Топменеджера Приватбанку призначили заступником голови НБУ

Рада НБУ призначила керівника напряму з юридичної координації діяльності Приватбанку Ярослава Матузку заступником голови Нацбанку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що кандидатуру Матузки для призначення на цю посаду подав Раді НБУ голова Національного банку Кирило Шевченко.

"На посаді заступника голови НБУ Ярослав Матузка відповідатиме за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку регулятора. Він приступить до виконання своїх обов'язків з дотриманням усіх необхідних процедур, визначених законодавством", - йдеться у повідомленні.

"Підвищення ефективності роботи Національного банку та посилення його команди я вважаю своїм пріоритетним завданням. Я знаю Ярослава Матузку як результативного керівника та висококваліфікованого спеціаліста з правових питань.

Він успішно захищав інтереси держави у справах Приватбанку, зокрема супроводжував справи банку у міжнародних судових інстанціях. Фахові знання та досвід роботи у сфері державного фінансового управління безумовно стануть корисним надбанням для центрального банку. Його залучення до команди Нацбанку сприятиме модернізації наших внутрішніх процесів у питаннях фінансового управління, адміністрування та операційної діяльності", - заявив Шевченко.

До призначення у Національний банк Матузка із 2016 року працював у ПАТ КБ "ПриватБанк", зокрема із 2018 року - керівником напряму з юридичної координації діяльності банку.

Крім того, був членом наглядової ради АТ АБ "Укргазбанк" у 2010-2017 роках та членом Ревізійної комісії АТ "Ощабданк" у 2011-2014 роках.

Нагадаємо:

Рада НБУ 26 серпня звільнила Романа Борисенка з посади заступника голови Нацбанку з 28 серпня 2020 року.

На посаді заступника голови НБУ він відповідав за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку регулятора.

Економічна правда