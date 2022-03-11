США заборонили ввозити до Росії долари

Сполучені Штати заборонили експорт до Росії доларів США.

Про це йдеться в указі президента США Джо Байдена.

Так, забороняється "експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі Сполучених Штатів або особою Сполучених Штатів, незалежно від розташування, банкнот у доларах США уряду Російської Федерації або будь-якій особі, яка знаходиться в Російській Федерації".

Раніше до аналогічного рішення вдався Євросоюз та заборонив постачати до Росії банкноти євро.

Незабаром РФ ввела валютні обмеження для громадян: заборонила купувати валюту, а з валютних депозитів можна наразі зняти до 10 тисяч доларів в еквіваленті (тобто, навіть якщо депозит – у євро).

Нагадуємо:

Центробанк РФ заборонив продаж валюти в касах банку, а з депозитів можна зняти лише долари і лише обсягом до 10 тисяч.