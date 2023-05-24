Краш-тест онлайн-продаж: как война изменила рынок

До початку великої війни малий та середній бізнес забезпечував майже 60% ВВП України та 40% податкових надходжень, був найбільшим українським роботодавцем.

Зараз перед бізнесом в Україні стоять такі виклики як: ускладнена логістика (авіасполучення не працює з 24 лютого 2022 і невідомо коли зможе повноцінно відновитись, морські порти працюють лише частково та орієнтовані більше на експорт зерна, у деокупованих та прифронтових областях багато зруйнованої інфраструктури), купівельна спроможність українців знизилась, а ситуація у країні залишається нестабільною.

З України виїхали й не повернулись понад 5 млн людей. Для держави та для бізнесу це велика втрата, бо це мінус 5 мільйонів запитів на різні товари та послуги.

Ситуація негативно позначилась на ринку праці, бо коли країну за 2-3 тижні покидає кілька мільйонів громадян, відтік фахівців у різних сферах стає помітним.

Майже 20% української території зараз знаходяться в окупації, 7% – деокуповані. Темпи відновлення бізнесу на останніх не швидкі, а масштаби руйнувань значні.

На цих територіях досі, на жаль, існує значна загроза повторного руйнування та обстрілів від росіян. Тому там підприємці не поспішають відновлювати виробництва, бо це великі вкладення коштів, які поки є досить ризикованими.

Зі статистики з OLX чітко видно: українцям потрібні товари та послуги не менше, ніж до війни, люди готові купувати, замовляти, отримувати.

Ринок просів на кілька десятків відсотків, враховуючи демографічне, географічне та економічне скорочення.

За даними OLX, простежується така ж динаміка: за 2022-23 рр. кількість активних користувачів дійсно спочатку просіла, але вже зараз відновилась до майже довоєнного рівня.

В той час як динаміка "Активних покупців" (користувачі, які зробили відгук на товар або послугу) в порівнянні з 2021 роком – зросла, особливо в категоріях: електроніка, дім і сад, мода та стиль, хобі-відпочинок та спорт. Тобто бачимо ситуацію, що менша кількість людей робить більшу кількість покупок.

Поруч із цим ми прослідковуємо, що платоспроможність українців падає, люди змінюють свої споживчі звички (змінюють дорогі бренди на більш доступні, віддають перевагу українським виробникам, роблять покупки більш раціонально тощо).

Та все ж, за нашою статистикою чітко видно: українці купують різні товари та замовляють послуги не менш активно, ніж до війни.

Нещодавно OLX разом із іншими українськими компаніями долучилась до створення "Програми розвитку торгівлі для українських підприємств". Її метою є підтримка підприємців, шляхом надання ресурсів та інструментів для початку онлайн-продажів.

Використовувати можливість продавати онлайн або просувати через онлайн платформи різні послуги може кожен бізнес. Поки в Україні частка підприємців досі не використовує онлайн-ресурси, втрачаючи додаткові можливості для розвитку, збільшення продажів та залучення нових клієнтів.

Багато компаній спочатку вбачають складність у тому, щоб перейти в онлайн, проте коли пробують, то розуміють, що це насправді легко. Головне почати – це вже половина справи.

У OLX ми завжди наголошуємо, що не можна недооцінювати важливість малого бізнесу, адже такі компанії сумарно дають великі результати для країни.

За статистикою OLX, за кількістю пропозицій у категорії бізнес та послуги зараз переважають оголошення у сфері будівництва (ремонт, оздоблювальні роботи, прибирання) їх понад 130 тисяч.

На другому місці за пропозицією — бізнеси, що займаються орендою різного обладнання – таких оголошень понад 80 тисяч. Також у топі послуг наразі на платформі входять – транспортні (понад 50 тис. оголошень), зі сфери краси й здоровʼя (більше 40 тис. пропозицій) та ремонт і обслуговування техніки (35 тис. оголошень).

Підприємцям важливо розуміти настрої споживача і підлаштовуватись під них. Бачимо, що нашим власникам бізнесу це вдається, за темпах того як відновлюються та розвиваються компанії у такі непрості часи.

Протягом минулого року ми дізнались десятки історій бізнес-клієнтів OLX про те, як попри війну вони робили неймовірні речі й продовжували свою справу.

Наприклад, компанії із Харкова, що займається продажем та орендою кавового обладнання, попри втрату 90% клієнтів, вдалось повністю перезапустили онлайн-продажі та вийти на довоєнний рівень прибутку; підприємці з Чернігівщини, які виготовляють мангали та грилі, повністю відновили виробництво після наступу окупантів, вони продовжують працювати, виготовляти та продавати.

Таких історій насправді є тисячі. Тисячі прикладів стійкості та сміливості українських підприємців, які попри всі виклики показують надздатність до виживання і продовжують розвивати бізнес.

Україна сьогодні – це унікальна лабораторія створення стійких та креативних бізнесів. Ми дійсно маємо тисячі відважних підприємців, у яких можна навчитись, надихнутись, запартнеритись.

Сильний бізнес – це крок до наближення перемоги, адже за ним стоять робочі місця, забезпечення доходами співробітників, сплачені податки та можливість донатити й підтримувати Україну.