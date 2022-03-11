США готується заборонити будь-які інвестиції в РФ

Сполучені Штати в рамках нового пакету санкцій хоче заборонити своїм громадянам здійснювати будь-які інвестиції в Росію.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому.

У США буде створено регулятор, що слідкуватиме за подальшими заборонами нових інвестицій у будь-який сектор економіки Російської Федерації.

Раніше, у вівторок США в рамках "енергетичного" пакету санкцій заборонили своїм громадянам здійснювати нові інвестиції в енергетичний сектор Росії та фінансувати іноземні компанії, які здійснюють такі інвестиції.

Безпосередньо перелік секторів, інвестиції в які заборонять, буде розроблено міністром фінансів за погодженням із держсекретарем Сполучених Штатів.

Нагадуємо:

Президент США Джо Байден заявив про нові санкції проти Росії, які включають скасування торговельних привілеїв з боку США та країн Великої сімки, а також нове ембарґо на російські діаманти, морепродукти та горілку.

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