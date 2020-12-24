Усі заплановані зустрічі місії МВФ пройшли добре – Рашкован

Усі заплановані зустрічі місії МВФ за 3 дні були проведені і пройшли добре, через дистанційний характер роботи місії і новорічні свята вона може тривати трохи довше звичайних 2 календарних тижнів.

Про це написав у Facebook заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"Не варто чекати ніяких оголошень про закінчення місії зараз або пов'язувати відсутність комунікації з якимись проблемами. Хід переговорів є конфіденційною інформацією, тому я ніколи публічно його не коммунікую і не відповідаю, як проходить місія.

Можу тільки сказати, що всі заплановані зустрічі, як на вищому рівні, так і на експертному рівні, за 3 дні були проведені і пройшли добре", - зазначив Рашкован.

Він нагадав, що місія почалася в понеділок, 21 грудня, пропрацювала 3 дні до 23 грудня і триватиме вже після закінчення новорічних свят.

За його словами, у середньому місія йде повних 10-12 робочих днів.

Але через дистанційний характер місії та різницю у часі між Києвом і Вашингтоном (яка дозволяє працювати 4-5 годин замість звичайних 8-10) він не виключив, що ця місія може бути трохи довше.

"... Сподіваюся, що незабаром (через кілька місяців) ми зможемо організувати розмову глави МВФ з керівництвом країни для того, що висловити слова обопільної подяки і поваги після отримання чергового траншу. Щоб це сталося - просто кожен повинен робити свою роботу. І все", - додав Рашкован.

Нагадаємо:

У понеділок, 21 грудня, Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні для перегляду угоди співпраці stand-by - через COVID-19 місія працюватиме у форматі онлайн-зв'язку.

Раніше повідомлялось, що місія Міжнародного валютного фонду з першого перегляду програми stand-by розпочнеться до новорічних свят - 21-23 грудня.

Місію проведуть в онлайн форматі у зв’язку з ситуацією щодо COVID-19. Після завершення новорічних свят місія поновиться у січні 2021 року.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.

Економічна правда