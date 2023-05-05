Технологическое будущее маркетов

З початку пандемії, а згодом і повномасштабного російського вторгнення, ритейл став однією з перших галузей, яка відчула їх наслідки. Разом із тим стагнація світової економіки та негативні наслідки для банків не додають картині позитиву.

Усе це має вагомий вплив на продавців, що змушені адаптуватися до нових ринкових умов, знаходити ефективні стратегії та впроваджувати нові технологічні рішення, аби зберегти свої позиції на ринку та привернути покупців.

Не обходиться й без прийняття важких рішень для збереження фінансових показників на задовільному рівні. У межах скорочення бюджетів, компанії можуть призупиняти певні софтові програми, знижувати витрати на рекламу та маркетинг, економити на логістиці тощо.

Якщо формувати рейтинг постраждалих галузей від війни та світової економічної кризи, то ритейлу буде чи не найважче відновитись та розвиватись далі.

Які виклики ще потрібно подолати?

Війна завжди завдає збитків економіці та ритейл не є винятком. Український ритейл ринок зазнає неабияких труднощів та мусить адаптуватись до нестабільних умов.

Першочергові труднощі у вигляді проблем з логістикою та постачанням через дефіцит пального та обстріли, енергетичну кризу, обмежені фінансові ресурси та загальну нестабільність вдалось більш менш стабілізувати за минулий рік.

Те, що галузь вистояла у цих умовах та сьогодні продовжує інвестувати в інновації, такі як штучний інтелект та робототехніка, говорить про високий рівень адаптації та резистентності українського ритейлу.

Попри те, що сьогодні ринок має певну позитивну динаміку, не варто забувати й про виклики, які ймовірно ще доведеться подолати:

Економічна нестабільність: Війна це завжди економічна нестабільність, включаючи зниження попиту, відсутність фінансування та зниження курсу національної валюти.

Це може вплинути на фінансовий стан роздрібних підприємств, їх можливості для інвестицій, розвитку та ефективного управління.

Руйнація інфраструктури: Воєнні дії та обстріли, що не вщухають, можуть призвести до знищення важливої для галузі інфраструктури, такої як дороги, мости, зв'язок, електроенергія, водопостачання та інше, що може позначитись на здатності ритейлерів до постачання, забезпечення виробничих процесів та доставки товарів до магазинів.

Зміни в споживчих звичках: Воєнна ситуація може призвести до змін у споживчих звичках населення, зокрема зниження рівня споживчої активності, змін у виборі товарів та послуг, перехід до економії та більш обережних витрат.

Усе це може вимагати від ритейлерів змін у маркетингових стратегіях, ціноутворенні та ймовірно навіть в асортименті товарів.

Тренди та тенденції післявоєнного ритейлу в Україні

За даними останнього звіту компанії з маркетингових досліджень Euromonitor, у 2023 році, саме споживачі формуватимуть ритейл-тренди.

Очікується, що основними вимогами покупців стануть автоматизація процесів, доступність бюджетних товарів та репутація бренду з огляду на політичні та соціальні переконання.

Так, 30% опитаних споживачів прийматимуть рішення про покупку, враховуючи рівень соціальної відповідальності компанії та її політичну позицію.

Розглянемо ключові тренди післявоєнного ритейлу в Україні, що визначатимуть шляхи розвитку цієї галузі в майбутньому:

Підвищення попиту на товари побутового та будівельного призначення: Після перемоги тисячі людей повертатимуться до своїх домівок, які зазнали руйнувань та постраждали від мародерів, тож очікувано виникне потреба у будівельних матеріалах, меблях та побутових товарах.

До того ж після тривалого часу обмежень та нестабільності, люди, ймовірніше за все, більше уваги приділятимуть комфорту. Тому прогнозують попит на побутові товари, що створюють домашній затишок.

Таргетинг для персоналізованої та релевантної пропозиції: Оскільки ритейл є B2C (business-to-consumer) галуззю, розуміння потреб та очікувань клієнтів стає критично важливим фактором успіху.

Ритейлери можуть застосовувати ряд технологій, таких як аналітика даних, штучний інтелект та машинне навчання, для збору та обробки великого обсягу даних про споживачів.

На основі даних про минулі покупки, вподобання, розташування тощо, створюють користувацькі профілі та використовують їх для формування персоналізованих та релевантних пропозицій.

Глибокий аналіз та робота з даними: Проте робота з даними у ритейлі не обмежується лише під час формування релевантних пропозицій для клієнта, а також може бути використана компаніями для планування стратегії розвитку та для чіткого розуміння, де відкрити чергову точку, що перестати, а що навпаки розпочати реалізовувати у той чи інший період.

Збільшення обсягів онлайн-продажів: За останні роки онлайн-продажі стали більш поширеними, на що суттєво вплинула пандемія COVID-19. З початком війни ця тенденція нікуди не ділась.

Цей тренд може продовжуватись і в майбутньому, адже забезпечує споживачам зручну та безпечну покупку.

Сьогодні у перенесенні бізнесу в онлайн немає жодних перешкод, оскільки сучасні технології та електронні платформи надають ритейлерам зручний інструментарій для створення повноцінної торгової точки в мережі.

З огляду на глобалізацію та постійно зростаючу нішу інтернет-торгівлі, цифровий аналог вашого бізнесу — не забаганка, а необхідність. Є додатки, які дозволяють створити каталог товарів із зображеннями та зазначенням артикулів, зручним пошуком та фільтрацією, сторінки з переліком товарів, кошик, оформлення та історію замовлень, а також список бажаних товарів.

Так, розроблений фахівцями з GlobalLogic додаток для великої мережі американських супермаркетів, сприяв збільшенню доходу через мобільний трафік на 865% після його релізу, а кількість завантажень перевищила 10 мільйонів.

Перевага вітчизняного виробництва: Вже сьогодні ми можемо спостерігати зростання попиту на товари, виготовлені в Україні. Після перемоги ця тенденція лише посилиться.

Все більше споживачів звертатимуть увагу на позначки "Made in Ukraine" та віддаватимуть перевагу місцевим виробникам, що сприятиме відновленню національної економіки та стимулюватиме розвиток малих та середніх підприємств.

Прискорення продажів та обслуговування через автоматизацію: Прискорення продажів та обслуговування стають справжнім трендом у ритейлі, зокрема у сфері фастфуду. Один з прикладів у практиці наших українських інженерів є робота з McDonalds. Нашими фахівцями було запропоновано впровадження концепту "кіосків" — спеціальних автоматизованих терміналів для самообслуговування.

Це нововведення стало глобальним трендом у сфері швидкого харчування, і швидко зʼявилося у багатьох ресторанах McDonalds по всьому світу. Крім того, інші ресторани швидко прийняли цей приклад, зокрема конкурентні Burger King, KFC, Taco Bell та інші, також впровадили kiosks у своїх закладах.

Водночас технологія Just Walk Out розроблена Amazon, дозволяє покупцям зайти в магазин, придбати потрібні товари та вийти без жодного контакту з касиром, касою самообслуговування або іншим персоналом.

За допомогою сенсорів, камер та алгоритмів штучного інтелекту технологія може точно відслідковувати товари, які бере покупець з полиць, автоматично нараховувати вартість покупки та знімати кошти з кредитної картки, яку покупець прив'язує для входу в магазин.

Розширення пропонованих послуг та повний супровід: Сучасний споживач все частіше шукає не просто товари, а повноцінне та найбільш зручне сервісне обслуговування.

Різноманітність продуктів та послуг дозволяє роздрібним мережам привернути до себе більше клієнтів та підвищити лояльність наявних. З цією метою ритейлери активно розробляють власні бренди та програми лояльності, запроваджують послуги з доставки та повний супровід до та після покупки.

Один з успішних прикладів інтеграції програми лояльності — додаток retail wallet, розроблений нашими інженерами, який автоматично нараховує та відстежує бали за покупки клієнтів. Бали мають готівковий еквівалент та використовуються для майбутніх покупок у магазині.

Також, інженери GlobalLogic впровадили програму лояльності у мережу супермаркетів одного з наших клієнтів.

За прогнозами, новий сервіс лояльності збільшить річний дохід на 50 мільйонів доларів при формуванні більш лояльної та залученої клієнтської бази, яка, як очікується, становитиме 50% від загального обсягу транзакцій клієнта.

Не варто забувати й про перспективний напрямок доставки товарів дронами. Завдяки швидкому розвитку технологій безпілотників та вдосконаленню їх технічних можливостей, використання дронів-кур’єрів вже не здається таким неможливим, як ще декілька років тому. Використання безпілотників може скоротити витрати на час доставки.

Крім того, доставка дронами може стати особливо вигідною в важкодоступних місцях, таких як віддалені райони. Однак, використання дронів у ритейлі також вимагатиме вирішення ряду технічних, регуляторних та безпекових викликів, таких як автономність, безпека польотів, забезпечення приватності клієнтів та відповідність місцевому законодавству.

Отже, після відновлення економіки, будемо спостерігати зростання внутрішнього попиту, зокрема на товари будівельного та побутового призначення, та справжній бум на українське виробництво.

Змінюватимуться підходи до маркетингу та продажів, зокрема зростатиме роль електронної комерції, таргетованих пропозицій, споживчих профілів та автоматизованих процесів. Важливим фактором є також зміни в споживчій поведінці, зокрема зростання уваги до репутації бренду.

Своєю чергою, IT-індустрія робитиме свій внесок у відбудову ритейлу в Україні, надаючи різноманітні технологічні рішення, такі як електронні платформи, системи аналітики та управління запасами, що допоможуть покращити ефективність, оптимізувати процеси та підвищувати конкурентоспроможність роздрібного бізнесу.