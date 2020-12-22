Мінфін залучив понад 22 мільярди від продажу держоблігацій

22 грудня на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін отримав 22,2 мільярда гривень, за грудень облігацій вже продали на 76,3 мільярда гривень.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

На аукціонах було запропоновано 10 випусків держоблігацій: 9 у національній валюті та 1 - доларовий.

Від продажу гривневих облігацій залучили 18,3 мільярда гривень. Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними:

3 місяці за ставкою 10%;

4 місяці за ставкою 10,25%;

6 місяців за ставкою 10,75%;

1 рік за ставкою 11,62%;

1,5 роки за ставкою 11,75%;

2 роки за ставкою 10,85%;

3 роки за ставкою 12%;

4 роки за ставкою 12,15%;

5 років за ставкою 12,25%.

Від продажу річного доларового випуску залучили 138,5 мільйона доларів за середньозваженою ставкою 3,8%.

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Нагадаємо:

15 грудня Мінфін на ринку внутрішніх запозичень продав держоблігацій на суму 51,44 мільярда гривень, це - рекордні обсяги за всю історію.

3 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня пообіцяв в останній місяць року залучити в бюджет до 60 млрд грн від розміщення державних облігацій всередині країни.

Економічна правда