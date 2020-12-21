Місія МВФ почала роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні для перегляду угоди співпраці stand-by - через COVID-19 місія працюватиме у форматі онлайн-зв'язку.

Про це повідомив у Facebook голова НБУ Кирило Шевченко.

"Щойно місія МВФ розпочала свою роботу в Україні для перегляду угоди співпраці stand-by. Через COVID-19 місія працюватиме у форматі онлайн-зв'язку.

Спільно з колегами з Офісу президента та Кабінету міністрів сьогодні обговорюємо основні економічні події з часу затвердження програми МВФ у червні та ключові питання її першого перегляду", - написав Шевченко.

За його словами, НБУ "продовжує обраний курс на режим інфляційного таргетування, гнучкий валютний курс, покращення корпоративного управління та зниження рівня непрацюючих кредитів".

"До роботи з місією МВФ ми готові. Плануємо цього тижня ряд зустрічей з експертами МВФ. Робота місії продовжиться також у січні 2021 року.

Співпраця з МВФ - це беззаперечна основа для підтримки стабільності нашої країни у складні часи пандемії. Реалізація програми stand-by дасть змогу забезпечувати макроекономічну стабільність, необхідну для впевненого та безперервного відновлення української економіки", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що місія Міжнародного валютного фонду з першого перегляду програми stand-by розпочнеться до новорічних свят - 21-23 грудня.

Місію проведуть в онлайн форматі у зв’язку з ситуацією щодо COVID-19. Після завершення новорічних свят місія поновиться у січні 2021 року.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.

Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для отримання чергового траншу.

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дасть змогу взяти інші запозичення.

Економічна правда