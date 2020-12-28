Голова НБУ Кирило Шевченко: Пропонуємо скасувати податок на доходи з депозитів

Напівпорожня будівля Національного банку зустріла журналістів ЕП підготовленою до Різдвяних свят. В операційній залі встановили різдвяну ялинку, а навколо повісили традиційні новорічні прикраси.

Щоправда, насолоджуватися святковим виглядом НБУ майже нема кому: всі відкриті заходи Нацбанку для преси проходять онлайн, а більшість працівників центрального банку працюють дистанційно. Виключення складають лише члени правління та голови департаментів.

Інтерв'ю ЕП голова Національного банку Кирило Шевченко дав наступного дня після початку роботи онлайн-місії Міжнародного валютного фонду. Він хотів підсумувати пів року своєї роботи і розповісти про плани на майбутній рік.

Після призначення 16 липня новим головою НБУ Кирила Шевченка в Україні та серед міжнародних партнерів виникли побоювання, що політика Нацбанку може кардинально змінитися.

Підкріплювали ці побоювання заяви депутатів, міністрів і президента про "занадто високий курс гривні" або "занадто низьку інфляцію". Проте більшість цих побоювань поки що не справдилися. Всупереч бажанням політиків.

"Шевченко точно не буде "маріонеткою" в руках політиків. Усі явно його недооцінюють, він ще багатьох здивує", – запевняв ЕП авторитетний банкір.

На самому старті новий голова НБУ опинився в непростій ситуації: в умовах коронакризи йому необхідно було заручитись підтримкою міжнародних інституцій, які довіряли попередньому керівнику Нацбанку Яківу Смолію та його команді і насторожено сприйняли зміну голови.

Завдання також ускладнювало те, що Шевченко з перших днів почав кадрову революцію в центробанку.

Після зміни голови Нацбанку з його правління пішло троє членів. Ще двом оголосили догани, які наразі оскаржуються у судах. Першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову взагалі позбавили більшості повноважень, залишивши переважно адміністративні питання.

Кадрові зміни Шевченко коментує неохоче. Попри очевидний конфлікт зі старими членами правління, своїх колег голова Нацбанку називає "професіоналами". Утім, схоже, з ними керівник НБУ радо б розпрощався.

Про що ЕП поговорила з Кирилом Шевченком. Коротко про зміст: Що відпрацьовує українська влада з місією МВФ Чи допомагатиме НБУ фінансувати дефіцит державного бюджету Як Нацбанк буде відновлювати кредитування, що Шевченко на початку називав одним з пріоритетів. Якою буде політика щодо можливого зміцнення гривні Як можуть змінитися підходи у ліцензуванні банків. Чому треба створювати окремий судовий орган для захисту прав кредиторів. Про кадрові зміни в НБУ та долю Рожкової і Сологуба. Як виріс іпотечний ринок та які перешкоди є для "іпотеки Зеленського під 10%".

А що там з МВФ?

— 21 грудня в Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Вона працює дистанційно і буде працювати лише до 23-го, а потім відновить роботу вже після Нового року.

Наскільки такий режим роботи, по-перше, дистанційний, по-друге, з розривами, може вплинути на час отримання наступного траншу? Можливо, Україна отримає одразу два транші, які мала отримати в грудні? Чи ведуться такі переговори?

— Світ змінився і дуже багато сьогодні заходів проходить саме дистанційно. Ще пару років тому ми з вами не могли цього уявити. Те, що місія працює віртуально, не впливає на якість роботи. Ми всі звикли вже до роботи у віртуальному режимі. Це вже стало певною бізнес-практикою.

Не вважаю, що такий формат може негативно вплинути на строки. Місія МВФ вперше в історії України проходить дистанційно, але ми багато всього проходимо вперше. Вона (Місія МВФ. – ЕП) буде розділена: спочатку переговори пройдуть наприкінці грудня, а потім продовжаться у січні. Мета цього розділення у пришвидшенні фінального рішення ради директорів МВФ.

Щодо того, чи зараз йтиметься про об’єднання двох траншів в один – ми це зрозуміємо протягом місії. Тому що і ми, і колеги з уряду, і ті колеги, які займаються антикорупційною політикою, будемо дискутувати ці питання.

Був певний перелік структурних маяків, які треба було виконати для першого перегляду. Але в зв’язку з тим, що посунулись в часі, виникло багато нових випробувань, таких як, наприклад, затвердження державного бюджету на 2021 рік. Це була дуже велика і важка робота Міністерства фінансів.

— З липня МВФ видав лише три повідомлення, в яких фактично не йшлося про продовження співпраці, а радше про оцінку рішень української влади. Тобто, про відставку Смолія, про ваше призначення і про антикорупційні реформи.

Як ви ставитеся взагалі до того, що саме про отримання кредиту постійно говорить та сторона, яка на нього претендує, а не надає?

— Ми раніше казали, що у нас є певні блоки питань, які треба буде обговорювати. Те, що місія розпочалася означає, що на цьому етапі усі ці питання вирішені. Тепер протягом місії кожна з наших інституцій буде проговорювати свої питання. Крім того, деякі блоки питань ми будемо проговорювати разом.

Наприклад, антикорупційна політика знаходиться за межами мандату Національного банку. Ми знаємо якісь загальні речі, які обговорюються, але ми не є частиною цієї дискусії. Відповідно, це питання ми як Національний банк можемо коментувати лише у вигляді особистого ставлення.

Для нас продовження антикорупційних реформ – це не просто гасло. Для роботи Нацбанку ця реформа має прикладне значення. Наприклад, захист прав кредитора прямо залежить від роботи судової системи та правоохоронних органів. Ми розуміємо, що якщо не буде якісно працювати антикорупційна інфраструктура, захист прав кредитора в цій країни буде, скажімо так, дуже важко забезпечити.

— Є "Стратегії самодостатності" міністра фінансів Марченка. Він окреслював ціль залишити до 2022 року співпрацю з МВФ, повернувши всі борги перед фондом. Це реальна ціль, на вашу думку?

— У нас же не стоїть питання відмови від відносин з МВФ. Я вважаю, що немає такої мети відмовлятися від кредитних відносин з МВФ, або з будь-якими іншими міжнародними фінансовими інституціями.

Для України є амбітна мета: коли ти обираєш кредитора, то ти обираєш найбільш вигідні для себе умови. Наприклад, як з корпорацією: чим краща якість бізнесу, чим краща якість корпоративного управління, тим корпорація більш перебірлива.

Такий самий принцип відносин з міжнародними кредиторами. Чим краще в Україні управління, державне управління, я вже не кажу, чим краще країна працює, чим кращі в неї показники, тим більше шансів обирати між кредиторами.

Тут я скажу, що ми з паном Марченком знаходимось на одній стороні. Ми обидва зацікавлені у тому, щоб і у фіскальному і монетарному напрямку Україна залишалася стабільною країною. Але для того, щоб отримати таку картину, щоб це стало дійсністю, треба ще багато уваги приділити реальному сектору економіки.

— Той самий закон про банки і банківську діяльність, який є одним з структурних маяків МВФ. Що з ним?

— Він входить до структурних маяків. Ми його вчасно подали до Верховної Ради. Його вніс, в тому числі голова комітету, пан Гетьманцев, за що ми йому дуже вдячні.

— Чому затримується розгляд?

— Скажімо так, ви бачили як працювала Верховна Рада останні 2,5 місяці. Графік роботи Верховної Ради в останні місяці був особливим через карантинні обмеження. Засідання не були регулярним, тому розгляд затримався.

— Тобто політична воля є?

— Якраз зараз ми відпрацьовуємо і будемо працювати з місією МВФ, в тому числі. Ми відпрацьовували графік подальшого розгляду законопроекту, коли будуть слухання в комітеті, коли буде голосуватись в першому читанні. Тобто зараз ми відпрацьовуємо подальший графік, зважаючи знову-таки на обмеження, локдаун з початку року.

— Коли ви очікуєте транш МВФ?

— Я не можу сказати щось інше, ніж сказав прем’єр-міністр України.

Про фінасування бюджету, ОВДП, приховану емісію і зміцнення гривні

— В ухваленому бюджетя на 2021 рік ви бачите ризики?

— Хочу ще раз підкреслити, це дуже велика і складна робота, яка була проведена Міністерством фінансів.

Ми не коментуємо ситуацію з фіскальними доходами чи видатками. Це стосується виключно Мінфіну. Проте в нас є коментарі щодо закону ("Про державний бюджет України на 2021 рік", – ЕП). Їх небагато, але я б хотів звернути на них увагу.

По-перше, це розрахунок перевищення доходів Національного банку над видатками.

Згідно з прогнозом Національного банку, ця сума буде (за підсумками 2020 року, – ЕП) на рівні 21,6 мільярдів гривень. В законі стоїть 33. Це звичайна арифметика – доходи, видатки. Наш прогноз максимально наближений до реальності. Він ще може бути відкоригований за рахунок останніх днів року. Крім того, його ще треба буде підтвердити висновком незалежного аудитора і після цього перерахувати до державного бюджету.

В будь-якому випадку ця сума не буде в півтора рази більшою. Для нас це ще й питання нашої фінансової незалежності. Це перше питання, воно більш технічне.

Друге питання більш важливе. В бюджеті на наступний рік ми бачимо ризик ефекту так званого фіскального витіснення. Обсяги запозичень, які закладено в закон, тільки на внутрішньому ринку – 497 мільярдів гривень. Це майже пів трильйона. Загальна ліквідність банківської системи, в залежності від дня, становить 160-170 мільярдів.

Щоб запозичити таку величезну суму, треба сподіватись на те, що всі борги, які держава має повернути в 2021 році на внутрішньому ринку, будуть перекладені в нові – так званий "роловер". З нашої точки зору, припущення, що всі 100% боргів знову вкладуть в ОВДП, досить оптимістичне.

— Тобто, ви в це не вірите?

— Ми вважаємо, що це оптимістичне припущення. Дивлячись на суму в пів трильйона, ми вбачаємо в цьому ризик ефекту фіскального витіснення. Це означає, що Міністерство фінансів, для здійснення такого великого запозичення буде конкурувати з бізнесом за кошти банків. Який у нас перший інструмент? ОВДП. А яким чином можна підвищити його привабливість?

— Підвищувати ставку.

— Так. Як працює банківська система? Ви можете вкласти ці 160-170 мільярдів в кредити малому, середньому бізнесу, відпрацювати всі необхідні процедури з точки зору фронт-офісу. У банків величезне навантаження, операційні витрати на роботу, ризик менеджмент. Ця система вимагає, по-перше, дуже якісного рівня знань, і по-друге, побудови внутрішньої системи. Це коштує грошей.

Тобто, банк може дати кредит малому, середньому, великому бізнесу, фізичній особі, або вкластися в ОВДП фактично, без витрат і без ризиків.

— Це ми саме і бачимо останнім часом.

— Як формується ставка по кредитам? Якщо дохідність ОВДП на певному рівні, то для того, щоб фінансувати інші сегменти, залежно від їх ризиковості, банки будуть давати премію за ризик. І мінімальним рівнем є саме ставка за ОВДП.

Що це означає? Ми бачимо ризик того, що запас зниження відсоткових ставок буде вичерпаний. Якщо такий ефект спрацює, банки не зможуть далі знижувати відсоткові ставки. Я не кажу, що це буде стовідсотково, але Національний банк вбачає в цьому ризик.

— Як же ви в таких умовах збираєтеся відновлювати кредитування? Коли ви вступали на цю посаду, то називали це одним із своїх пріоритетів.

— Приріст гривневого кредитування бізнесу у нас протягом липня-листопада становив 8% на чистій основі. За одинадцять місяців зростання кредитування майже 5%. Ми бачимо, що найбільше цього року кредитуються компанії з постачані електроенергії, а також ті, що працюють в торгівлі, харчовій промисловості.

Також у нас відновилося кредитування населення. Обсяг кредитного портфеля фізосіб наблизився до рівня початку року. Зростання чистих кредитів у річному вимірі становить 7,3%. Найбільш динамічним сегментом тут є іпотека. Чисті гривневі кредити на купівлю нерухомості у липні – листопаді зросли на 11,6%. Тож є ознаки, що кредитування відновлюється.

Чому я зараз говорю про ризики? Якщо вони реалізуються, то наше завдання по відновленню або по перезапуску кредитування може бути ускладнене саме цим ефектом витіснення. Незважаючи на те, що з боку Національного банку ми імплементуємо в життя всі можливі регуляції.

— Восени ви казали, що є певне обмеження, стосовно того, скільки банки можуть вкладати в ОВДП. Ви тоді казали, що це 35% від депозитної бази, і що банки майже досягли цієї межі. Зараз ми бачимо масштабні запозичення Мінфіну на внутрішньому ринку. Минулий аукціон став рекордним за останні кілька років.

— За всю історію.

— Чи зараз банки виходять за цю межу вкладання в ОВДП?

— Йдеться про 35% від загальних пасивів банківської системи. Це не норматив. Це світова практика. І ми дуже пильно стежимо за тим, щоб банківська система не перевищувала цю межу. Останній аукціон Міністерства фінансів був рекордно успішним завдяки участі не тільки банків, а й нерезидентів.

Ми порахуємо цей показник на кінець року, але я не очікую шалених коливань. Чому? Тому що в нас продовжується зростання коштів у банківській системі. З початку року тільки депозити фізичних осіб зросли на 24%. Це тільки гривня. Валютні заощадження теж зростають, звісно, меншими темпами, через значно нижчі відсоткові ставки.

До речі, ми цього року виходили з ініціативою на уряд, щоб відмінити податок на доходи з депозитів. За всю історію незалежності України такого податку не було. Він був введений в 2014 році коли ситуація з надходженнями була просто жахливою. Сьогодні цього вже немає, є досить стала дохідна база, і ми вважаємо, що можна відмінити цей податок.

Він складається з двох складових – це 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Про військовий збір не йдеться. Доки йде війна, його треба лишати. А от прибрати 18% ПДФО, зважаючи на те, що депозитні ставки і так низькі, ми пропонували Міністерству фінансів і Уряду в законі про бюджет. Це не було враховано. Наступного року ми будемо продовжувати роботу в цьому напрямку.

— Мінфін вийшов на ринок запозичень, залучив досить великі кошти, і вони невдовзі будуть перерозподілені через Держказначейство. Як, на ваш погляд, така ситуація взагалі може вплинути на інфляцію і фінансову стабільність?

— Це звичайне коло коштів. Тобто, спочатку ці гроші виходять з банківської системи, потім потрапляють в казначейство, потім з казначейства повертаються на рахунки в банківську систему. Якщо по дорозі нічого не загубиться, то така ситуація не має впливу на інфляцію, не має впливу на готівку.

— Щодо нерезидентів. Ви кажете, що вони мають великий вплив, і на останньому аукціону це проявилось. Минулий склад правління НБУ за таких умов викуповував надлишки валюти на ринку. Однак недостатньо, тож гривня суттєво зміцнювалась. Якою є ваша політика стосовно можливого зміцнення гривні?

— Наша ключова політика – це політика плаваючого курсу. Вона збережена протягом всіх місяців і буде збережена, поки я тут працюю.

На що ми реагуємо? Ми реагуємо на попит і пропозицію. Тільки з початку грудня ми викупили з ринку 387,6 мільйона доларів. Сальдо четвертого кварталу – 141 мільйон. З початку року Національний банк викупив з ринку 1,127 мільярда. Це дані на сьогодні (22 грудня. – ЕП).

— Ви плануєте виходити на ринок з купівлею валюти до кінця року?

— Залежно від того, як буде поводитися ринок. Наприклад, чи будуть нерезиденти брати участь в сьогоднішньому аукціоні Мінфіну – в залежності від цього буде формуватися попит або пропозиція. Треба дивитися, що буде сьогодні (22 грудня. – ЕП). Якщо буде великий попит і ми будемо як Національний банк змушені згладжувати коливання, то ми будемо викуповувати.

— Ми опитували банкірів стосовно курсу. Якщо справдиться сценарій, що нерезиденти дійсно повернуться в наші активи, вони не очікують, що Національний банк дасть гривні зміцнитися більше, ніж на 10%. Чи є у вас яке-небудь обмеження щодо того, до якої міри можна давати гривні зміцнитися? Чи праві банкіри?

— Банкіри завжди праві. Ми теж банкіри (сміється. – ЕП).

У Національного банку немає жодних таргетів до курсу гривні. Коли йдеться про курс, який закладається в бюджет, то це курс, який закладається на базі макропрогнозу Міністерства економіки, а не Національного банку.

У нас є свої внутрішні розрахунки і вони іноді більш консервативні, ніж розрахунки Міністерства економіки. Це стосується не лише курсу, а і ВВП. Банкіри – консервативні люди, і так і має бути.

— Давайте повернемося до ОВДП. Напередодні згадуваного рекордного аукціону Національний банк видав 11 мільярдів гривень довгострокового рефінансу. Виглядає так, що частина цих коштів могла піти на купівлю ОВДП. Чи ви відстежуєте, аби не було ефекту фіскального домінування, і щоб у такий спосіб не відбувалося прихованої емісії?

— Справді, хороше і професійне питання. Перше – в аукціоні, про який ви говорите, взяли участь 11 банків. Тому немає жодної кореляції між нашими аукціонами і аукціонами Міністерства фінансів. Друге – Національний банк не відслідковує цільове призначення коштів, які в нас позичають банки на аукціонах. Тому що це інструмент підтримки ліквідності.

Я точно не прихильник так званого цільового рефінансування, яке є фактично прихованою емісією. Рефінансування – це виключно інструмент для підтримки банківської ліквідності. І куди вони його спрямовують – на фінансування яких проєктів, Національний банк не відстежує.

Це, до речі, дуже цікаве питання, тому що цільове фінансування, в Україні вже колись було і нічим хорошим воно не закінчилося.

— Про цільове рефінансування часто говорили на засіданнях Ради Нацбанку. 15 грудня відбулося засідання Ради, за підсумками якого правлінню рекомендували вивчити іноземний досвід участі центральних банків на ринку державних облігацій.

Ідеї виходу Нацбанку на вторинний ринок ОВДП озвучувались і раніше. Коли очікувати, що НБУ вийде на ринок, за яких умов це може статися і які наслідки матиме для інфляції?

— Дійсно, на останньому засіданні Ради обговорювалося питання цільового рефінансування. Але мені здається, ми тут вже крапку поставили.

Що стосується вторинного ринку. Країні потрібен цивілізований вторинний ринок, це абсолютно природньо. Як він має функціонувати? Він точно не має використовуватися для прихованого фінансування державного бюджету. Це заборонено законом про Національний банк.

Для чого він має працювати? У першу чергу для того, щоб учасники ринку мали можливість отримати ліквідність в будь-який момент. Про що йдеться? Коли інвестор купує українські ОВДП, враховуючи обмеженість вторинного ринку, у нього фактично є тільки одна інвестиційна стратегія – вона називається "buy and hold" ("чекати погашення", – ЕП).

Для чого інструментарій вторинного ринку? Коли інвестор захоче продати ОВДП, то він зможе звернутися до інституції. Вона надасть інформацію про ціну, за якою він зможе це зробити. Дискусійне питання – чи має цією інституцією бути саме Національний банк. Але потрібно створити інститут маркет-мейкерів, і це питання повинно вирішуватися разом з урядом.

Наприклад, у Мінфіну є інститут первинних дилерів. Це має бути схожа конструкція, яка підтримуватиме котирування на вторинному ринку. Але ми зараз на самому початку цього шляху. Попереду дуже багато роботи. Тому це точно буде не завтра і навіть не в першому півріччі наступного року.

— В 21-му році це можливо взагалі?

— Це питання спільної роботи Національного банку і Міністерства фінансів.

— Дмитро Сологуб в одній з публікацій у ЗМІ повідомляв, що з початку року Нацбанк надрукував більше 60 мільярдів гривень. Яка цифра зараз і взагалі? Які плани на майбутній рік? Скільки Нацбанк готовий друкувати грошей і який рівень емісії в залежності від, наприклад, рівня зростання ВВП чи інших економічних показників, ви вважаєте прийнятним?

— У нас немає мети чи цілей по обсягам емісії. Для нас головне – це інфляційні ризики. Адже наша політика реалізується на засадах інфляційного таргетування.

Щодо каналів емісії, то ви знаєте, що всього їх три. У нас активно застосовуються два: рефінансування та купівля валюти з ринку. Якщо Національний банк з початку року купив на ринку 1,127 мільярда доларів, то це означає, що відповідний еквівалент в гривні потрапив в банківську систему.

Третій канал – операції на фондовому ринку. Утім, наразі він працює не на випуск коштів в обіг, а на їх вилучення – коли Міністерство фінансів погашає ОВДП, які знаходяться в портфелі НБУ.

До речі, і рефінансування і купівля валюти на міжбанку також працюють не лише на випуск коштів, а й на вилучення. Адже кредити рефінансування рано чи пізно повертаються, а на валютному ринку Національний банк може не лише купувати, а й продавати іноземну валюту.

— У питаннях монетарної політики ви взагалі прихильник кількісного пом’якшення чи традиційних методів?

— Я не є прихильником кількісного пом’якшення у поточних умовах. Сьогодні у світі є різні приклади як вдалого, так і невдалого запровадження цього інструменту. Зазвичай у багатьох країнах воно застосовується тоді, коли вже вичерпано потенціал традиційних методів. А традиційний метод – це зниження відсоткової ставки.

Тобто, коли у вас відсоткова ставка вже "нуль" або близько того, то ви можете обрати для себе механізм кількісного пом’якшення.

Правда, в світі також є приклади, застосування кількісного пом’якшення в ситуаціях, коли відсоткова ставка була навіть вдвічі більшою, ніж зараз в Україні. Сьогодні, на жаль, ці країни потерпають від великого рівня інфляції та курсових коливань. Тому наразі, в такій ситуації, я не є прихильником застосування кількісного пом’якшення в Україні.

Про непродані державні банки, падіння "Аркади" та нові ліцензії для банків

— Основний попит ОВДП сьогодні формують державні банки. Частка ОВДП в чистих активах державних банків вже 40%. Чи не бачите ви тут системного ризику?

— Державні банки – це один з основних напрямків у моїй роботі. Серед інших пріоритетів я виділяю, роботу з NPL, прагнення Національного банку стати шерифом на ринку небанківських фінансових установ, якими ми вже два квартали опікуємося. І там також дуже цікава ситуація.

Я прийшов в НБУ не займатися внутрішніми чварами.

Великий портфель ОВДП в активах держбанків дуже просто пояснюється. В їх портфелях знаходяться так звані капіталізовані папери, які їм держава надавала для збільшення капіталу. Цього року держава докапіталізувала Укрексімбанк на 6,8 мільярда гривень.

Питання роботи з державними банками для Національного банку так само важливо, як і для їх власників – уряду та Міністерства фінансів. Сьогодні основне завдання, коли ми сформували органи управління державних банків – це рух до їхньої приватизації. 55% банківської системи, яка належить державним банкам, створює системний ризик для банківської системи.

Укрексімбанк – єдиний державний банк, для якого урядом була ухвалена особлива стратегія. По решті державних банках немає іншого шляху, крім приватизації. Немає. Для Укргазбанку сьогодні це співпраця з IFC. Національний банк і я особисто докладемо всіх зусиль, щоб Ощадбанк почав співпрацю з ЄБРР. Приватбанк – трохи окремий кейс, але його майбутнє – так само приватизація.

— Якщо ми заговорили про Укразбанк і про угоду з IFC, то в ЗМІ нещодавно з’явилася інформація, що ця угода під загрозою зриву, тому що, на думку юристів Baker Mckenzie, в банку була практика платити ФОПам дуже великі бонуси за приведення клієнтів.

Чи була така практика, коли ви очолювали цей банк, і коли очікувати на фіналізацію угоди з IFC?

— Сьогодні Укргазбанк найближче до цієї угоди. Мені важко сказати, коли остаточні документи будуть сформовані IFC. Але я сподіваюся, що це питання не років, а тижнів.

— Розмови йдуть вже більше року. Нещодавно була інформація, що начебто це питання місяця плюс-мінус.

— Це піонерська угода, перша у своєму роді. Тут застосовується дуже складний інструмент – це кредит з подальшою конвертацією у капітал. Тому вона дуже непроста. Над нею працюють чотири юридичні компанії, всі зі світовим ім’ям.

Процес складний, всі бюрократичні питання, в хорошому сенсі цього слова, теж виникають. Якщо ви думаєте, що Міжнародна фінансова корпорація не має своєї побудованої бюрократії, то вона у них так само є.

— А щодо виплат ФОПам?

— Якщо Baker Mckenzie проводив якесь дослідження, то вони, значить, краще знають, що там відбувалося.

— Тобто, ви підтверджуєте, що була така практика?

— Практика залучення агентів для пошуку клієнтів існує на банківському ринку.

— Тобто, на вашу думку, це ринкові інструменти?

— Абсолютно.

— Якісь великі бонуси ці агенти не отримували?

— Та які там великі бонуси, я вас прошу.

— Розкажіть про ваш підхід до ліцензування банків.

— Є певні пріоритети на наступний рік. Перший пріоритет – це все ж передприватизаційна підготовка державних банків. Він абсолютно прямо перекликається з питанням NPL, про яке ми говорили.

В державних банках сьогодні найбільша частка непрацюючих кредитів. За третій квартал відбулось зниження, частки NPL – з 48,5% до 45,6%. У листопаді – до 43,4%. Це дуже великий відсоток. Але це вже тренд.

Для мене це є пріоритетом: знизити рівень NPL до більш-менш прийнятних рівнів. У перспективі цей рівень може бути знижений до менше ніж 20%. До кінця 2022 року банки скоротять обсяги непрацюючих кредитів більш як на 400 млрд грн. Ці погані кредити зарезервовані на рівні 98%. Тобто навіть їх списання не дає навантаження на капітал банківської системи.

Що ще тут важливо? Коли ми говоримо про величезний рівень NPL, про його складові, давайте згадаємо, скільки кредитів і активів втратила Україна на Сході і в Криму. Тобто, не можна сказати, що всі ці кредити стали поганими виключно через те, що був поганим ризик менеджменту. Ні.

Так, в державних банках були, назвемо їх так, і "політично вмотивовані кредити". Але найбільше на ситуацію вплинуло те, що країна втратила третину ВВП і відповідно банки втратили велику частку свого кредитного портфеля.

— Що ви хочете зробити?

— Маємо зробити так, щоб система не отримувала нові погані кредити. І тут вже питання до інфраструктури, яка знаходиться поза межами Національного банку. Це судова система, правоохоронні органи. Це питання захисту прав кредиторів.

Сьогодні Національний банк і міжнародні партнери, а конкретніше МВФ, розпочали дискусію про те, яку саме інфраструктуру Україна має застосовувати для того, щоб захистити права кредиторів.

У нас кредитний портфель банківської системи – близько трильйона гривень. Умовно кажучи, 40 мільярдів доларів. Мені здається, що така сума вартує того, щоб її захищати. Що ми можемо зробити? Сьогодні в обговоренні є дві ідеї. Це або створювати окрему судову інституцію для захисту прав кредитора, або створювати окрему судову палату.

— Як ви це бачите, хто буде створювати?

— Це законотворча робота. Національний банк цього створити не може. Це окремий шлях. Для цього потрібна політична воля.

Банки закладають у вартість кредитів ризики потенційних витрат на стягнення застави. Як тільки ми врегульовуємо це питання, то і вартість кредитів знизиться. Кредитор буде впевнений, що він зможе стягнути заставу, а не отримає позови або блокування цього процесу в судах.

Повірте, я дуже довго працював в банківському секторі і я знаю, які механізми застосовуються для того, щоб не віддавати заставу. Там є все, що завгодно. І так звані чорні реєстратори, які працювали свого часу, і нотаріуси такої ж якості. Тобто, є ціла інфраструктура, яка працює проти банківської системи.

Сьогодні банківська система вже майже повністю очищена. Цього року банківська система втратила два банки – це банк "Аркада" і "Місто банк". Ці банки пішли з ринку не у зв’язку з проблемами, які виникли з коронавірусом.

— Ці банки таки втратили нерухомість. "Аркада" втратив свій головний офіс, а "Місто банк" – соєвий завод. Чи не вважаєте ви це певним системним ризиком існуючої системи нагляду, тому що є певні обмеження стосовно концентрації активів банку в кредитах, але немає таких обмежень стосовно нерухомості.

— Такі обмеження є, по-перше. Більше того, в Національного банку є спеціальна регуляція щодо вкладення в такі активи.

По-друге, у випадку "Місто банку" – цей актив був банком отриманий свого часу в якості заставного майна, яке перейшло на його баланс, тому що там був неповернений кредит. В Національного банку є спеціальна регуляція, яка фіксує як ці непрофільні активи впливають на капітал банку.

— Щодо банку "Аркада". Національний банк лише через три тижні після внесення інформації про виведення з-під застави головного офісу, вказав керівництву банку на необхідность переоцінки наявного майна. Чому НБУ так довго реагує? Чим це пояснюється?

— Мені здається, у вас, некоректна інформація. Національний банк відреагував моментально після того, як банк відобразив списання з балансу цього об’єкту. Капітал банку опустився нижче нормативного значення, і його вивели з ринку. Ми також повідомили правоохоронні органи про втрату об’єкту.

— А скільки зараз взагалі таких банків, які можуть через втрату одного з активів стати неплатоспроможними?

— Банків, яким притаманний саме такий ризик, мені здається, більше не лишилось.

— По "Місто банку". Банк був проблемним, але незважаючи на це, він з липня отримав 330 мільйонів гривень рефінансу. Які активи банк взагалі давав в якості застави за цими кредитами, та скільки отриманого рефінансу колишні власники встигли вивести?

— Щодо рефінансу, то це питання ми з вами вже обговорювали. Є перелік інструментів, які можуть бути заставою, вони обмежені сьогодні ОВДП та валютою. Тобто це високоліквідні інструменти. Будь-який банк може взяти участь в аукціоні.

— Оскільки у нас залишилося мало часу, ми хотіли б перейти до кадрових питань.

— Давайте спершу закінчимо щодо ліцензування банків. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли очищення банківської системи майже відбулось. Там лишились мінорні ризики. І ми почали обговорювати ситуацію, коли треба переходити до наступного кроку в реформуванні банківської системи.

З нашої точки зору, це має бути розподіл банків за видами ліцензій, в залежності від бізнес-моделі.

Сьогодні існує одна універсальна банківська ліцензія. І будь-який банк, незалежно від його розмірів або бізнес-моделі, працює за універсальною ліцензією. Погодьтесь, недоцільно мати ліцензію на весь перелік операцій і підтримувати інфраструктуру якщо, наприклад, якийсь банк працює виключно на ринку споживчого кредитування, і в нього взагалі немає корпоративних клієнтів.

Такі банки у нас є і їм надлишок інфраструктури не потрібний. Тому сьогодні ми плануємо почати процес, який я бачу наступним кроком реформи банківського нагляду – це диверсифікація банківських ліцензій у відповідності до бізнес-моделей банків.

Це питання, яке не буде реалізовано завтра, але це пріоритет. Ми будемо це питання дискутувати з нашими міжнародними партнерами. В світі дуже багато таких прикладів, починаючи від Сполучених Штатів, Німеччини де працюють кооперативні, земельні банки. Тобто дуже багато різних банків з різними видами ліцензій.

— А хіба на українському ринку є така спеціалізація? Чи достатньо у нас таких банків, з різною бізнес-моделлю? Є відчуття, що всі вони універсальні.

— Сьогодні ми чітко поділяємо банки за бізнес-моделями. Здебільшого всі банки сьогодні поділені за бізнес-моделями. Мені простіше сказати, хто ще шукає свою бізнес-модель.

Є банки універсальні, які використовують майже всю ліцензію. Є банки, які сконцентровані на двох-трьох видах операцій.

На жаль, ми маємо невелику кількість банків, які сьогодні знаходяться в пошуку своєї бізнес-моделі. Однак ті, хто визначились, складають левову частину. Зрозуміло, що бізнес-модель – це "живий організм" і вона може адаптуватись, але на середню перспективу, на 3 роки, всі банки мають свою бізнес-модель.

В нас ще велике питання постає по небанківському ринку. За нашими підрахунками, там більше ніж 2 тисячі учасників: страхові компанії "нон-лайф" – 190, "лайф" – 20. Страхові брокери – 65, ломбарди – 302, кредитні спілки 322, лізингові компанії –146 та фінансові компанії – 968.

— Ми практично щотижня бачимо новини Національному банку, що здаються ліцензії не банківських установ. Скільки, на вашу думку, не банківських установ буде через рік?

— У нас немає мети щодо кількості цих компаній. Чимало учасників побоювалися, що прийде Національний банк як регулятор і почнеться масове виведення з ринку. Ці побоювання були марними.

Ми проаналізували звітність учасників ринку. І з’ясували, що з близько 2 тисяч небанківських фінансових організацій близько 500 – це "сплячі" компанії. Тобто, власники просто тримали ліцензію, але фактично діяльність не вели. Найбільше таких "сплячих" ліцензій мають так звані фінкомпанії-гаранти. Цих компаній 354, з них дійсно працюють 26. Також є велика частка "сплячих" ліцензій на факторингові послуги – неактивна кожна третя така ліцензія.

Маємо також 302 ломбарди.

— Що планує зробити НБУ для розвитку і підтримки ринку страхування, особливо в ситуації поточної кризи?

— Насправді страховики переживають період пандемії значно легше, ніж решта ринку. У другому кварталі відбулося просідання, але вже в третьому кварталі обсяги страхових послуг відновилися до "докарантинного" першого кварталу.

Загалом за дев’ять місяців страховики надали послуг на 33 млрд грн. А страхові премії навіть перевищили показники першого кварталу – на 3,5%.

Упродовж року після "спліту" маємо спокійний перехідний період. Нічого кардинально не змінюємо. Але працюємо у тісній взаємодії з ринком, щоб закласти фундамент нового більш сучасного регулювання ринку. Запровадження новацій буде поступовим. Ми не хочемо влаштовувати "холодний душ" для небанківського ринку.

Свої підходи ми давно озвучили. Структура власності усіх фінустанов має бути прозорою. І страховики, і решта ринку сьогодні страждають непрозорістю.

Близько 70-80 компаній мають непрозору структуру власності. Ми плануємо спростити ліцензування, запровадити ризик-орієнтований підхід у нагляді, введемо термін "ринкова поведінка" та контролюватимемо поведінку фінустанов стосовно клієнтів. З’явиться довіра до ринку і це буде найліпша допомога.

Серед більш практичних кроків – ми звернулися до податкової та Мінфіну, щоб зробити можливим врегулювання страхових випадків у дистанційному форматі.

Кадрові питання: про Рожкову, Сологуба і не тільки

— Після вашого призначення пішло троє членів правління. Також відбулася ротація у середній ланці, змінилось чимало голів департаментів і управлінь. Багато хто оголошував про свою відставку після спілкування з вами. Ви з самого початку ставили собі за мету повністю оновити склад правління? Чи як це взагалі відбувалося?

— По-перше, таких випадків, щоб хтось оголошував про відставку після спілкування зі мною, не було.

По-друге, я вкотре хочу наголосити, що є дві основні вимоги для роботи в Національному банку – це професіоналізм та робота у команді. Тому, що Національний банк – це не "one man show", не шоу голови, а це робота команди.

По-третє, давайте ми з вами повернемось на крок назад. Кадрові зміни – це не те, заради чого я тут. Головне для мене збереження фінансової стабільності у державі. Це комплексна відповідь на всі питання щодо структури центробанку чи прізвищ.

— Все одно ми не можемо не розглядати прізвища…

— Останні зміни до структури НБУ ми відпрацьовували з МВФ. Давайте переходити далі.

— Це принципове питання. Ми піднімали їх і в своїх текстах і хотіли особисто у вас запитати.

— Запитуйте, але я можу тільки ще раз повторити свою відповідь.

— Катерина Рожкова, ви бачите її членом своєї команди?

— Катерина Рожкова працює зараз у Національному банку. Коли ми відпрацьовували останню структуру (правління. – ЕП), ми її відпрацьовували з нашими партнерами з МВФ. Я хочу наголосити: будь-які міжнародні фінансові інституції не працюють з прізвищами, вони працюють з інституціями.

— Чи може перший заступник відповідати лише за господарські справи? Зі сторони виглядає, начебто це спеціальне позбавлення повноважень.

— Давайте далі.

— Ви кажете, головні принципи – це професіоналізм і робота в команді. Під час останнього перерозподілу повноважень в правлінні банківський нагляд перейшов до Ярослава Матузки. Він професійний юрист, брав участь у справах ПриватБанку, але він не мав ніякого відношення до банківського нагляду.

На вашу думку, 3 місяці роботи в правлінні – це достатній досвід для того, щоб людина могла опанувати таку складну систему як банківський нагляд?

— На мою думку, всі, хто сьогодні працює в команді Національного банку, є великими професіоналами. Що стосується пана Матузки, в нього величезний досвід роботи в Міністерстві фінансів.

До приходу у НБУ він чотири роки працював у ПриватБанку. І хочу сказати, що його досвід як юриста, став у нагоді і ще стане у нагоді Національному банку. Особливо в одному з ключових питань для нас – це в справі ПриватБанку. І це саме справа, яка стосується саме банківського нагляду.

— В липні закінчується термін повноважень Дмитра Сологуба. Чи будете пропонувати йому залишитися на другий термін?

— У мене закінчується термін повноважень у 2027 році. Чи будуть мені щось пропонувати? Ми не можемо цього знати зараз. Сьогодні, я так вважаю, команда, яка працює – є професійною, і будь-яке її оновлення буде відбуватись так само, як відбувалось до цього – тільки для посилення ефективності роботи НБУ.

В період з 2014 по 2019 рік персональний склад керівників у Національному банку оновився на 80%. Це нормальний процес. Зазвичай він йде лише на користь розвитку організації. Саме тому сьогодні команда Національного банку – якісна і професійна.

Моя основна позиція: є перелік речей та завдань, для здійснення яких я прийшов на посаду голови НБУ. І це точно не мій пріоритет займатися лише кадровими питаннями.

І до речі, ініціювання (кадрових рішень. – ЕП) точно не було і не буде з мого боку.

Як зростають ризики за споживчими кредитами та що з "іпотекою Зеленського"

— Під час локдауну Нацбанк запровадив кредитні канікули, дозволив позичальникам не платити пеню, штрафи за обслуговування кредитів. Багато хто зрозумів це так, що можна не платити відсотки та тіло кредиту. Чи ви побачили якесь збільшення показника NPL, чи взагалі якість банківського кредитного портфеля якось змінилась?

— У зв’язку з новим локдауном ми раніше дали публічну інформацію про те, як будемо діяти.

З точки зору якості портфеля. Ми бачили погіршення суттєве тільки в одному сегменті – це в сегменті споживчого кредитування. І там ми очікуємо потенційно, що може бути приріст NPL на рівні десь 10% у низки банків.

Саме для цього ми з наступного року підвищуємо ваги ризиків за споживчими кредитами. Це показник, який ми планували збільшити для цього сегменту кредитування зі 100% до 150% з 1 січня. Після консультацій з банківською спільнотою ми підемо за більш м’яким сценарієм і з 1 липня збільшимо до 125%, і на кінець року до 150%.

Поточні ваги ризику встановлені на рівні 100%. Це означає, що на кожні 10 грн кредиту банк має тримати 1 грн капіталу. Підвищення ваг ризику до 150% вимагатиме від банків, тримати вже 1,5 грн капіталу. Тобто банки повинні будуть більше таких кредитів фінансувати власним капіталом, а не депозитами вкладників.

— Як це вплине на кредитування?

— Це стосується виключно одного сегменту, споживчого кредитування. Там достатньо хороша маржинальність, щоб банки цей прибуток спрямовували на власну капіталізацію. І, до речі, по питанню сегментації та бізнес-моделей банків. В нас є перелік ключових гравців на цьому ринку. Є навіть банки, які виключно на споживчому кредитуванні концентруються.

— Не секрет, що деякі банки декларують ставку менше 10% по іпотеці, проте за рахунок комісії і зборів ефективна ставка складає 13-14% річних. Що ви плануєте робити для того, щоб реальні ставки були менші і у всіх банках, а не лише у державних і не лише тому що так захотів президент?

— Сьогодні є сприятливі передумови для відновлення іпотечного кредитування. Ми проводимо регулярні опитування банків. За їхніми даними, за 10 місяців цього року обсяг виданих іпотечних кредитів зріс на 23% до 2,8 млрд грн, порівняно з попереднім роком. Особливо високі темпи іпотека набрала з липня. У третьому кварталі зростання було +64% до третього кварталу попереднього року.

Проте варто розуміти, що це зростання відбувається з дуже низької бази. Крім того, банки віддають перевагу роботі із вторинним ринком: лише десята частина нових кредитів надається на житло в новобудовах. Це свідчить про високі ризики, які несе первинний ринок як для банків, так і для інвесторів.

Тому суттєво і відрізняються ефективні ставки. На вторинному ринку ставка значно нижча, ніж на первинному. Загалом же за нашими даними, з початку року іпотечні ставки знизилися на 7 в.п. – з 19,6% до 12,8% річних.

У 2021 році потенціал для подальшого зниження ставок зберігається. У першу чергу за рахунок поступового зниження процентної маржі.

Для повноцінного відновлення іпотечного кредитування, треба прибрати низку інших перешкод, які стримують банки від роботи в цьому сегменті. Це незахищеність прав кредиторів та неврегульованість і непрозорість первинного ринку житла. Це і проблема діючого мораторію на стягнення застави за валютною іпотекою.

Також банки говорять про дефіцит платоспроможних позичальників. Є над чим працювати. Ми у свою чергу теж запланували деякі кроки. Хочемо дозволити враховувати доходи членів родини боржника-фізичної особи під час оцінки фінансового стану. Також плануємо відмінити вимогу для банків щодо огляду житлової іпотеки у разі її страхування. Напрацювання є.

— Коли і до якого розміру можна підвищити гарантовану Фондом гарантування суму по вкладах?

— Це питання обговорюється вже тривалий час. Ми за поступове підвищення гарантованої суми. Раніше Рада фінансової стабільності підтримувала підвищення до 600 тис грн.

З часів останнього підвищення гарантованої суми, зросли інфляція, середній розмір депозитів та доходи населення. Щоб таке підвищення відбулося, потрібно вирішити питання з платоспроможністю Фонду, в тому числі заборгованості перед урядом та накопичити достатні кошти для потенційних виплат вкладникам.