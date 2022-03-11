Мережа Marriott закриває офіс у Москві і не відкриватиме нових готелів у РФ

Мережа готелів Marriott International закриває офіс у Москві та призупиняє відкриття нових готелів та весь майбітній розвиток і інвестиції в готелі в РФ.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Ми глибоко сумуємо через жахливе насильство, яке вплинуло на народ України. Ми підтримували і будемо підтримувати гуманітарні зусилля через організації з надання допомоги, нашу мережу глобальних партнерів і наші власні операції, включаючи розміщення біженців у Marriott в сусідніх країнах.

Ми підтримуємо всіх наших однодумців, які постраждали від війни в Україні, і виділили 1 000 000 доларів в наш фонд допомоги, щоб підтримати їх у цей трагічний час", - кажуть в компанії.

Компанія вирішила закрити офіс в Москві, а також - призупинити відкриття нових готелів та весь майбітній розвиток і інвестиції в готелі в РФ.

Marriott продовжує оцінювати можливість роботи російських готелів мережі, які належать третім особам.

Нагадаємо:

Мережі готелів Hilton і Hyatt вирішили припинити відкриття нових готелів в Росії.