Французская сеть Decathlon нашла покупателя на пять магазинов в России – СМИ

Французская сеть магазинов Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в России. Кто будет покупателем, неизвестно.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Минпромторг РФ.

Компания уже получила одобрение правительственной комиссии РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на продажу нескольких точек. Речь идет о пяти объектах в регионах, уточнил источник, знакомый с ситуацией, добавляет издание.

Площади расположены в разных регионах, они не считаются стратегическими для компании, отметили в ведомстве.

При этом параллельно компания расширяет свой пул недвижимости в РФ. Например, в 2022 году сеть приобрела две площадки в крупных городах, рассказал собеседник издания. Это произошло уже после того, как компания остановила поставки товаров в РФ, а затем и работу магазинов.

Источник "Известий" на рынке, знакомый с деталями сделки, пояснил, что речь идет о продаже пяти магазинов в некоторых субъектах. Судя по всему, эти точки были менее прибыльными по сравнению с другими.

"В то же время сеть наращивает присутствие в крупных областях, например, в прошлом году ритейлер завершил сделку и купил две площадки. На эти магазины комиссия также выдавала разрешение", - добавил собеседник.

Напоминаем:

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon заявила, что продает свои российские активы.

Французская сеть спортивных товаров Decathlon с 27 июня 2022 года приостанавила деятельность в РФ: будут закрыты как магазины, так и продажи на сайте.

В марте Decathlon сообщила о временном приостановлении деятельности на территории РФ: компания обещала продолжить поддерживать 2500 работников в России.

Экономическая правда