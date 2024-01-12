Украинское предприятие с литиевыми лицензиями приобрел австралийский производитель лития
Австралийская European Lithium закрыла сделку по приобретению компании ООО "Европейский литий Украина" с литиевыми лицензиями в Украине.
Соответствующая информация размещена на сайте European Lithium.
В результате сделки, единственным владельцем "Европейский литий Украина" стала компания European Lithium Limited, а бенефициаром - Энтони Сейдж.
Предыдущий владелец Михаил Жернов остается в топ-менеджменте European Lithium.
В случае получения новым владельцем лицензий на месторождения Добра и Шевченковское, Михаилу Жернову будет выплачена компенсация.
В то же время, по сообщениям в СМИ, летом 2023 года председатель правления European Lithium Тони Сейдж говорил, что компания больше не претендует на Шевченковское месторождение - оно слишком близко к линии фронта.
ООО "Европейский литий Украина" (прежнее название "Петро-Консалтинг") основано в апреле 2010 года. Уставный капитал на данный момент - 340 200 грн.
Согласно расследованию "Наших денег" от 2018 года, "Петро-Консалтинг" была связана с бывшим народным депутатом Игорем Кононенко.