НБУ частково змінив структуру: Рожковій перейшов фінансово-адміністративний блок

Правління Нацбанку частково змінило розподіл вертикалей підпорядкування, зокрема, частина департаментів вийшли із підпорядкування глави НБУ, між іншими членами правління перерозподілили блоки, якими займалася перша заступниця глави Катерина Рожкова.

Про зміни у структурі НБУ повідомив на своєму офіційному сайті.

"Завдання Національного банку полягає в оперативній та гнучкій реакції на такі виклики, особливо в період, ускладнений світовою пандемією коронавірусу. Для цього центральний банк систематично удосконалює власні процеси та організаційну структуру. Так, у Нацбанку відбулося часткове оновлення розподілу вертикалей підпорядкування з метою забезпечення пропорційного управлінського навантаження та функціонального принципу розподілу повноважень між членами правління Національного банку.

Відтепер голові Національного банку підпорядковується менша кількість підрозділів. Зокрема, було вирішено розділити функції методології регулювання діяльності та нагляду за банками та небанківськими установами між різними вертикалями підпорядкування. Таке рішення дасть можливість забезпечити більш результативне супроводження законодавчих змін на небанківському фінансовому ринку, які готуються в тісних консультаціях з міжнародними партнерами та мають визначити нові правила його регулювання", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вертикаль "Пруденційний нагляд та загальні питання" розділили на дві вертикалі "Пруденційний нагляд" та "Загальний блок".

До вертикалі "Загальний блок", що залишилася під контролем голови НБУ, відносяться такі підрозділи: Департамент безпеки, Департамент персоналу, Юридичний департамент, Департамент внутрішнього аудиту, Департамент комунікацій, Управління фінансових та операційних ризиків, Офіс правління НБУ, Секретаріат Ради НБУ, Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, Відділ режимно-секретної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.

Водночас до вертикалі "Пруденційний нагляд" тепер належать такі структурні підрозділи: Департамент банківського нагляду, Департамент виїзних перевірок, Департамент ліцензування, Департамент нагляду за ринком небанківських послуг, Департамент фінансового моніторингу.

Керувати ними буде Ярослав Мотузка. Зазначимо, що до рішення правління НБУ від 20 жовтня ці департаменти були у підпорядкуванні Рожкової.

Рожкова тепер буде займатися фінансово-адміністративним та операційним блоком.

До складу цього блоку також тепер віднесений Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ.

До вертикалі "Монетарна стабільність", керівництво якою здійснює Дмитро Сологуб, приєднали Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ.

До вертикалі "Ринкові операції", яка залишається під управлінням Юрія Гелетія, приєднано Департамент методології регулювання діяльності банків. У вертикалі "Платіжні системи та готівковий обіг" підпорядкування структурних підрозділів не змінилось.

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Економічна правда