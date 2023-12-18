"Фондовая биржа ПФТС" и "Первое всеукраинское бюро кредитных историй" выставлены на торги

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на аукцион акции АО "Фондовая биржа ПФТС" и ЧАО "Первое всеукраинское бюро кредитных историй" - обе компании находятся на балансе ликвидируемых банков

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

Оба эмитента являются действующими компаниями, чьи акции допущены к торгам на фондовой бирже.

Продажа активов происходит в рамках ликвидации банков. Средства, полученные от аукционов, будут направлены на расчет с кредиторами банков.

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Открытые торги по продаже ценных бумаг, состоятся 20 декабря на АО "Фондовая биржа ПФТС".

На отдельные аукционы выставлено шесть лотов: 5 лотов - по продаже акций АО "Фондовая биржа ПФТС", 1 лот - по продаже акций ЧАО "Первое всеукраинское бюро кредитных историй".

Лот 1: 56 акций простых именных АО "Фондовая биржа ПФТС" (ISIN UA4000050843), находящихся на балансе АО АКБ "Аркада". Стартовая цена лота - 56 000 грн. Реклама: Лот 2: 60 акций простых именных АО "Фондовая биржа ПФТС" (ISIN UA4000050843), находящихся на балансе АО "Мегабанк". Стартовая цена лота - 60 000 грн. Лот 3. 60 акций простых именных АО "Фондовая биржа ПФТС" (ISIN UA4000050843), находящихся на балансе АО "МР Банк". Стартовая пина лота - 60 000 грн. Лот 4. 60 акций простых именных АО "Фондовая биржа ПФТС" (ISIN UA4000050843), находящихся на балансе ПАО "Проминвестбанк". Стартовая цена лота - 60 000 грн. Лот 5. 55 акций простых именных АО "Фондовая биржа ПФТС" (ISIN UA4000050843), находящихся на балансе АО "Айбокс банк". Стартовая цена лота - 62 142,85 грн.

Информация о запланированных торгах на сайте биржи, стандартные формы документов - по ссылке.

И еще одним отдельным лотом (Лот 6) на продажу выставлено 50 акций простых именных ЧАО "Первое всеукраинское бюро кредитных историй" (ISIN UA4000044853), находящихся на балансе АО "МР Банк". Стартовая цена лота - 50 000 грн.

Публичный паспорт актива - по ссылке.

Ценные бумаги (акции простые именные) выставляются на продажу на открытые аукционы, которые будут проводиться по гибридной голландской модели, предусматривающей автоматическое пошаговое снижение начальной (стартовой) цены лота, этапа подачи закрытых ценовых предложений и финального ценового предложения.

Конечный срок подачи заявок на приобретение ценных бумаг на открытых торгах - 15:00, 19 декабря.