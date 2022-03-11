Без доларів, роботи і сторіз в Instagram: підсумки економічного фронту 11 березня

Сьогодні у папку-смітник на телефоні росіяни можуть додати ще й Instagram, але санкції тут ні до чого, тут росія сама впоралася unsplash

Військова агресія росії завдала лише прямих збитків економіці України на 120 млрд доларів. Ці підрахунки — попередні. Кожен новий день війни збільшує цю суму завдяки недовиробленому ВВП, зруйнованим будинкам чи інфраструктурі.

Попри значні економічні втрати, Україна вже перемагає у війні проти рф. Наразі вже очевидно, що російська військова кампанія зазнала фіаско на вулицях Бучі чи околицях Харкова.

Противник, увійшовши на українську землю, потрапив у пастку: щодня сили наступу втрачають сотні солдатів, а також техніки на десятки мільйонів доларів, а російська економіка, під тиском санкцій та міжнародної ізоляції, втрачає можливості підтримувати нові атаки.

Здається, що російська війна не вигідна нікому у росії: ані бізнесу, ані олігархам. Проте чи не найбільше від неї страждатимуть прості росіяни, за мовчазної згоди яких і почалася війна.

Якими були здобутки на економічному фронті проти росії 11 березня?

Санкції завдають удар у відповідь

Росіяни крок за кроком наближаються до колапсу ринкової економіки та повернення у минуле на сотню років, до часів більшовицького перевороту.

Чи не першою під удар потрапила іноземна валюта. Поки що її зберігання не криміналізували, але придбати готівковий долар чи євро вже неможливо. Далі обміняти рублі на стійку платоспроможну валюту буде ще важче, зокрема завдяки новим санкціям.

11 березня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет економічних обмежень проти росії, які дуже боляче вдарить по цілим галузям російської економіки та залишить без роботи десятки тисяч росіян.

Зокрема, США запровадили ембарго на імпорт з росії морепродуктів, алкогольних напоїв, діамантів. Такі санкції коштуватимуть росії щонайменше 1 млрд доларів експортних надходжень.

Решта російських товарів втратять преференції на світових товарних ринках: США та союзники позбавлять росію статусу найбільшого сприяння. Іншими словами, на російську продукцію запровадять високі мита, знизивши її конкурентоспроможність та позбавивши рф доходів від експорту.

Також США може заборонити своїм громадянам інвестувати у російську економіку, а також заявили, що працюватимуть над тим, аби країна-агресор не могла отримати коштів ані від МВФ, ані від Світового банку. Російські активи офіційно перетворилися з просто токсичних на небезпечні для інвестиційного чи будь-якого іншого бізнесу.

І наостанок, Байден вирішив заборонити ввезення до росії готівкових доларів. Тих самих готівкових доларів, за якими росіяни вишиковуються у черги, споглядаючи падіння економіки колись великої держави.

Побачити 100-доларову банкноту росіяни не зможуть навіть у стрічці Instagram: одна з найпопулярніших соціальних мереж серед молоді, на якій багато блогерів збудували собі цілі статки, потрапила під роздачу… роскомнадзору. Російське відомство вирішило заблокувати соцмережу за "заклики до насильства проти росіян". Російські "самосанкції" як завжди виявилися найбільш безпощадними.

Однак не США єдиними. Про новий пакет санкцій проти агресора оголосив і Євросоюз: вони включатимуть обмеження для російської металургії, виробників військової продукції, а також фінансових та інвестиційних компаній.

Крім цього, ЄС пообіцяв нарешті оприлюднити свій план повної відмови від російських газу, нафти та вугілля. Блок не буде купувати російські енергоресурси починаючи з 2027 року та, ймовірно, суттєво скоротить свою залежність від агресора вже до кінця цього року.

Однак навіть без ембарго на нафту та газ з країни-бензоколонки економіка останньої вже у стані дефолту. Про це говорять усі провідні рейтингові агентства та навіть стриманий МВФ. Останній вже не вважає низькою ймовірність настання дефолту росії. У самій федерації все ще перебувають на стадії заперечення.

Після офіційного настання дефолту план із заборони валюти реалізується сам собою: у російських банках та обмінниках її просто не залишиться, а на чорному ринку її вартість буде непідйомною для більшості росіян.

Другий етап повернення росії до часів більшовицького перевороту — заборона західних товарів та послуг. І цей етап вже успішно реалізовується силами західних компаній, які оголошують бойкот агресору.

"Мінус" 47 тисяч робочих місць

У позавоєнному світі сьогодні п’ятниця та завершення робочого тижня. Судячи з усього, наближення вихідних відбилося на кількості виходів з російського ринку. За день з росії пішло 17 компаній та близько 30 брендів.

Ще чотири компанії обмежили свою присутність у росії. Авіакомпанія Turkish Airlines припиняє возити росіян до інших країн, окрім Туреччини. Мережі готелей Marriott та піцерій Domino's Pizza припиняють інвестиції в країну. І навіть харчовий гігант Nestle зробив ще один крок та припиняє поставки в росію двох брендів – кави Nespresso та мінеральної води S. Pellegrino.

Втім, попри невелику кількість заяв від компаній, якість цих рішень залишилася високою. Про розірвання бізнес-відносин заявили одразу кілька великих гравців у галузі фінансів, тютюнових виробів та продуктів харчування.

Так, другий учасник Волл-стріт – банк JPMorgan – згортає діяльність та припиняє всі свої зобов’язання в РФ. Через три дні після першої заяви, British American Tobacco (бренди glo, neo, KENT, Rothmans, Vogue, Lucky Strike, Pall Mall, Ява) зайняла більш жорстку позицію та повідомила про початок виходу з російського ринку.

Крім того, наприкінці дня про повний вихід з країни та припинення постачання продукції повідомив виробник харчових добавок Herbalife – компанія має близько 44 тис активних дистриб’юторів продукції на ринку.

Загалом ці рішення коштуватимуть російській економіці ще близько 47 тисяч робочих місць.

Одразу кілька змін відбулося у галузі авіаперевезень. Дві авіакомпанії – Pegasus Airlines та Air Astana призупинили рейси з та у росію. Причиною є побоювання арештів літаків лізингодавцями. Крім того, з росії сьогодні пішов і Priority Pass, тож навіть для перельотів в середині країни подорожуючим буде закритий вхід у бізнес-зони.

Припинили надавати послуги та продавати свої продукти одразу кілька IT-компаній. Серед них розробники антивірусів Norton, Avast та Bitdefender, розробник мобільних ігор та хіта Pokémon Go, сервіс командної роботи Miro, два сервіси кібербезпеки Fudo Security та DigiCert, український провайдер хмарного програмного забезпечення GitLab, а система інтернет-зв’язку LINX відключила від своєї мережі російських мобільних операторів Мегафон та Ростелеком. Також продажі, поставки продукції та надання послуг припинила Motorola Solutions.

Продовжуються і санкції від Google. На цей раз відзначився YouTube – відключив всі пропагандистські канали кремля та зупинив всі можливості монетизації на платформі для російських користувачів.

Мабуть не дарма путін на зустрічі з лукашенком ностальгував та возвеличував радянський союз – він наближає сучасну росію до "совкового" стану "семимильними" кроками.