British American Tobacco оголосила про відхід з Росії

Виробник тютюнової продукції British American Tobacco, відомий такими брендами, як Pall Mall, Lucky Strike, Glo, Kent та Rothmans, залишить Росію.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Ми дійшли висновку, що в поточних умовах володіння бізнесом у Росії для BAT недоцільне. Сьогодні ми розпочали процес швидкої передачі нашого російського бізнесу у повній відповідності до міжнародного та місцевого законодавства", – йдеться у повідомленні.

Раніше British American Tobacco заявила, що не виходитиме з РФ, але припинить інвестиції.

Економічна правда