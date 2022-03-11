Лише прямі збитки від війни сягають 120 мільярдів доларів

Український військовий на тлі зруйнованого росіянами будинку в Харкові SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images

Збитки, які російська армія завдала інфраструктурі України, сягають щонайменше 120 млрд дол або майже 3,6 трлн грн.

Про це розповів перший заступник міністерки економіки Денис Кудін.

Він зазначив, що відомство з першого дня почало рахувати збитки від російської агресії.

"У нас два основні підходи: прямі одноразові втрати, скільки буде коштувати відновлення мостів, доріг, об’єктів інфраструктури, лікарень, дитсадків, шкіл, які були зруйновані Росією в Україні, та обсяг втрат ВВП", – пояснив Кудін.

"Ми бачимо, що в містах, де йдуть безпосередні бойові дії, економічна активність зупинилася на ¾, 75% бізнесу припинили роботу. Хтось в евакуації, хтось чекає, коли закінчаться бойові дії. В Україні працює кожен другий бізнес, це втрати 50% економічної активності", – розповів заступник міністерки.

Зокрема, перестали працювати більшість металургійних заводів на сході України. Це означає скорочення експорту металів, частка яких у структурі експорту була значною.

Блокада Росією морських шляхів, зокрема в Чорному морі, майже не дає можливості експортувати кукурудзу, пшеницю та олію.

Кудін зазначив, що за першим методом розрахунку, економічні збитки від агресії становлять 119 млрд дол, "і ця цифра зростатиме кожний наступний день".

В Україні запустили проєкт "Росія заплатить", який збирає дані про зруйновані окупантами об’єкти. Внести їх може будь-хто на сайті за посиланням.

Нагадуємо:

Міністерство економіки спільно з урядами інших країн шукають механізм передавання Україні 415 млрд арештованих золотовалютних резервів центробанку РФ.