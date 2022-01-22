Украденные деньги в "Энергоатоме", украинцы заплатят за банкротство "ДПЗКУ": итоги недели для ГП

Корпоративне управління

"ДПЗКУ" на межі банкрутства. Народний депутат фракції "Слуга народу", Мар’ян Заблоцький написав на своїй сторінці у Facebook, що цього тижня "Державна продовольчо-зернова корпорація" ("ДПЗКУ") може збанкрутувати. За словами Заблоцького, "ДПЗКУ" навряд чи самостійно виплатить свій наступний кредитний транш у розмірі 95 млн дол.

Нагадуємо, що у 2012 році "ДПЗКУ" отримало кредит у розмірі 1,5 млрд, який мав бути виплачений до 2027 року. Даний кредит був виданий під українські держгарантії з метою налагодити систематичні постачання зерна до Китаю.

Значна частина від 1,5 млрд дол, отриманих від Китаю в якості позики в 2012 році, була розкрадена за часів Віктора Януковича, а близько 250 млн дол зникли з рахунків компанії за півроку, коли "ДПЗКУ" керували особи, нібито пов’язані з партією "Свобода". Проти всіх цих минулих керівників відкрито кримінальні провадження, в той час як всі ці люди перебувають у розшуку, написав Заблоцький.

Він додав, що народні депутати готують проект листа до Конгресу США стосовно надання Україні можливості випуску облігацій під гарантії США.

Пізніше ЕП опублікувала статтю, в якій пояснює, як виникли борги "ДПЗКУ", і стверджує, що 21 січня "ДПЗКУ" увійде в стан дефолту через свої борги. За словами співрозмовників ЕП, Офіс Президента вже нібито підтримав "дефолтний сценарій", який автоматично відкриває державну гарантію.

Борг "ДПЗКУ" перед Китаєм становить понад мільярд доларів, до того ж варто враховувати ще потенційні збитки від судових суперечок з Китаєм. Співрозмовник ЕП у Мінфіні пояснив, що підготовка до можливого дефолту "ДПЗКУ" ведеться з 2017 року, закладаючи в бюджет кошти на виконання гарантійних зобов'язань.

За даними ЕП, у бюджеті на 2022 рік передбачено 6,9 млрд грн на державні гарантії. Цього достатньо для покриття виплат "ДПЗКУ", запланованих на 2022 рік. Однак коштів не вистачить, якщо китайська сторона вимагатиме всю суму кредиту, що залишилася, як це передбачено угодою, тобто понад 1 млрд дол або 28 млрд грн.

Як ми повідомляли, Уряд створив міжвідомчу робочу групу, яка займеться питанням виплат "ДПЗКУ" за боргами та зобов’язаннями щодо постачання зерна перед китайськими держкомпаніями.

Як ми повідомляли, з початку року елеватори "ДПЗКУ" працюють лише на 10% їх загальної потужності. До того ж, корпорація не надіслала жодної партії зерна своєму стратегічному партнеру - Китайській національній корпорації імпорту та експорту машин. Це рекордно низький показник від початку їхніх ділових відносин.

Також ми зазначали, що за повідомленням "ДПЗКУ" на їх сторінці у Facebook, колишній в. о. голови правління "ДПЗКУ" Андрій Власенко, якого підозрюють у привласненні 71 млн грн та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом, був звільнений з посади в. о. голови правління на підставі наказу Міністерства економіки від 15 вересня.

Виконуючому обов’язки голови правління "ДПЗКУ", Андрію Власенку, якого підозрюють у розкраданні 71 млн грн, обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з обов'язком носити електронний браслет. Таке рішення Печерський райсуд Києва ухвалив 16 серпня.

Також ми повідомляли, що "ДПЗКУ" була одним з найбільших збиткових серед усіх держкомпаній України, її збиток у 2020 році склав 5,9 млрд грн.

Розпочато відбір незалежних членів наглядової ради "Укрпошти". 14 січня Міністерство економіки опублікувало у себе на сайті оголошення про проведення кокурсного відбору незалежних членів наглядової ради "Укрпошти". У оголошенні також зазначено, що в рамках кокурсного відбору має бути відібрано п’ять осіб.

Діючий склад наглядової ради "Укрпошти" приступив до виконання повноважень 10 жовтня 2018 року.

"Укрнафта" знову скликає загальні збори акціонерів. 17 січня на сайті "Укрнафти" було опубліковано оголошення про проведення позачергових зборів акціонерів компанії, які мають відбудутися 17 лютого 2022 року.

Звертаємо увагу, що це вже третя спроба провести загальні збори компанії. Загальні збори "Укрнафти", проведення яких було заплановано на 30 листопада та 23 грудня не відбулися через відсутність кворуму.

Головне питання, яке має бути вирішене під час загальних зборів є розподіл активів "Укрнафти" між основними акціонерами.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що розподіл активів "Укрнафти" між основними акціонерами ще не затверджений, але це буде вихід із складної ситуації з історичним боргом "Нафтогазу" перед "Укрнафтою".

["Нафтогаз" володіє 50% + 1 акція "Укрнафти". Близько 42% акцій володіє група компаній, неофіційно відома як група Приват, пов’язана, зокрема, з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. – SOE Weekly.]

Президент зазначив, що без поділу "Укрнафти" існує висока ймовірність того, що компанії, які володіють акціями "Укрнафти" [компанії групи "Приват" – SOE Weekly], зможуть виграти позов проти держави щодо цих боргів.