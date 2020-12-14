Угоду про продаж IFC частки в капіталі "Укргазбанку" закриють протягом 30 днів - Мінфін

Підписання угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо входження в капітал державного "Укргазбанку" перебуває на фінальній стадії та очікується протягом 30 робочих днів.

Про це повідомляє НВ Бізнес з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Основними умовами, запропонованими МФК, є інвестування у розмірі до 30 млн євро шляхом надання кредиту з можливістю конвертації у статутний капітал, а також зобов’язання держави в особі Мінфіну укласти з МФК договір опціону на дату конвертації, відповідно до умов якого МФК має право в будь-який час протягом строку опціону на продаж продати державі всі або частину належних їй акцій Укргазбанк.

Зазначені умови запропонованої транзакції були схвалені загальними зборами акціонерів банку. Наразі підготовка та опрацювання документації знаходиться на фінальній стадії, підписання якої очікується протягом 30-ти робочих днів", - заявили у міністерстві.



"Підписання угоди та входження МФК в капітал банку стане першим випадком входження міжнародної фінансової організації до складу акціонерів державного підприємства в Україні та буде першим реалізованим кроком до скорочення державної частки у банківському секторі.

Реалізація цієї транзакції є виконанням одного із зобов’язань держави в рамках спільної з МВФ програми Stand-by", - додали у Мінфіні.

Нагадуємо:

Міжнародна фінансова корпорація із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.