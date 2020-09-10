У МВФ нагадали Україні про боротьбу з корупцією і не назвали дату нового траншу
Представники МВФ нагадують про важливість нової антикорупційної інфраструктури в Україні, і поки не можуть назвати дату місії для траншу stand by.
Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу в четвер, відмовившись безпосередньо коментувати рішення Конституційного суду щодо Національного антикорупційного бюро передає Інтерфакс-Україна.
"Підтримка незалежності, цілісності НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищої антікоррупцітонного суду (ВАКС) - ключ до структурних реформ і переходу до більш сильному і справедливому росту, попередня умова поточної програми підтримки МВФ", - сказав представник Фонду.
За його словами, дискусії з приводу поточної програми stand by тривають."Я не можу дати дати місії по першому (її) перегляду", - сказав Райс.
Нагадуємо:
Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Кабмін повністю виконує ті структурні маяки, які передбачає програма співпраці з МВФ, в уряді очікують до кінця року отримати заплановані транші.
Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що свіжий макропрогноз Нацбанку побудований на припущенні, що другому траншу від МВФ у цьому році бути.
Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.
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