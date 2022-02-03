Uber for Business: одна платформа, один рахунок для вирішення багатьох проблем вашого бізнесу

Якщо ви є власником бізнесу – неважливо, чи це велика корпорація або маленький сімейний магазин, – ви знаєте, як складно планувати майбутнє в часи пандемії.

Скільки співробітників працюватимуть наступного місяця в офісі, а скільки – дистанційно? Чи відбудеться офлайн нарада з регіональними представниками, чи бронювати готель і трансфери? Де знайти безпечний трансфер, який відповідатиме всім вимогам протиепідемічних заходів? Чи потрібно буде відправити щось важливе, якщо уряд оголосить локдаун і наші клієнти та партнери вирішуватимуть справи із дому? А може, локдауну не буде, і ми даремно платитимемо водіям і кур’єрам?

Знайомі спроби передбачити майбутнє, чи не так? "Нова реальність" змушує нас не лише гарно складати бізнес-плани, а й бути гнучкими і швидко реагувати на зміни.

Бізнес-активність в Україні пожвавлюється після удару, завданого пандемією. І в цих умовах підприємці особливо цінують сервіси, які розв’язують кілька проблем одночасно. Таким сервісом є Uber for Business.

Що таке Uber for Business?

Це той самий додаток, який ми вже знаємо та яким користуємося щодня, що має спеціальні переваги для бізнес-користувачів. Uber for Business доступний у 23 європейських країнах, і в Україні також. З березня 2020 року попит на цю послугу в Європі виріс на 120%. І поки уряди з обережністю знімають карантинні обмеження, а працівники повертаються в офіси (повністю або частково), попит на безпечні ділові поїздки стрімко зростає.

Для того, щоб почати роботу з платформою, підприємцю потрібно зареєструвати бізнес-акаунт та призначити адміністратора (одного чи кількох), які керуватимуть обліковим записом. Адміністратор планує та підтверджує поїздки для співробітників компанії або гостей, переглядає рахунки тощо. Більше того, Uber for Business може підтримати або покращити багато бізнесів, наприклад, даючи можливість рітейлерам, використовуючи послугу Uber Connect, переміщувати товари між магазинами. Автосалони, наприклад, можуть використовувати ваучери з кодами на безкоштовні поїздки для своїх клієнтів, які залишають свої автомобілі у них на обслуговуванні.

Uber

Які переваги у послуги Uber for Business?

Перевага перша: відсутність паперової тяганини. Інформація щодо всіх поїздок надається в режимі реального часу, а оплата відбувається один раз наприкінці місяця. Таким чином, підприємець може делегувати не лише перевезення співробітників з дому до офісу й назад, а й часомістке складання звітів за витрачені кошти. Більше того, роботодавець може прийняти рішення щодо витрат на поїздки для окремих працівників залежно від займаної посади та налаштувати конкретні обмеження. Послуга не передбачає встановлення щомісячного мінімуму чи абонплати, а сама оплата здійснюється лише за виконані поїздки – прозоро й зручно. Бізнес акаунт можна прив’язати до системи обліку витрат, що допомагає не лише автоматично бронювати поїздки, а й вести їхній облік.

Друга перевага – безпека. Uber вживає безпрецедентних заходів, щоб допомогти всім, хто використовує додаток, залишатися в безпеці та бути здоровими. Під час поїздки водії та користувачі зобов’язані бути в масках. В Україні водії також повинні підтвердити, що вони носять маску, зробивши селфі перед виходом на лінію. Також водії мають підтвердити, що вони продезінфікували руки, машину, та за можливості тримати вікна відкритими.

Це два суттєві аргументи для власників бізнесу, які шукають надійне та безпечне рішення для ділових поїздок.

В яких випадках Uber for Business стане в пригоді?

З новою послугою Uber for Business Commute компанії можуть створювати спеціальні програми поїздок, щоб покрити витрати за поїздки співробітників в офіс та з офісу. Наприклад, адміністратор може визначати певні зупинки й час прибуття авто, дні та години, узгоджені з новими графіками роботи компанії. Користувачі сервісу також можуть дозволити співробітникам здійснювати поїздки в будь-який зручний для них час — наприклад, пізно вночі або рано вранці. Це позбавляє необхідності використовувати власне чи корпоративне авто та займатися пошуком паркування.

Відрядження співробітників. Трансфер до аеропорту чи вокзалу, ділові поїздки в незнайомому місті в комплексі зі зручним обліком витрат – всі ці опції сервіс забезпечує у понад 10 тисячах міст світу.

Uber

Гості та партнери. Ви можете замовити поїздку для гостей компанії та отримати всі необхідні документи про оплату.

Заохочення персоналу і клієнтів. Лояльність співробітників або клієнтів можна завоювати, пропонуючи їм ваучери на безоплатні поїздки – наприклад, на корпоративну вечірку або відкриття закладу.

Сьогодні кожен підприємець думає про "план Б" на випадок, коли події розвиватимуться непередбачувано. В такій ситуації Uber for Business, яким користуються 65 тисяч підприємців в усьому світі, дозволяє гарантовано тримати під контролем поїздки співробітників, транспортні витрати та бухгалтерію. Uber for Business – це безпечний і надійний спосіб повернутися до ділової активності в обставинах послаблення локдауну.

Де працює Uber for Business?

Сьогодні Uber for Business доступний у всіх дев’яти містах України, де працює Uber: у Дніпрі, Харкові, Херсоні, Києві, Львові, Маріуполі, Одесі, Вінниці та Запоріжжі, так само як і в 10 000 міст у понад 60 країнах по всьому світу.

Дізнатися більше про сервіс та створити бізнес акаунт: https://www.uber.com/ua/uk/business/