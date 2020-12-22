НБУ затвердив антикризові заходи під час посиленого карантину

Нацбанк ухвалив комплекс антикризових зходів для підтримки банківського сектору і економіки під час посиленого карантину (з 8 до 24 січня 2021 року).

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"З огляду на розгортання епідеміологічної ситуації, ми вирішили продовжити низку антикризових заходів та впровадити нові для підтримки банківського сектору та економіки.

Наші дії, з одного боку, дозволять знизити регуляторне навантаження на банки, а з іншого - подбати про ті галузі економіки та позичальників, які найбільше постраждають від посилених карантинних заходів", - заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

Антикризові заходи

Зокрема, банкам рекомендували реструктуризувати кредити позичальників, які зазнали фінансових труднощів від запровадження обмежувальних заходів та не можуть обслуговувати кредити.

Банкам дозволили не поширювати окремі ознаки дефолту на кредити, які будуть реструктуризовані:

до 30 квітня 2021 року (включно) для боржників – фізичних осіб;

до 31 травня 2021 року (включно) – для боржників – юридичних осіб.

"Реструктуризація має, з одного боку, пом’якшити вплив кризи на фінансовий стан позичальників, а з іншого – не створювати ризиків втрати банками капіталу.

Реструктуризація не має погіршувати умови для позичальника та призводити до підвищення ефективної процентної ставки. Банки не мають встановлювати комісії за реструктуризацію", - йдеться у повідомленні. Реструктуризацію рекомендують проводити дистанційно.

Також банкам дозволили:

не погіршувати клас позичальника з урахуванням інформації з Кредитного реєстру – до 29 квітня 2021 року;

не проводити переоцінку та перевірку стану заставного майна – до 30 березня 2021 року;

не враховувати під час оцінки боржників-бюджетних установ виконання показників бюджету за 2020 та 2021 роки – до 4 січня 2023 року.

У частині реструктуризації заборгованості виробників "зеленої" електроенергії банкам дозволено не застосовувати окремі ознаки дефолту, якщо реструктуризації будуть проведені до 30 квітня 2021 року (раніше – до 28 лютого).

У частині управління проблемними активами банки мають право визначити та установити в стратегії управління проблемними активами цільовий рівень непрацюючих кредитів на 2021 рік з урахуванням очікуваних економічних наслідків карантину та обмежень у короткостроковому періоді.

У частині розроблення та подання банками планів відновлення діяльності банкам дозволили:

проводити стрес-тестування із застосуванням лише одного стрес-сценарію, який повинен передбачати тривалий негативний економічний ефект від пандемії;

подати плани відновлення діяльності в тестовому режимі не пізніше 1 березня 2021 року;

не включати до планів відновлення діяльності перелік критичних функцій.

"У частині погодження кандидатів на керівні посади в банках. Національний банк продовжить дистанційний режим тестування керівників банку та кандидатів на керівні посади у форматі співбесіди з кандидатами шляхом відеоконференції.

У частині подання документів до Національного банку. Банкам та небанківським фінустановам дозволено надсилати необхідні документи електронною поштою з накладанням кваліфікованого електронного підпису", - додали в НБУ.

Зазначається, що перераховані заходи передбачені постановою правління НБУ від 21 грудня 2020 року, яка набирає чинності з 22 грудня.

"Постанова доповнює перелік тих дій Національного банку, які вже було запроваджено раніше для підтримання банківської системи на час обмежень, пов’язаних із поширенням COVID-19", - додали в НБУ.

Зокрема, до червня 2021 року до банків і банківських груп не застосовуються заходи впливу за порушення вимог до показників капіталу, ліквідності, кредитного ризику.

"Це рішення діє лише, якщо порушення виникли через негативний вплив карантину, а банки чи банківські групи не допускають порушень нормативів достатності капіталу та нормативів ліквідності. Ця пільга не поширюється на банки, які здійснили розподіл прибутків за 2019 рік, виплативши дивіденди", - додали в регуляторі.

У березні 2020 року запровадження буферів капіталу було призупинене через розгортання коронакризи.

"Національний банк згодом визначиться з графіком активації цих буферів та завчасно повідомить про це на власному веб-сайті", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, проведення всіх видів планових виїзних перевірок зупинено на період до останнього календарного дня місяця, в якому завершується дія карантину.

Також Національний банк відтермінував на два роки початок запровадження норми щодо врахування в структурі високоліквідних активів у іноземній валюті не більше 80% залишків на кореспондентських рахунках у іноземних банках із рейтингом не нижче інвестиційного класу.

У частині роботи з непрофільними активами банкам надали більше часу для очищення балансу від активів, які не використовуються під час здійснення банківської діяльності.

"Йдеться переважно про об’єкти житлової та комерційної нерухомості, які банки отримали на баланс у процесі стягнення заставного майна за кредитами", - пояснили в НБУ.

Економічна правда