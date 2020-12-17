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Фонд гарантування виставив неплатоспроможний "Місто Банк" на продаж

Четвер, 17 грудня 2020, 18:25
 

Фонд гарантування вкладів фізосіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку нелатоспроможного банку АТ "Місто Банк".

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Фонд пропонує такі способи виведення банку з ринку:

  • ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;
  • відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;
  • створення і продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;
  • продаж неплатоспроможного банку інвестору.

"Відкритий конкурс проводиться серед банків, а також попередньо кваліфікованих осіб, включених НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб, які відповідають умовам відкритого конкурсу.

Банки та попередньо кваліфіковані особи, які планують взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, з метою їх допуску до участі у відкритому конкурсі мають подати до Фонду документи, визначені умовами відкритого конкурсу", - йдеться у повідомленні.

Сума коштів фізосіб, що може бути відшкодована Фондом, станом на 15.12.2020 за даними звітності неплатоспроможного банку складала 304,3 млн грн.

Нагадаємо:

Правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" Івана Фурсіна  до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру виведення АТ "Місто банк" з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).

Економічна правда

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Фонд гарантування вкладів банкрутство банки

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