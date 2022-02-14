Криптовалюта відновила піврічні мінімуми. Коли краще її купувати

У січні вартість біткоїну сягнула мінімуму з липня 2021-го, а проти рекордного листопада того ж року основна криптовалюта подешевшала майже вдвічі.

Наприкінці січня біткоїн оцінюють у $33–38 тис. У цьому матеріалі аналітики регульованої криптобіржі Currency.com проаналізували причини падіння і можливі сценарії зміни ціни криптовалют найближчим часом.

Вартість біткоїну на криптоплатформі Currency.com у листопаді 2021 — січні 2022 року

У порівнянні з листопадом 2021-го вартість біткоїну знизилася на 45 %. Однак це не рекордна цифра: наближені показники були зафіксовані і в липні 2021-го, а в грудні 2018-го ціна знижувалася більш як на 80%.

Біткоїн не став єдиною криптовалютою, що стрімко втратила вартість. Ефір, що залежить від нього, продовжує падіння і подешевшав майже наполовину від листопадового максимуму. Наприкінці минулого року ефір коштував понад $4,8 тис.

Вартість Etherium з 13 по 26 січня 2022 року на криптоплатформі Currency.com

Казахстан і США притиснули ринок

1 січня біткоїн коштував десь $42 тис., а 10 січня — менш як $36 тис. Однією з причин швидкого падіння експерти називали відімкнення інтернету в Казахстані під час протестів. На країну припадає 18% від усієї світової потужності мережі майнінгу біткоїнів. Певна річ, ситуація в Казахстані не могла залишити крипторинок у незмінному стані, проте водночас потужний вплив на просідання криптовалют може бути переоцінено.

Ще одна причина падіння біткоїну — підвищення ключової ставки ФРС у березні, на тлі якого надто знизилися фондові індекси S&P 500 та Nasdaq. У січні кореляція курсу біткоїну та індексу S&P 500 сягнула рекордної з жовтня 2020 року позначки.

Є третя причина, яка вплинула на січневу корекцію. Впливовий тиск Міжнародного валютного фонду на Сальвадор, де биткоїн з минулого року визнано платіжним засобом, — ще одна загроза вартості криптовалюти. МВФ не підтримував рішення Сальвадора, а наприкінці січня взагалі зажадав відкликати офіційний статус криптовалюти. МВФ натякає, що від виконання цієї умови залежить отримання кредиту $1,3 млрд, який країна очікує від МВФ, аби реструктурувати зовнішній борг. Відмова Сальвадора виконати заклик МВФ може спровокувати новий виток корекції.

Чого чекати?

Падіння біткоїну може тривати й надалі та посилитися. Водночас 21 січня аналітики Bloomberg стверджували, що біткоїн наближається до завершення корекції, оскільки індекс відносної сили (RSI) сягнув мінімального значення. А в цьому випадку зазвичай відбувається розворот тренду та повернення до зростання. За даними агентства, востаннє RSI криптовалюти знижувався до мінімального показника влітку 2021 року, коли вартість активу демонструвала падіння до $28 тис. А отже, можливий стрибок.

На збільшення вартості біткоїну можуть вплинути масові придбання активу великими інвесторами. Зараз останні, як і раніше, очікують на привабливу вартість для масових закупівель. Для суттєвого руху ціни вгору потрібна висока активність "китів" — найбільших інвесторів.

Раніше великі інвестори на просіданнях нерідко викуповували значні обсяги криптовалют. Саме такі дії у перспективі можуть повернути біткоїн у точку історичного максимуму.

Історичного максимуму на криптобіржі Currency.com біткоїн сягнув у листопаді 2021 року

Чи є правильна стратегія?

Водночас кількість охочих купити криптовалюту на просіданні значно збільшилася. Інвестори, які купують біткоїн, ефір та інші альткоїни на просіданнях, можуть зафіксувати прибуток вже під час наступного зростання ринку. За періодом консолідації та розпродажу може відбутися черговий волатильний "шторм".

Проте унеможливлювати продовження падіння біткоїну не варто. Тому найкращою стратегією стане покрокова купівля активу невеликими обсягами — наприклад, щотри дні чи щотижня. Це дозволить нівелювати можливі ризики та отримати привабливий посередній курс.

Динаміка розвитку ринку криптовалют показує стале зростання навіть після помітних знижень. Тож на тривалу перспективу криптовалюти залишаються привабливим інвестиційним інструментом.

Придбати криптовалюту можна на регульованій криптобіржі Currency.com. Крім кількох десятків доступних до купівлі криптовалют, на ній можна торгувати ще понад 2 тис. токенізованими активами — токенізованими акціями, індексами, сировинними товарами, ETF, валютами.

А якщо бракує знань, отримати їх можна в Академії Currency.com, де можна вивчити різні види активів, проаналізувати найбільш популярні стратегії і з’ясувати щодо термінів. Наразі там десятки відеоуроків, статей та записів вебінарів, які допоможуть увійти до трейдингу максимально підготовленими.

Повідомлення містить інформацію про рух ринку, не є інвестиційним дослідженням, не має розглядатися як інвестиційна порада та є суб'єктивною точкою зору на об'єкт повідомлення автора матеріалу. Попередні показники не є надійним індикатором майбутньої динаміки цін.