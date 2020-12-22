Мінфін залучив понад 22 мільярди від продажу держоблігацій
22 грудня на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін отримав 22,2 мільярда гривень, за грудень облігацій вже продали на 76,3 мільярда гривень.
Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.
На аукціонах було запропоновано 10 випусків держоблігацій: 9 у національній валюті та 1 - доларовий.
Від продажу гривневих облігацій залучили 18,3 мільярда гривень. Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними:
- 3 місяці за ставкою 10%;
- 4 місяці за ставкою 10,25%;
- 6 місяців за ставкою 10,75%;
- 1 рік за ставкою 11,62%;
- 1,5 роки за ставкою 11,75%;
- 2 роки за ставкою 10,85%;
- 3 роки за ставкою 12%;
- 4 роки за ставкою 12,15%;
- 5 років за ставкою 12,25%.
Від продажу річного доларового випуску залучили 138,5 мільйона доларів за середньозваженою ставкою 3,8%.
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Нагадаємо:
15 грудня Мінфін на ринку внутрішніх запозичень продав держоблігацій на суму 51,44 мільярда гривень, це - рекордні обсяги за всю історію.
3 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня пообіцяв в останній місяць року залучити в бюджет до 60 млрд грн від розміщення державних облігацій всередині країни.
Економічна правда
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