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До бюджету залучили вшестеро менше коштів від держпозики

Вівторок, 1 грудня 2020, 17:38
 

На черговому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 2,66 мільярда гривень, що вшестеро менше від суми минулого тижня.

Відповідні результати були оприлюднені Мінфіном 1 грудня.

Міністерство фінансів пропонувало придбати гривневі облігації зі строком погашення три місяці, один рік та три роки. Найбільший попит був зосереджений в паперах, які держава викупить 3 березня 2021 року – від 18 затверджених заявок бюджет отримав 1,96 млрд грн від загального обсягу залучених коштів.

Середньозважена ставка дохідності за ними зросла відразу на 22 базисних пункти і становила 10,93%.

Найдорожчими з точки зору обслуговування стали трирічні облігації, від розміщення яких бюджет отримав 171,7 млн грн. Їхня середньозважена дохідність становить 11,62%. 

Від продажу річних облігацій бюджет отримав ще 531,6 мільйона, ставка дохідності становить 11,62%.

Нагадаємо:

24 листопада від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 16,8 мільярда гривень - це найвища сума з червня.

Економічна правда

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