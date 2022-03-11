Казахстанська Air Astana призупиняє всі польоти в Росію
Казахстанська авіакомпанія Air Astana призупиняє всі польоти в Росію та над територією країни.
Про це повідомляє РБК з посиланням на заяву компанії.
Рішення ухвалили "через припинення страхового покриття комерційних польотів з/в Російську Федерацію та над її територією".
До цього про призупинення рейсів до Росії оголосили дві азербайджанські авіакомпанії - "Азербайджанські авіалінії" (AZAL) і Buta Airways.
Нагадаємо:
Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines скасовує свої рейси до Росії з 13 по 27 березня через проблеми зі страхуванням літаків.
Економічна правда
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