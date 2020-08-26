МВС про "Аркаду": Розслідується справа про 9 мільярдів у фондах фінансування будівництва

Правоохоронці розслідують кримінальну справу стосовно 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".

Про це на брифінгу заявив голова МВС Арсен Аваков.

Щодо "Аркади" - є кримінальне провадження щодо 9 млрд грн коштів, зібраних в банку "Аркада", ми зараз перевіряємо, які там були порушення", - заявив Аваков.

"Якщо в ході слідства буде встановлено, що були зловживання, була задіяна злочинна схема розкрадання коштів, а справа ведеться по ст. 191 і 364 Кримінального кодексу України, вважаю, що винні особи в будь-якому випадку повинні бути притягнуті до відповідальності" - підкреслив голова СБУ Іван Баканов.

"НБУ у грудні 2019 року звернувся до Служби безпеки України з фактами зловживань у банку "Аркада". СБУ направила матеріали до Генпрокуратури, яка порушила кримінальну справу і здійснює досудове розслідування", - додав Баканов.

"Існує системна проблема, і ми будемо звертатися до наших законодавців, щоб вони врегулювали права забудовників. Ми взагалі вважаємо, що продаватись мають збудовані квартири або квартири, гарантовані, скажімо так, банківською системою.

Те, що відбувається зараз з "Аркадою", коли люди збирають гроші з інвесторів і потім не виконують своїх зобов'язань, - це неприпустимо", - додав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Я впевнений, що за допомогою МВС, СБУ, усіх наших правоохоронних органів всі люди, які брали участь у цьому шахрайському процесі, будуть обов'язково покарані", - зазначив він.

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Нагадуємо:

Мер Києва Віталій Кличко доручив ХК "Київміськбуд" здійснити аудит житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" Фонду фінансування будівництва (ФФБ) під управлінням банку "Аркада" з метою завершення будівництва об'єктів.

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

Понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше 5 000 осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн.

У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) є Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.

Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію у банку "Аркада" та розпочав процедуру виведення банку з ринку.

Раніше в 2019 році інвестори столичних ЖК "Патріотики" і "Еврика" звернулися до президента України Володимиру Зеленському з вимогою втрутитися в ситуацію із зупинкою будівництва об'єктів і заявили про намір провести акцію самозаселення.