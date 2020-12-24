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Власнику банку "Аркада" Паливоді повідомили про підозру

Четвер, 24 грудня 2020, 11:45
 
Костянтин Паливода

Президенту визнаного неплатоспроможним банку "Аркада" Костянтину Паливоді та його спільникам повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"Повідомлено про підозру 3 особам у сприянні привласненню президентом АТ АКБ "Аркада" грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що між АТ АКБ "Аркада" та "підконтрольною" комерційною структурою укладено кредитний договір на 50 млн гривень, а в забезпечення виконання зобов’язань передано неіснуюче обладнання", - йдеться у повідомленні.

"Таким чином президент АТ АКБ "Аркада", вступивши у змову з власником та керівниками комерційних підприємств, заволодів вказаними коштами банку, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних підприємств із подальшим виведенням через придбання "сміттєвих" цінних паперів", - додали у відомстві.

Унаслідок неповернення кредитних коштів комерційною структурою та відсутністю заставного майна, банку "Аркада" як управителю фонду будівництва житлових комплексів завдано збитків на 50 млн грн.

У прокуратурі зазначили, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо: 

На підставі рішення правління Національного банку України від 25.08.2020 "Про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних", у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.

3 вересня Паливоді повідомили про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень.

У п’ятницю, 4 вересня 2020 року, суд застосував до президента АТ АКБ "Аркада" Костянтина Паливоди запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 21 млн гривень.

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Економічна правда

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Аркада прокуратура суд

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