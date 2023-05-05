Японский ритейлер одежды Uniqlo запустил процесс окончательного выхода из РФ – СМИ

Японский производитель и продавец одежды Uniqlo решил закрыть в РФ большинство своих крупных магазинов, получив в стране более 10,8 млрд рублей ($140 млн) убытков по итогам 2022 года.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

Как пишет газета, ритейлер официально пока не объявлял об окончательном уходе из страны, но на рынке считают, что этот процесс фактически запущен.

"Большую часть освобожденных сетью площадок займет российская Gloria Jeans. Однако, предупреждают эксперты, локальным брендам пока сложно привлекать большой поток покупателей в отличие от международных компаний", - говорится в статье.

Так, на месте первого российского магазина Uniqlo в московском торговом центре "Атриум" откроется точка Lime, еще одну площадку японского бренда в другом крупном объекте - AFI Mall - займет Gloria Jeans, рассказали изданию два консультанта на рынке торговой недвижимости.

В Gloria Jeans рассказали, что в ближайшие месяцы магазины ритейлера откроются в нескольких местах, которые ранее занимала Uniqlo, в том числе и в AFI Mall.

До этого одежная сеть арендовала площади Uniqlo на Новом Арбате в Москве и в Доме мод в Петербурге.

Год назад, после начала полномасштабной войны в Украине, Uniqlo объявила о временной приостановке работы своих магазинов в России. До марта 2022 года под брендом Uniqlo в стране работало 50 точек, на конец января 2023 года их осталось 27, которые были временно закрыты.

Но фактически сеть сейчас полностью сворачивает бизнес в РФ, заявила директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. В Uniqlo комментарии не предоставили.

Напомним:

Сообщалось, что японский производитель и продавец одежды Uniqlo, который в марте 2022 года приостановил операции в РФ, решил уйти из страны и не планирует возобновлять работу своих магазинов.

Экономическая правда