Украинское предприятие с литиевыми лицензиями приобрел австралийский производитель лития

Австралийская European Lithium закрыла сделку по приобретению компании ООО "Европейский литий Украина" с литиевыми лицензиями в Украине.

Соответствующая информация размещена на сайте European Lithium.

В результате сделки, единственным владельцем "Европейский литий Украина" стала компания European Lithium Limited, а бенефициаром - Энтони Сейдж.

Предыдущий владелец Михаил Жернов остается в топ-менеджменте European Lithium.

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В случае получения новым владельцем лицензий на месторождения Добра и Шевченковское, Михаилу Жернову будет выплачена компенсация.

В то же время, по сообщениям в СМИ, летом 2023 года председатель правления European Lithium Тони Сейдж говорил, что компания больше не претендует на Шевченковское месторождение - оно слишком близко к линии фронта.

ООО "Европейский литий Украина" (прежнее название "Петро-Консалтинг") основано в апреле 2010 года. Уставный капитал на данный момент - 340 200 грн.

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Согласно расследованию "Наших денег" от 2018 года, "Петро-Консалтинг" была связана с бывшим народным депутатом Игорем Кононенко.