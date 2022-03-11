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Ще один розробник антивірусів призупинив продажі у РФ та Білорусі

П'ятниця, 11 березня 2022, 10:57

Американський розробник антивірусів NortonLifeLock призупинив продажі в РФ і Білорусі - оновити вже завантажені програми Norton також не можна.

Про це йдеться у заяві компанії.

Компанія пояснює, що не може приймати нові замовлення з РФ через "недавні події" та правила експортного контролю.

Крім цього, зараз немає можливості перевстановлення купленого антивірусу - під час реєстрації програми немає зв'язку з сервером Norton.

Нагадаємо:

Чеський розробник програмного забезпечення в галузі інформаційної безпеки Avast "на підтримку українського народу" призупиняє діяльність у Росії та Білорпусі.

Економічна правда

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