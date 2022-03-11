МВФ: не вважаємо малоймовірним дефолт Росії

У МВФ уже не вважають малоймовірним дефолт Росії за зовнішнім боргом.

Про це сказала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, її слова передає Укрінформ.

Також там прогнозують глибоку рецесію. "Російська економіка скорочується, а рецесія в росії буде глибокою – це вже зрозуміло", - зауважила Георгієвау.

Вона також зазначила, що МВФ в операційному плані зараз жодним чином не взаємодіє з Росією.

Нагадуємо:

Глава виконавчої ради МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що ще зарано передбачати вплив війни та широкомасштабних санкцій, які США та їхні союзники ввели проти Росії, на світову економіку.