МВФ: не вважаємо малоймовірним дефолт Росії
У МВФ уже не вважають малоймовірним дефолт Росії за зовнішнім боргом.
Про це сказала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, її слова передає Укрінформ.
Також там прогнозують глибоку рецесію. "Російська економіка скорочується, а рецесія в росії буде глибокою – це вже зрозуміло", - зауважила Георгієвау.
Вона також зазначила, що МВФ в операційному плані зараз жодним чином не взаємодіє з Росією.
Нагадуємо:
Глава виконавчої ради МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що ще зарано передбачати вплив війни та широкомасштабних санкцій, які США та їхні союзники ввели проти Росії, на світову економіку.
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