Uber for Business: одна платформа, один счет для решения множества проблем вашего бизнеса

Если вы являетесь владельцем бизнеса – неважно, большой корпорации или маленького семейного магазина, – вы знаете, как сложно планировать будущее во времена пандемии.

Сколько сотрудников в следующем месяце будут работать в офисе, а сколько – дистанционно? Состоится ли оффлайн-совещание с региональными представителями, и стоит ли бронировать для этого отель и трансферы? Где найти безопасный трансфер, который будет соответствовать всем мерам противоэпидемической защиты? Понадобится ли доставка заказов, если правительство огласит локдаун и наши клиенты будут решать все дела из дома? А может, локдауна не будет, и мы собираемся зря платить водителям и курьерам?

Знакомые способы предвидеть будущее, не правда ли? "Новая реальность" вынуждает нас не только хорошо писать бизнес-планы, но и быть гибкими и быстро реагировать на изменения.

Бизнес-активность в Украине возрождается после удара, нанесенного пандемией. И в этих условиях предприниматели особенно ценят сервисы, которые решают сразу несколько проблем. Именно таким сервисом является Uber for Business.

Что такое Uber for Business?

Это то же приложение, которое мы уже знаем и которым пользуемся каждый день, только со специальными преимуществами для бизнес-пользователей. Uber for Business доступен в 23 европейских странах, и также в Украине. С марта 2020 года спрос на эту услугу в Европе вырос на 120%. И пока правительства с осторожностью снимают карантинные ограничения, а сотрудники возвращаются в офисы (полностью или частично), спрос на безопасные деловые поездки стремительно растет.

Для того, чтобы начать работу с платформой, предпринимателю нужно зарегистрировать бизнес-аккаунт и назначить администратора (одного или нескольких) для руководства учетной записью. Администратор планирует и подтверждает поездки для сотрудников или гостей компании, просматривает счета и т.д.

Uber

Какие преимущества Uber for Business?

Преимущество первое – отсутствие бумажной волокиты. Информация о всех поездках предоставляется в режиме реального времени, а оплата происходит один раз в конце месяца. Таким образом, предприниматель может делегировать не только перевозку сотрудников в офис и назад, а и времязатратное составление отчетов за потраченные средства. Услуга не предусматривает установление месячного минимума или абонплаты, а сама оплата осуществляется только за совершенные поездки – прозрачно и удобно. Бизнес-аккаунт можно привязать к системе учета расходов, что поможет не только автоматически бронировать поездки, но и вести их учет.

Второе преимущество – безопасность. Uber принимает беспрецедентные меры, чтобы помочь всем, кто использует приложение, оставаться в безопасности и быть здоровыми. Во время поездки водители и пассажиры должны быть в масках. В Украине водители также должны подтвердить, что они в маске, сделав селфи перед выходом на линию. Кроме того, водители должны подтвердить, что они продезинфицировали руки, машину, и по возможности держать окна автомобиля открытыми.

Это два существенных аргумента для владельцев бизнеса, которые ищут надежное и безопасное решение для деловых поездок.

В каких случаях пригодится Uber for Business?

С новой услугой Uber for Business Commute компании могут создавать специальные программы поездок, чтобы покрыть траты за поездки сотрудников в офис и из офиса. Например, администратор может определить остановки и время прибытия авто, дни и часы, согласованные с новыми графиками работы компании. Пользователи сервиса могут разрешить сотрудникам совершать поездки в любое удобное для них время — например, поздно ночью или рано утром. Это лишает необходимости использовать собственное или корпоративное авто и тратить время на поиск парковки.

Uber

Командировки сотрудников. Трансфер в аэропорт или на вокзал, деловые поездки в незнакомом городе в комплексе с удобным учетом расходов – все эти опции сервис обеспечивает более чем в 10 тысячах городов мира.

Гости и партнеры. Вы можете заказать поездку для гостей компании и получить все необходимые документы по оплате.

Поощрение персонала и клиентов. Лояльность сотрудников или клиентов можно завоевать, предлагая им ваучеры на бесплатные поездки – например, на корпоративную вечеринку или открытие заведения.

Сегодня каждый предприниматель думает о "плане Б" на случай, если события будут развиваться непредсказуемо. В такой ситуации Uber for Business, которым пользуются 65 тысяч предпринимателей по всему миру, позволяет гарантированно контролировать поездки сотрудников, транспортные расходы и бухгалтерию. Uber for Business – это безопасный и надежный способ вернуться к деловой активности при ослаблении локдауна.

Где работает Uber for Business?

Сегодня Uber for Business доступен во всех девяти городах Украины, где работает Uber: в Днепре, Харькове, Херсоне, Киеве, Львове, Мариуполе, Одессе, Виннице и Запорожье, как и в 10 000 городов более чем в 60 странах по всему миру.

Узнать больше о сервисе и создать бизнес аккаунт: https://www.uber.com/ua/ru/business/