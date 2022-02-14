Криптовалюта обновила полугодовые минимумы. Когда лучше ее покупать

В январе стоимость биткоина достигла минимума с июля 2021-го, а в сравнении с рекордным ноябрем того же года основная криптовалюта подешевела почти в два раза.

В конце января биткоин оценивают в $33–38 тыс. В этом материале аналитики регулируемой криптобиржи Currency.com рассмотрели причины нынешнего падения и возможные сценарии изменения цены криптовалют в ближайшее время.

Стоимость биткоина на криптоплатформе Currency.com в ноябре 2021 — январе 2022 года

В сравнении с ноябрем 2021-го стоимость биткоина упала на 45%. Однако это не рекордная цифра: близкие показатели были зафиксированы и в июле 2021-го, а в декабре 2018-го года цена снижалась больше чем на 80%.

Биткоин не стал единственной криптовалютой, резко потерявшей в стоимости. Эфир, зависящий от него, продолжает падение и подешевел уже почти наполовину от ноябрьского максимума. В конце прошлого года эфир стоил более $4,8 тыс.

Стоимость Etherium с 13 по 26 января 2022 года на криптоплатформе Currency.com

Казахстан и США прижали рынок

1 января биткоин стоил около $42 тыс., а 10 января — меньше $36 тыс. Одной из причин резкого падения эксперты называли отключение интернета в Казахстане во время протестов. На страну приходится 18% от всей мировой мощности сети майнинга биткоинов. Конечно, ситуация в Казахстане не могла оставить крипторынок в неизменном состоянии, но в то же время сильное влияние на проседание криптовалют может быть переоценено.

Еще одна причина падения биткоина — повышение ключевой ставки ФРС в марте, на фоне которого резко снизились фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq. В январе корреляция курса биткоина и индекса S&P 500 достигла рекордной с октября 2020 года отметки.

Есть и третья причина, которая повлияла на январскую коррекцию. Давление Международного валютного фонда на Сальвадор, где биткоин с прошлого года признан платежным средством, — еще одна угроза для стоимости криптовалюты. МВФ не поддерживал решение Сальвадора, а в конце января и вовсе призвал отозвать официальный статус криптовалюты. МВФ намекает, что от выполнения этого условия зависит получение кредита в $1,3 млрд, который страна ожидает от МВФ, чтобы реструктуризировать внешний долг. Отказ Сальвадора выполнить призыв МВФ может спровоцировать новый виток коррекции.

Чего ожидать?

Падение биткоина может продолжиться и усилиться. В то же время 21 января аналитики Bloomberg утверждали, что биткоин близок к завершению коррекции, поскольку индекс относительной силы (RSI) достиг минимального значения. А в этом случае обычно происходит разворот тренда и возвращение к росту. Согласно данным агентства, последний раз RSI криптовалюты снижался до минимального показателя летом 2021 года, когда стоимость актива падала до $28 тыс. А значит возможен отскок.

На увеличение стоимости биткоина могут повлиять массовые покупки актива крупными инвесторами. Сейчас последние по-прежнему ожидают привлекательную стоимость для массовых закупок. Для существенного движения цены вверх необходима высокая активность "китов" — наиболее крупных инвесторов.

В прошлые годы крупные инвесторы на просадках нередко выкупали большие объемы криптовалют. Именно такие действия в перспективе могут вернуть биткоин в точку исторического максимума.

Исторического максимума на криптобирже Currency.com биткоин достиг в ноябре 2021-го года

Есть ли правильная стратегия?

В то же время число желающих купить криптовалюту на просадке значительно увеличилось. Инвесторы, покупающие биткоин, эфир и другие альткоины на просадках, могут зафиксировать прибыль уже на следующем росте рынка. За периодом консолидации и распродажи может последовать очередной волатильный "шторм".

С другой стороны, исключать продолжение падения биткоина нельзя. Поэтому лучшей стратегией будет пошаговая покупка актива небольшими объемами — например, каждые три дня или каждую неделю. Это позволит нивелировать возможные риски и получить привлекательный усредненный курс.

Динамика развития рынка криптовалют показывает устойчивый рост даже после заметных снижений. Поэтому в долгосрочной перспективе криптовалюты остаются привлекательным инвестиционным инструментом.

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Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущей динамики цен.