Турецька авіакомпанія скасувала на два тижні рейси в РФ через санкції ЄС

Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines скасовує свої рейси до Росії з 13 по 27 березня через проблеми зі страхуванням літаків.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу авіакомпанії.

Авіакомпанія пропонує пасажирам, які придбали квитки з Москви, Петербурга, Мінеральних Вод, Грозного, Махачкали та Краснодару на цей період, безкоштовну заміну та повне повернення коштів.

На другий день повномасштабної війни Росії проти України Євросоюз запровадив новий пакет санкцій. Він містив заборону постачання, продаж, лізинг, техобслуговування та страхування літаків Росії.

Нагадуємо:

Влада Європейського Союзу ухвалила рішення про повну заборону на постачання та лізинг літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до РФ, а також їх страхування та техобслуговування.

Росавіація рекомендувала авіакомпаніям зупинити всі рейси за кордон з неділі, 6 березня, на тлі масових арештів літаків за кордоном.

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