невеликі криптовалюти подорожчали найбільше: Ethereum зріс приблизно на 3,8%, а Cardano, Solana's SOL і Polkadot – на 7-9%. На Bitcoin припадає трохи більше половини ринкової капіталізації криптовалюти в 1,7 трильйона дол.

Акції так званих криптокомпаній переважно подорожчали. Coinbase Global, найбільша криптовалютна біржа США, зросла приблизно на 2,3%, а майнери Bitcoin Marathon Digital і Riot Platforms виросли більш ніж на 7%. MicroStrategy, виробник програмного забезпечення, який служив проксі-сервером для багатьох інвесторів, які хочуть отримувати доступ до Bitcoin, впав приблизно на 1,2%.

Нагадаємо:

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Компанії з управління інвестиціями, фондові біржі і Комісія з цінних паперів і бірж США обговорили зміни в формулюваннях заявок для спотових біткойн-ETF (Біржових інвестиційних фондів), що може привести до того, що ці фонди вперше отримають схвалення в США.







